Каша от Зеленского. Как президент смешал ковид и выборы с политическим цирком

Денис Сарбей / Деловая столица

Зеленский очень боится последствий, вызванных ростом заболеваемости коронавирусом, он хочет найти кого-то крайнего, кого можно было бы сделать главным виноватым.

В Украине за последние сутки выявили 4633 новых случая инфицирования коронавирусом - это наибольший прирост заразившихся с начала эпидемии. Президент Владимир Зеленский сделал из этого факта неожиданный вывод - оказывается, увеличение заболеваемости коронавирусом связано с местными выборами. Именно поэтому, дескать, количество новых случаев заболевания увеличились более чем на тысячу процентов. Во время своей рабочей поездки в Ровно глава государства сделал еще несколько необычных выводов о текущей ситуации, но обо всем по порядку.

Начал Зеленский с того, что привел Украину в пример Европе, где борьба с заразой идет хуже, чем до недавнего времени шла в Украине, и поэтому на ЕС, в который мы стремимся, в этом плане оглядываться не стоит.

"Сейчас многие из местных политиков говорят, что в Европе то же самое. Не то же самое. Давайте сравнивать. Так у нас было лучше. Почему мы равняемся на то, что в Европе хуже? А почему мы не равняемся на то, что в Европе и в мире лучше, чем в Украине?" - путано уточнил он, заметив, что Украине удалось остановить первую волну коронавируса. (Хотя никакой волны у нас в стране не было, это прекрасно видно по динамике заболеваемости с начала весны: мантру про первую волну Зеленский любит повторять, как раз равняясь на европейцев, где первая волна, с последующим спадом, действительно была.)

К сожалению, примеров того, в чем проявилась суперуспешность украинской борьбы с коронавирусом, президент так и не назвал - и не мудрено, таковых просто не существует. Но вернемся к перспективам, которые пугают нашего президента.

"Мы видим социологию, какое влияние имеет эта политическая эйфория, этот политический цирк. Они (политики. - "ДС") хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином городе, населенном пункте. Но сейчас мы видим более 4 тыс. (новых больных коронавирусом в сутки. - "ДС"). Это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных", - сказал Зеленский.

Думается, в перечне факторов, влияющих на рост заболеваемости коронавирусом, встречи кандидатов в депутаты с парой десятков избирателей в каком-нибудь дворе многоэтажки не входят и во второй десяток. Открытие рынков, ТРЦ, работающий общественный транспорт, массовые мероприятия вроде дней города, которые проводили в Одессе и Днепре, - подобные факторы вносят значительно больший вклад в рост числа "ковидных" украинцев.

К слову, беспокоясь о том, что число болеющих сограждан все увеличивается, президент не забыл и о медиках, которые также болеют и не могут лечить "нековидных" пациентов. "То есть последствия же не только от количества заболевших Covid-19, из-за политических игр. А количество хирургов, которые сейчас не делают операции, других врачей? Количество людей, у которых другие заболевания? Когда люди поступают в больницы с инсультами, инфарктами, а нет врачей. Они болеют по 200-300 врачей ежедневно", - опечалился Зеленский.

Здесь уместно напомнить, что вчера глава Счетной палаты Валерий Пацкан отчитался об использовании средств из сформированного весной фонда борьбы с ковидом. Они весьма красноречивы. Так, из выделенных МОЗ 14,3 млрд грн освоено 515 млн грн (3,6%). На аппараты ИВЛ планировалось потратить 100 млн грн, но не потрачено ничего - 0%. На обеспечение лабораторий было выделено 2,9 млрд грн, освоено 515 млн грн (17%), на оборудование для опорных больниц заложено 5,3 млрд грн, потрачено 0%.

Если подытожить эти цифры - можно сделать вывод о том, что весенне-летний карантин не достиг своей цели - подготовить медсистему государства к мощному удару вируса осенью. То есть Кабмин и профильное министерство в частности не справились с возложенной на них работой. После этого довольно странно говорить о болеющих врачах, которым часто приходится обеспечивать себя средствами защиты самостоятельно. - шутка ли, на доплаты медикам в фонде было выделено 5,9 млрд грн, потрачено опять-таки 0%.

А на что же тратились деньги, причем в гигантских масштабах? На "Большое строительство" имени Зеленского, с пиаром которого президент и колесит по регионам.

Итак, что же мы имеем в сухом остатке? Зеленский очень боится последствий, вызванных ростом заболеваемости коронавирусом, он хочет найти кого-то крайнего, кого можно было бы сделать главным виноватым. Но предвыборная кампания на эту роль не подходит - аргументы выглядят скорее жалко, чем убедительно. Параллельно Зеленский презрительно обзывает предвыборный процесс "политическим цирком", хотя его партия играет в этом цирке первую скрипку. А сам Зеленский ездит по регионам с рекламой достижений "слуг народа" - то есть, с одной стороны, и сам циркач, а с другой - ухудшает своими мероприятиями ковидную статистику, в чем упрекает других политиков.

Сложно сказать, куда может двигаться страна во главе с президентом, у которого в голове такая каша.

