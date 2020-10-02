Пленки Лероса: подарок от СБУ или НАБУ?

Виталий Дяченко / Деловая столица

Пленки Лероса могли слить только силовики, которые давно превратились из борцов с коррупцией в пиар-технологов. Но теперь ключевой вопрос: начнут ли главные фигуранты договариваться и даст ли Лерос вторую порцию такой же насыщенной, как и первую.

1. Откуда возник Лерос? Он представитель команды Богдана. Сейчас его информация - выгодная, как Богдану, который мстит команде Зеленского, так и Коломойскому, который специально отошел от Киева. Две недели назад перед выдвижением кандидатов состоялась очень сложная встреча в Офисе президента по Киеву и в результате группа Коломойского приняла решение не выдвигать ни одного (!) своего кандидата в горсовет. Весь город отдан Тищенко.

2. Откуда в Лероса вся эта прослушка? Сам он намекает на СБУ, но вряд ли службе нужно сливать материал с полным мочиловом СБУ. Второй вариант - «частные охранные структуры». Возможно, но возникает много вопросов. И, наконец, третий вариант - НАБУ. Давайте не забывать, что Андрей Богдан привел с собой целую плеяду так называемых антикоррупционеров, которые ориентируются на НАБУ (Рябошапка, Красносельская и т. д).

3. Если это НАБУ, то зачем это им? Главная цель НАБУ - удержать в должности Сытника, а любой коррупционный скандал отвлекает внимание от Сытника. Поэтому определенная логика здесь есть. Плюс ослабление Ермака и, соответственно, Зеленского - блокировать любые действия по освобождению Сытника. Как это ни парадоксально звучит, но приобретенное является ситуативным союзником Коломойского в этом вопросе.

4. Будут ли это какие-то юридические последствия для Комарницкого? Можно не сомневаться, что никаких. Причин две: у него большое прикрытие, а во-вторых, эти пленки не имеют юридических последствий.

5. Кого это реально затронет? Зеленского, Ермака и Кличко. Судя по всему, за неделю мы должны получить новую порцию пленок. И здесь возникает большой вопрос: будет ли эта вторая порция. Ведь не исключено, что произойдут определенные договоренности (например, власть забудет об увольнении Сытника, если пленки слило НАБУ, конечно, или что-то подобное), и тогда мы увидим очень скучную вторую серию.