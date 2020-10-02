Новые коррупционные удары по «слугам». Закончится ли «черная полоса» Зеленского до выборов

Юрий Вишневский / Деловая столица

Недавняя история с депутатом Юрченко - это детская шалость по сравнению с новыми историями, где фигурирует руководство фракции "слуг народа" и Офиса президента.

30 сентября Верховная Рада решила под предлогом коронавируса отменить все заседания в октябре, кроме одного, которое должно пройти 20 октября, а следующее состоится уже 2 ноября. Это сделано, чтобы не быть площадкой для озвучивания новых и раскручивания уже прозвучавших обвинений.

Дело в том, что в конце сентября вокруг верхушки Зе-власти вспыхнули два новых коррупционных скандала. Фигурантами первого из них стали руководитель президентского Офиса Андрей Ермак и замглавы парламентской фракции «слуг народа», глава Киевской городской парторганизации «слуг народа» Николай Тищенко. Во втором скандале фигурируют замруководителя президентского офиса Кирилл Тимошенко, замглавы парламентской фракции «слуг народа», глава Черниговской областной парторганизации «слуг народа» Павел Халимон и генпрокурор Ирина Венедиктова.

Давно известно о крайне напряженных отношениях между Ермаком и его замом Тимошенко. Поэтому неудивительны слухи о том, что эти два деятеля используют коррупционные скандалы в борьбе друг с другом. А в результате усиливается впечатление, что коррупция в Зе-команде стала всеохватывающей и всепоглощающей.

Скандал о Тищенко и Ермаке

Днем 30 сентября с парламентской трибуны выступил внефракционный нардеп Гео Лерос (его изгнали из фракции «слуг народа» 2 сентября). Прежде всего он включил фрагмент некой аудиозаписи, а затем рассказал, откуда у него эта запись: «На днях честный офицер СБУ передал мне почти шесть часов записей прослушки "смотрящего" за столицей Дениса Комарницкого. На этих записях есть разговоры с народным депутатом Николаем Тищенко. В этих разговорах они откровенно обсуждают, как Зеленский их "крышует"... а также, что немаловажно, они обсуждают, как осуществить нападение на меня и еще одного народного депутата».

Также Лерос утверждает, что участники записанных разговоров «обсуждают, как Тищенко с помощью Зеленского и своего кума Андрея Ермака отмазывает главного коррупционера столицы, как они планируют публичную дискредитацию своих оппонентов, а сам Комарницкий угрожает совершить действия, которые угрожают моему здоровью».

В завершение своего выступления Лерос заявил: «Я прошу Национальную полицию Украины воспринимать мое выступление как официальное заявление о преступлении господина Комарницкого, господина Николая Тищенко и его кума Андрея Ермака. С завтрашнего дня я начну публиковать эти записи. Я хочу, чтобы украинцы знали, кто сливает национальные интересы Украины, кто является заказчиком этого беспредела в стране».

Нацполиция уже отреагировала на просьбу Лероса. Замдиректора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало сообщил, что по факту заявления народного депутата Главным следственным управлением Нацполиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 346 Уголовного кодекса «Угроза или насилие по отношению к государственному или общественному деятелю» и проводится проверка.

Напомним, что в конце августа Леросу уже сожгли машину. Ввиду этого возможность наличия на записях фраз о подготовке покушения на Лероса не выглядит выдумкой. А если это покушение готовилось в отместку за разоблачение коррупции - то это уже нечто более серьезное, чем просто коррупция. Поэтому эта история очень опасна для всех ее фигурантов.

Скандал о Халимоне, Кирилле Тимошенко и Венедиктовой

Вечером 30 сентября программа «Схемы» обнародовала новое расследование под названием «"Берегиня неприкосновенных?" Как Венедиктова блокировала расследование против еще одного "слуги народа"». Авторы расследования подчеркивают, что теперь контроль за судьбой дел против народных депутатов в руках одного человека - генерального прокурора. В данном случае - Ирины Венедиктовой, соратницы Владимира Зеленского. «Схемам» удалось узнать о том, что в июле Венедиктова отказала в открытии уголовного производства против замглавы фракции «слуг народа» Павла Халимона, который возглавляет Черниговскую областную парторганизацию «слуг народа». После огласки и неоднократных вопросов журналистов Венедиктова сообщила 30 сентября, что ее офис на днях таки открыл производство.

Суть дела в том, что летом этого года возникли большие проблемы у одной из известных на Черниговщине агрокомпаний, основатель которой Олег Дмитренко в 2014-2019 гг. был народным депутатом от 210-го округа с центром в Прилуках (состоял во фракции БПП), а сейчас баллотируется в депутаты Прилуцкого горсовета от партии «За майбутнє». Дмитренко рассказал «Схемам», что ввиду возникших проблем он обратился к Халимону.

«Я набрал Халимона и спросил: "Павел Витальевич, в чем дело?". А он говорит: "Хорошо, я с вами встречусь". И первая встреча состоялась в Администрации президента в кабинете номер 350», - сообщил Дмитренко.

На встрече, по его словам, также присутствовал нардеп от партии «Слуга народа» Андрей Мотовиловец. Сам Дмитренко пошел на Банковую с диктофоном. Встреча состоялась 15 июля, затем, по словам Дмитренко, он имел еще несколько контактов с Халимоном, которые тоже записывал. А 21 июля Дмитренко принес эти записи в НАБУ и написал заявление, в котором сообщил о том, что народный депутат требует взятку. Детективы изучили записи и обстоятельства дела. И уже 22 июля обратились к генпрокурору Венедиктовой с просьбой внести в ЕРДР сведения о вероятном вымогательстве нардепом Халимоном неправомерной выгоды. А 23 июля детективы получили из ГПУ отказ.

Далее об этой истории чудесным образом узнали «Схемы». Они обратились за комментариями ко всем действующим лицам. «Изучение отмеченных аудиозаписей подтвердило указанные в заявлении о совершении уголовного преступления обстоятельства вымогательства неправомерной выгоды в сумме 40 млн грн народным депутатом Украины, - сообщило НАБУ в своем ответе. - Детективы НАБУ приняли все возможные меры для начала досудебного расследования по заявлению Дмитренко, однако отказ генерального прокурора внести сведения по этому факту в ЕРДР сделал невозможным получение законным способом доказательств противоправной деятельности народного депутата Украины».

Самое прикольное в том, что нардепы Халимон и Мотовиловец подтвердили «Схемам» факт встречи с Дмитренко на Банковой. «Это был 350-й кабинет в Офисе президента, он закреплен за Борисом Баумом, который является помощником Кирилла Владимировича Тимошенко», - рассказал Мотовиловец.

Также Халимону дали прослушать запись, где якобы он вымогает взятку. «Депутат не стал отрицать, что такая встреча была. Как и не опроверг, что на пленках - именно его голос. В то же время, по версии Халимона, непосредственно озвученные факты не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что не он требовал взятки, а наоборот, ему ее предлагали, и он не обещал "помочь" в решении вопросов», - констатируют авторы расследования.

Даже если допустить, что ближе к истине версия Халимона, а не Дмитренко, возникает вопрос, почему вообще нардеп назначил бизнесмену стрелку в Офисе президента в кабинете помощника Кирилла Тимошенко. Означает ли это, что нардеп действовал по поручению замруководителя Офиса президента? Или нардеп самовольно захватил кабинет на Банковой?

Что же касается Венедиктовой, то после ее отказа Дмитренко обратился в Высший антикоррупционный суд. И, как сообщают «Схемы», за два дня до выхода их материала суд обязал Венедиктову внести в ЕРДР сведения по заявлению Дмитренко.

"Черная полоса" Зеленского

До местных выборов 25 октября осталось чуть более трех недель. И можно не сомневаться, что есть игроки, заинтересованные в максимальной раскрутке коррупционных скандалов вокруг верхушки Зе-власти.

Ирония судьбы в том, что первоначально «слуги народа» надеялись сделать одним из китов своей предвыборной кампании свои успехи в борьбе с коррупцией и, в частности, снятие депутатской неприкосновенности. Однако сейчас эта тема начинает играть, наоборот, против Зеленского и его партии.

Начало «черной полосе» положило дело нардепа Александра Юрченко. Скандал вокруг него вспыхнул 10 сентября, когда Венедиктова отказалась подписать подозрение этому депутату. 15 сентября, выступая с трибуны парламента, Венедиктова заявила, что ей не хватает доказательств, чтобы подписать подозрение. И лишь 17 сентября она все-таки подписала подозрение и ходатайство о взятии Юрченко под стражу.

По сведениям из разных источников, на Банковой надеялись сделать из Юрченко «жертвенного барана». И пытались уговорить его, чтобы он не вышел под залог. Однако нашлись добрые люди, которые убедили Юрченко не играть в эту игру и которые внесли за него залог. 24 сентября он спокойно вышел из СИЗО и уже 29 сентября возобновил работу в парламенте. Поэтому раздуть из эпизода с Юрченко пример борьбы с коррупцией никак не получается.

А теперь выяснилось, что история с Юрченко - это детская шалость по сравнению с новыми историями, где фигурирует руководство фракции «слуг народа» и Офиса президента. Собственно, в этом нет ничего удивительного. Как объясняют знающие люди, чем ниже проседают рейтинги Зеленского и его партии, тем сильнее у «слуг народа» желание «хапнуть побольше и побыстрее, пока есть такая возможность». При этом внутри самой Зе-власти нет единства, а наоборот, обостряется борьба разных группировок, которые во взаимной борьбе вываливают друг на друга компромат. Так что продолжение следует, и оно обещает быть еще более интересным.