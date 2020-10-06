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АНАЛИТИКА

Дедушка в трусиках. Почему Кремль перешел к тактике мелких пакостей

08:27 05.10.2020 |

Политика

 Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Когда 29 сентября на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, наконец, прибыл многократно оскандалившийся и на тот момент еще замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин, внимание к его монологам-оправданиям было приковано не только со стороны широкой украинской общественности. За его выступлением особо пристально следили за поребриком, комментируя это шоу одного престарелого актера буквально в режиме онлайн.

Каких тут возгласов от различных коллаборантов, а также всяческих российских и ОРДЛО-пропагандистов только не было. И они не просто сочувствовали Фокину, а всем скопом уповали на его мудрость и огромный политический опыт, обязательно подчеркивая факт того, что он являлся первым премьером независимой Украины. Многие по привычке впадали в излишнюю истерику, так что одной из наиболее респектабельных стала фраза в соцсети «представителя ЛНР в политической подгруппе ТКГ» Родиона Мирошника: «Младодепутаты постмайданного периода продолжают экзекуцию над пожилым и заслуженным человеком 87 лет от роду».

Ну а после уже знаменитого фокинского спича о том, что он-де не видит никаких подтверждений войны между Украиной и Россией, закономерно повлекшего выведение его из состава украинской делегации в ТКГ, стартовал настоящий хайп всея Руси, уровень же всероссийской эмпатии к украинскому вип-старцу просто зашкалил. «Фокина распяли» - такими заголовками стали пестреть российские пропагандистские СМИ. Еще чуть-чуть, и получился бы новый мем о мальчике, пардон, дедушке в трусиках.

Одновременно будто из какой-то ватной табакерки выскочил одиозно известный своим «миротворчеством» Сергей Сивохо: «Опять травля, пошлая и мерзкая. Как пошлы и мерзки те, кто ее организовал. Мне это знакомо. В очередной раз голос разума закричали и освистали». Наконец, все эти синхронные стоны по «распятому и освистанному» Фокину подытожил лично рупор Кремля Дмитрий Песков. «Фокин солидаризируется с очевидностью, которая неоднократно нами констатировалась на протяжении не одного года. На Донбассе не происходит войны между Украиной и Россией и не происходило. На Донбассе происходит внутриукраинский конфликт», - сказал как отрезал путинский пресс-секретарь.

Тактика мелких пакостей

Впрочем, на этом спектакль не окончился, а перешел в новое качество - именно 30 сентября в день увольнения Фокина началась череда подозрительных совпадений. Так, после четырех часов разговора ни о чем на очередном виртуальном заседании ТКГ глава российской делегации Борис Грызлов вдруг учудил форменный кавалерийский наскок. Во-первых, он объявил собеседникам о том, что представители России ведут несанкционированную запись данной видеоконференции, а, во-вторых, стал угрожать обнародованием данных аудио- и видеозаписей.

Обескураженная Грызловым спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау начала апеллировать, что такие подходы официальной делегации РФ противоречат как международной практике конфиденциальных переговоров в целом, так и существующим договоренностям в минском формате в частности. Однако, встретив грызловское упорство с новой силой, Грау как модератор переговорного процесса вынуждена была попросту прервать заседание ТКГ. До тех пор, пока не удастся договориться относительно кодекса поведения и информационной политики, которого должны придерживаться все без исключения его участники.

То есть вышло так, что путинский представитель, не сумев достигнуть какого-либо усиления переговорной позиции, наплевал на всяческие дипломатичные тонкости и перешел к банальной тактике мелких пакостей, превратив слишком сложную для себя шахматную партию на примитивную игру «в Чапаева». И такой пример оказался не просто заразительным, данная бесхитростная тактика, судя по всему, будет использоваться Кремлем и его марионетками на украинском направлении повсеместно - и в дипломатическом плане, и в политическом, и даже в сугубо военном.

На всякий пожарный

По еще одному невероятному совпадению как раз 30 сентября были зафиксированы одновременно полторы сотни пожаров в 32 населенных пунктах на контролируемой украинским правительством части Луганской области. Они к утру 3 октября охватили более 20 тысяч гектаров местных лесов и привели к человеческим жертвам. Понятное дело, что огненной стихии особенно способствует установившаяся в регионе сухая и ветреная погода, а горят поля и посадки сейчас и в ОРДЛО. Но, как минимум, в прифронтовых районах природная вроде как катастрофа изначально выглядела не совсем случайной.

Вскорости появились видеоподтверждения того, как российские ихтамнеты специально поджигают траву возле позиций ВСУ в Станично-Луганском районе, а также ведут обстрел трассирующими пулями тамошних лесистых берегов Северского Донца, дабы очагов загорания было больше. В результате уже 1 октября масштабный пожар распространился на особую гордость президента Владимира Зеленского - КПВВ «Станица Луганская», превратив витринный пункт пропуска в груду пепла. Само собой, о пропуске через него людей в оккупированный Луганск и обратно речь уже не шла, хотя прибывший на Луганщину в экстренном порядке премьер Денис Шмыгаль тут же пообещал скорейшее восстановление работы данного КПВВ.

Хотя, в принципе, российские оккупанты еще неделю назад «решили вопрос» с пересечением линии разграничения и с ОРДО, и ОРЛО, когда луганский гауляйтер Кремля Пасечник жестко ограничил передвижение граждан через Станицу. Поэтому своими умышленными поджогами боевики напакостили на всякий пожарный случай, причем как в прямом, так и в переносном смысле. С одной стороны, теперь луганчанам и гостям «столицы», местным коллаборантам и заезжим из России мастерам пропаганды, станет на какое-то время легче пудрить мозги на вечную тему «во всем виновата Украина», тыкая при этом пальцем на пожарища и «неспособность украинской власти бороться со стихией».

А с другой стороны, Путин и его гоп-компания получила лишнюю возможность для социально-политической дестабилизации практически всех неоккупированных районов Луганщины включительно с нынешним ее областным центром Северодонецком. Ну и, в конце концов, отдельный «бонус» для Кремля - вся тяжесть финансового бремени по ликвидации последствий опустошающих пожаров ляжет на украинский госбюджет.
 

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