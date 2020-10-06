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Позитив недели. Новая «тепловая» головка самонаведения позволит Украине делать свои «Джавелины»
08:18 05.10.2020 |
Изготовлена линейка новых "тепловых" головок самонаведения для управляемых ракет
Частная компания "Радионикс" завершила разработку и изготовление целой линейки новых оптических головок самонаведения. Эта работа заняла несколько лет и осуществлялась за собственные средства предприятия, сообщает Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Новые оптические головки самонаведения предназначены для захвата цели по тепловому отпечатку, ее автосопровождения и выдачи в автопилот управляющих сигналов, необходимых для обеспечения самостоятельного наведения ракеты на цель. Они созданы для применения в различных высокоточных средствах поражения. Причем это могут быть как отечественные, так и зарубежные проекты.
В частности, инфракрасная ГСН-203Т с диаметром в 220 мм обеспечивает дальность захвата типичной цели на встречном курсе - до 30 км, вдогонку - более 100 км. Поле захвата: 2,0x2,0 °. Время подготовки к пуску - до 2 минут.
Конструктивно ГСН-203Т состоит из двух основных узлов: электронного блока и гирокоординатора, состоящего из прибора изображения с матричным охлаждаемым фотоприемным устройством, закрепленным на гиростабилизированной платформе. При изготовлении ГСН применяются современные элементная база, материалы и технологии.
Все новые головки от компании "Радионикс", как и ОСН-203Т - матричного типа. Такое конструктивное решение применено и реализовано в Украине впервые.
Новые ГСН могут быть адаптированы под любую управляемую ракету, где применяется принцип наведения на тепловой сигнал от цели. При этом диаметр в ГСН может быть от 180 мм и более. При особой необходимости - возможно выполнение ГСН и в меньших диаметрах. Например, в линейке от 50 до 90 мм, что вполне принято для применения в высокоточных ракетах для БПЛА, а также для ПТРК типа американского "Джавелина".
В Украине разработали новые боеприпасы для гранатометов
Министерство обороны Украины проводит государственные испытания новых украинских боеприпасов к автоматическим и подствольным гранатометам, которые ранее в нашей стране не изготовлялись. Это гранаты ВОГ-17В и ВОГ-40В - боеприпасы для автоматических гранатометов типа АГС-17, КБА-117, КБА-119, а также подствольных гранатометов типа ГП-25, соответственно. Об этом информирует Defense Express.
Гранаты разработаны киевским Специальным конструкторским бюро "ВЕКТОР-В" (СКБ "ВЕКТОР-В"). В основе украинских боеприпасов лежит новый взрыватель ВМГ-МВ разработки СКБ "ВЕКТОР-В". Он является универсальным и благодаря своим компактности, надежности и эксплуатационным характеристикам используется во всех типах боеприпасов к автоматическим и подствольным гранатометам, разрабатываемым СКБ "ВЕКТОР-В", в том числе и соответствующим стандартам НАТО.
В компании сообщили, что тактико-технические характеристики новых украинских боеприпасов в целом соответствуют советским боеприпасам, что сделано специально для того, чтобы без изменений можно было использовать существующие типы гранатометов и таблицы стрельбы к ним. Однако новые боеприпасы обеспечивают лучшие параметры по точности и кучности стрельбы - благодаря технологичности производства и применению современных материалов, а также стабильным взрывчатым веществам европейского производства.
Противодиверсионный катер "Голая Пристань" приступил к службе
Завершился ремонт противодиверсионного катера "Голая Пристань" (P241) Военно-Морских Сил ВС Украины. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает "Николаев - город корабелов". Работы были проведены специалистами Государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод".
В целом работы выполнены в запланированные сроки. Во время докового ремонта на противодиверсионной катере восстановлена внешняя обшивка и конструкции корпуса, элементы винто-рулевого устройства, протекторная защита, система главного двигателя и тому подобное.
Украинские спецназовцы тренировались ликвидировать главарей террористов
Подразделение ССО ВСУ учились проводить операции по ликвидации главарей незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Тренировки проводились в ходе учений Combined Resolve XIV в Германии.
Двумя вертолетами UH-60 "Black Hawk" и одним - CH-47 "Chinook" под прикрытием пары боевых вертолетов AH-64 "Apache" группы спецназовцев высадились вблизи лагеря бандформирования. По легенде учений там насчитывалось до десятка вооруженных лиц, также была информация о присутствии и мирных граждан. Для выполнения задания было всего 15 минут. Зайдя с двух сторон, спецназовцы с боем прорвались в здание, где по данным разведки находился лидер бандитов. После успешного выполнения задания военные быстро добрались к месту воздушной эвакуации и оперативно покинули район.
Система Hermes-C2 позволит повысить боевые возможности войск на 15-20%
Украинская частная компания UaDefense создала автоматизированную систему управления тактического уровня - Hermes-C2. Она предназначена для установки на боевые машины: БМП, БТР, танки, артиллерийские установки и другую технику. Об этом пишет Defense Express.
Важным элементом Hermes-C2 является система связи, которая позволяет создать на поле боя "военный интернет вещей". То есть боевые машины могут самостоятельно, без участия оператора, создавать сеть и передавать зашифрованную информацию на частотах от 47 МГц до 6 ГГц, просто языком - на скоростях 5G. Речь идет не только о передаче координат, а об обмене данными о количестве боеприпасов, состоянии ходовой, количестве топлива и тому подобное. Все эти данные направляются командиру, который получает реальную информацию о состоянии своего подразделения, может перераспределить силы, цели и средства поражения исходя из реальной ситуации, не ожидая докладов.
По предварительным оценкам, автоматизация процессов деятельности тактического уровня на поле боя может повысить боевые возможности войск на 15-20% и одновременно на 50% сократить время, которое тратят органы управления на планирование и доведение задач до подчиненных.
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