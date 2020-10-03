Финансовые новости
- |
- 03.10.20
- |
- 00:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Каша от Зеленского. Как президент смешал ковид и выборы с политическим цирком
23:15 02.10.2020 |
Зеленский очень боится последствий, вызванных ростом заболеваемости коронавирусом, он хочет найти кого-то крайнего, кого можно было бы сделать главным виноватым.
В Украине за последние сутки выявили 4633 новых случая инфицирования коронавирусом - это наибольший прирост заразившихся с начала эпидемии. Президент Владимир Зеленский сделал из этого факта неожиданный вывод - оказывается, увеличение заболеваемости коронавирусом связано с местными выборами. Именно поэтому, дескать, количество новых случаев заболевания увеличились более чем на тысячу процентов. Во время своей рабочей поездки в Ровно глава государства сделал еще несколько необычных выводов о текущей ситуации, но обо всем по порядку.
Начал Зеленский с того, что привел Украину в пример Европе, где борьба с заразой идет хуже, чем до недавнего времени шла в Украине, и поэтому на ЕС, в который мы стремимся, в этом плане оглядываться не стоит.
"Сейчас многие из местных политиков говорят, что в Европе то же самое. Не то же самое. Давайте сравнивать. Так у нас было лучше. Почему мы равняемся на то, что в Европе хуже? А почему мы не равняемся на то, что в Европе и в мире лучше, чем в Украине?" - путано уточнил он, заметив, что Украине удалось остановить первую волну коронавируса. (Хотя никакой волны у нас в стране не было, это прекрасно видно по динамике заболеваемости с начала весны: мантру про первую волну Зеленский любит повторять, как раз равняясь на европейцев, где первая волна, с последующим спадом, действительно была.)
К сожалению, примеров того, в чем проявилась суперуспешность украинской борьбы с коронавирусом, президент так и не назвал - и не мудрено, таковых просто не существует. Но вернемся к перспективам, которые пугают нашего президента.
"Мы видим социологию, какое влияние имеет эта политическая эйфория, этот политический цирк. Они (политики. - "ДС") хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином городе, населенном пункте. Но сейчас мы видим более 4 тыс. (новых больных коронавирусом в сутки. - "ДС"). Это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных", - сказал Зеленский.
Думается, в перечне факторов, влияющих на рост заболеваемости коронавирусом, встречи кандидатов в депутаты с парой десятков избирателей в каком-нибудь дворе многоэтажки не входят и во второй десяток. Открытие рынков, ТРЦ, работающий общественный транспорт, массовые мероприятия вроде дней города, которые проводили в Одессе и Днепре, - подобные факторы вносят значительно больший вклад в рост числа "ковидных" украинцев.
К слову, беспокоясь о том, что число болеющих сограждан все увеличивается, президент не забыл и о медиках, которые также болеют и не могут лечить "нековидных" пациентов. "То есть последствия же не только от количества заболевших Covid-19, из-за политических игр. А количество хирургов, которые сейчас не делают операции, других врачей? Количество людей, у которых другие заболевания? Когда люди поступают в больницы с инсультами, инфарктами, а нет врачей. Они болеют по 200-300 врачей ежедневно", - опечалился Зеленский.
Здесь уместно напомнить, что вчера глава Счетной палаты Валерий Пацкан отчитался об использовании средств из сформированного весной фонда борьбы с ковидом. Они весьма красноречивы. Так, из выделенных МОЗ 14,3 млрд грн освоено 515 млн грн (3,6%). На аппараты ИВЛ планировалось потратить 100 млн грн, но не потрачено ничего - 0%. На обеспечение лабораторий было выделено 2,9 млрд грн, освоено 515 млн грн (17%), на оборудование для опорных больниц заложено 5,3 млрд грн, потрачено 0%.
Если подытожить эти цифры - можно сделать вывод о том, что весенне-летний карантин не достиг своей цели - подготовить медсистему государства к мощному удару вируса осенью. То есть Кабмин и профильное министерство в частности не справились с возложенной на них работой. После этого довольно странно говорить о болеющих врачах, которым часто приходится обеспечивать себя средствами защиты самостоятельно. - шутка ли, на доплаты медикам в фонде было выделено 5,9 млрд грн, потрачено опять-таки 0%.
А на что же тратились деньги, причем в гигантских масштабах? На "Большое строительство" имени Зеленского, с пиаром которого президент и колесит по регионам.
Итак, что же мы имеем в сухом остатке? Зеленский очень боится последствий, вызванных ростом заболеваемости коронавирусом, он хочет найти кого-то крайнего, кого можно было бы сделать главным виноватым. Но предвыборная кампания на эту роль не подходит - аргументы выглядят скорее жалко, чем убедительно. Параллельно Зеленский презрительно обзывает предвыборный процесс "политическим цирком", хотя его партия играет в этом цирке первую скрипку. А сам Зеленский ездит по регионам с рекламой достижений "слуг народа" - то есть, с одной стороны, и сам циркач, а с другой - ухудшает своими мероприятиями ковидную статистику, в чем упрекает других политиков.
Сложно сказать, куда может двигаться страна во главе с президентом, у которого в голове такая каша.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Пленки Лероса: подарок от СБУ или НАБУ?
|Новые коррупционные удары по «слугам». Закончится ли «черная полоса» Зеленского до выборов
|Трамп сообщил заражении коронавирусом
|Отмыть на Фокине. Зачем Москва шантажирует Киев записями ТКГ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|ЕБРР ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020г до 5,5% и роста в 2021г до 3%
|Лебединая песня Витольда. Как дед Маши Фокиной помог Ермаку затушевать «Вагнергейт»
|Печатать или не печатать. «Количественное смягчение» от НБУ убьет украинскую экономику
|Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов
|Присяжные в деле Шеремета. Какую роль они должны сыграть по замыслу Банковой
|Порошенко заболел Covid-19
Это интересно
|Сделка между NVIDIA и Arm таит угрозу для всей информационной экосистемы Китая
|Кроссовер Buick Electra получил «космический» дизайн
|Google Camera стала ещё лучше
|Представлен улучшенный Google Фото с новыми возможностями
|Купе Ferrari Omologata выйдет в одном экземпляре
|Власти США будут настаивать на получении полного контроля над кодом TikTok
|Xiaomi Mi 10T Lite стал первым смартфоном на чипе Snapdragon 750G. Аппарат получил 120-Гц дисплей