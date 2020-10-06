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Дедушка в трусиках. Почему Кремль перешел к тактике мелких пакостей
08:27 05.10.2020 |
Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.
Когда 29 сентября на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, наконец, прибыл многократно оскандалившийся и на тот момент еще замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин, внимание к его монологам-оправданиям было приковано не только со стороны широкой украинской общественности. За его выступлением особо пристально следили за поребриком, комментируя это шоу одного престарелого актера буквально в режиме онлайн.
Каких тут возгласов от различных коллаборантов, а также всяческих российских и ОРДЛО-пропагандистов только не было. И они не просто сочувствовали Фокину, а всем скопом уповали на его мудрость и огромный политический опыт, обязательно подчеркивая факт того, что он являлся первым премьером независимой Украины. Многие по привычке впадали в излишнюю истерику, так что одной из наиболее респектабельных стала фраза в соцсети «представителя ЛНР в политической подгруппе ТКГ» Родиона Мирошника: «Младодепутаты постмайданного периода продолжают экзекуцию над пожилым и заслуженным человеком 87 лет от роду».
Ну а после уже знаменитого фокинского спича о том, что он-де не видит никаких подтверждений войны между Украиной и Россией, закономерно повлекшего выведение его из состава украинской делегации в ТКГ, стартовал настоящий хайп всея Руси, уровень же всероссийской эмпатии к украинскому вип-старцу просто зашкалил. «Фокина распяли» - такими заголовками стали пестреть российские пропагандистские СМИ. Еще чуть-чуть, и получился бы новый мем о мальчике, пардон, дедушке в трусиках.
Одновременно будто из какой-то ватной табакерки выскочил одиозно известный своим «миротворчеством» Сергей Сивохо: «Опять травля, пошлая и мерзкая. Как пошлы и мерзки те, кто ее организовал. Мне это знакомо. В очередной раз голос разума закричали и освистали». Наконец, все эти синхронные стоны по «распятому и освистанному» Фокину подытожил лично рупор Кремля Дмитрий Песков. «Фокин солидаризируется с очевидностью, которая неоднократно нами констатировалась на протяжении не одного года. На Донбассе не происходит войны между Украиной и Россией и не происходило. На Донбассе происходит внутриукраинский конфликт», - сказал как отрезал путинский пресс-секретарь.
Тактика мелких пакостей
Впрочем, на этом спектакль не окончился, а перешел в новое качество - именно 30 сентября в день увольнения Фокина началась череда подозрительных совпадений. Так, после четырех часов разговора ни о чем на очередном виртуальном заседании ТКГ глава российской делегации Борис Грызлов вдруг учудил форменный кавалерийский наскок. Во-первых, он объявил собеседникам о том, что представители России ведут несанкционированную запись данной видеоконференции, а, во-вторых, стал угрожать обнародованием данных аудио- и видеозаписей.
Обескураженная Грызловым спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау начала апеллировать, что такие подходы официальной делегации РФ противоречат как международной практике конфиденциальных переговоров в целом, так и существующим договоренностям в минском формате в частности. Однако, встретив грызловское упорство с новой силой, Грау как модератор переговорного процесса вынуждена была попросту прервать заседание ТКГ. До тех пор, пока не удастся договориться относительно кодекса поведения и информационной политики, которого должны придерживаться все без исключения его участники.
То есть вышло так, что путинский представитель, не сумев достигнуть какого-либо усиления переговорной позиции, наплевал на всяческие дипломатичные тонкости и перешел к банальной тактике мелких пакостей, превратив слишком сложную для себя шахматную партию на примитивную игру «в Чапаева». И такой пример оказался не просто заразительным, данная бесхитростная тактика, судя по всему, будет использоваться Кремлем и его марионетками на украинском направлении повсеместно - и в дипломатическом плане, и в политическом, и даже в сугубо военном.
На всякий пожарный
По еще одному невероятному совпадению как раз 30 сентября были зафиксированы одновременно полторы сотни пожаров в 32 населенных пунктах на контролируемой украинским правительством части Луганской области. Они к утру 3 октября охватили более 20 тысяч гектаров местных лесов и привели к человеческим жертвам. Понятное дело, что огненной стихии особенно способствует установившаяся в регионе сухая и ветреная погода, а горят поля и посадки сейчас и в ОРДЛО. Но, как минимум, в прифронтовых районах природная вроде как катастрофа изначально выглядела не совсем случайной.
Вскорости появились видеоподтверждения того, как российские ихтамнеты специально поджигают траву возле позиций ВСУ в Станично-Луганском районе, а также ведут обстрел трассирующими пулями тамошних лесистых берегов Северского Донца, дабы очагов загорания было больше. В результате уже 1 октября масштабный пожар распространился на особую гордость президента Владимира Зеленского - КПВВ «Станица Луганская», превратив витринный пункт пропуска в груду пепла. Само собой, о пропуске через него людей в оккупированный Луганск и обратно речь уже не шла, хотя прибывший на Луганщину в экстренном порядке премьер Денис Шмыгаль тут же пообещал скорейшее восстановление работы данного КПВВ.
Хотя, в принципе, российские оккупанты еще неделю назад «решили вопрос» с пересечением линии разграничения и с ОРДО, и ОРЛО, когда луганский гауляйтер Кремля Пасечник жестко ограничил передвижение граждан через Станицу. Поэтому своими умышленными поджогами боевики напакостили на всякий пожарный случай, причем как в прямом, так и в переносном смысле. С одной стороны, теперь луганчанам и гостям «столицы», местным коллаборантам и заезжим из России мастерам пропаганды, станет на какое-то время легче пудрить мозги на вечную тему «во всем виновата Украина», тыкая при этом пальцем на пожарища и «неспособность украинской власти бороться со стихией».
А с другой стороны, Путин и его гоп-компания получила лишнюю возможность для социально-политической дестабилизации практически всех неоккупированных районов Луганщины включительно с нынешним ее областным центром Северодонецком. Ну и, в конце концов, отдельный «бонус» для Кремля - вся тяжесть финансового бремени по ликвидации последствий опустошающих пожаров ляжет на украинский госбюджет.
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