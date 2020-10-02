Отмыть на Фокине. Зачем Москва шантажирует Киев записями ТКГ

Сергей Ильченко / Деловая столица

Сразу после ухода Фокина из ТКГ Москва стала угрожать опубликованием записей ее заседаний. Что это - игра в рамках общего сценария, утвержденного в Кремле и принятого на Банковой? Или, напротив, попытка шантажа в ответ на отступление от сценария?

Скандал, возникший вокруг назначения и последующего отстранения от работы в ТКГ Витольда Фокина производит отчетливое впечатление хорошо срежиссированного шоу, которое изначально и сознательно именно на скандал и затачивали. Цель скандала - отвлечь внимание 25% населения, голосовавших против Владимира Зеленского и мира на Донбассе ценой капитуляции, от расширения окна Овертона с видом на московский Кремль.

О том, что это шоу, рассчитанное на скандал, не говорило даже, а, скорее, кричало, буквально все, и, притом, с самого начала. И с интервью с внучкой Фокина, Машей, приятельницей Андрея Ермака, представленной как "украинская певица и фотомодель", которая сообщила, что "у дедушки всегда были амбиции", что в свои без малого 88 лет он все еще "серый кардинал", "а с Андрюшей, ну, с Андреем Борисовичем" дедушку познакомила сама Маша, и дедушка с Андрюшей "нашли общий язык, как они могут закончить эту войну". И последующие заявления самого Фокина о "народе Донбасса", которые звучали открыто, и даже не с момента его ввода в состав ТКГ, что произошло18 августа, а еще раньше, когда его назначение только обсуждалась - экс-премьер, надо отдать ему должное, ничего не скрывал, и никем не прикидывался. Все говорило о том, что в украинскую делегацию под видом человека который "знает Донбасс" сознательно вводят сторонника капитуляции перед ОРДЛО, притом, делают это с единственной целью - раздражать противников такой капитуляции, отвлекая их внимание. Но патриотическая публика повелась на подсунутый ей сценарий и, более того, некоторое время, стараясь не замечать досадных неувязок, силилась разглядеть в тандеме Кучма-Фокин хоть что-нибудь хорошее. Задачу упрощало то, что премьерство Фокина в 1990-1992 годах уже мало кто мог вспомнить - но хорошее все равно не находилось.

Да, раздавались и тревожные голоса, но и они звучали как-то вяло. Отчасти потому, что это были голоса меньшинства, отодвинутого от власти. А ещё потому, что крики "измена" всем изрядно надоели. Ну, да, измена. Ну и что? Мы всегда так живем. Это наша культура, наша традиция, наше искусство с глубокими народными корнями. И не надо кричать.

Такая вялая реакция была одновременно и выгодна, и невыгодна Зе-команде. Выгодна, поскольку всеобщая терпимость расширяла окно Овертона, в которое, по замыслу Банковой, рано или поздно, но должна пролезть амнистия боевикам и особый статус "республик" ОРДЛО. Невыгодна, поскольку его мирное, проистекающее из усталого принятия неизбежного, расширение, шло слишком медленно. В сценарий же быстрого расширения входил взрыв возмущения - и последующее отстранение Фокина. Но взрыва никак не происходило. Пришлось пойти на крайние меры, и 29 сентября на заседании комитета Верховной Рады по государственному строительству, Фокин заявил, что не видит подтверждения того, что на Донбассе идет война между Украиной и Россией, а против ВСУ воюют боевики и наемники из 30 стран мира.









Фокин также подчеркнул, что остается при прежнем мнении о том, что на Донбассе нужно провести местные выборы и объявить всеобщую амнистию, поскольку она "деморализует противника".

Публичное отрицание Витольдом Фокиным российской агрессии немедленно осудили все, и, в первую очередь, и громче всех, инициаторы его назначения: Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Внучка Маша предпочла пока ситуацию не комментировать, но я не исключаю появление в дальнейшем еще одного интервью с ней, в том случае, если потребуется вызвать дополнительную ярость патриотического меньшинства. И да, это принципиально важно, именно меньшинства, поскольку патриоты Украины, просто своему по определению, пусть и самому широкому, не могли голосовать за кандидата, предлагавшего "просто перестать стрелять".



Но вернемся к уходу Фокина. Возмущение его заявлением было картинно-наигранным, а уход обставлен максимально мягко. Фокин "ушел сам", посетовав, что его не поняли и не оценили - к этому, в кратком изложении сводится его версия, против которой никто не возражает.

Более того, Фокин и собирался уйти, правда, чуть позже, 25 октября - то есть, к выборам. Иными словами, организаторы шоу с его участием не особо и скрывают, что это было именно предвыборное шоу.

И еще одна важная деталь: было бы несправедливо предъявлять Фокину обвинения в измене или в сдаче позиций Украины. Точнее, нарисовать-то дело можно, это без проблем. Если в Украине при президенте Зеленском даже шутка в соцсетях прокатывает за подготовку к покушению на Первое Лицо, то дело о госизмене можно состряпать и за неоплаченный проезд в троллейбусе. Технически - да, по сути же такие обвинения в адрес Фокина (а они тоже прозвучали) все-таки несправедливы. Фокин, повторяю, своих взглядов ни одной минуты не скрывал, да и не менял. Они остались ровно теми же, какими сложились в СССР, и какими были 30 лет назад. Не зря ведь я упомянул, что надо бы было посмотреть плоды его премьерства. Впрочем, Фокин всегда сможет сказать, что он и тогда не был понят и оценен.

Так вот, те, кто Фокина назначал, не могли о его взглядах не знать. Претензии можно и нужно было бы предъявлять к ним. Но назначившие Фокина Зеленский и Ермак, во-первых, уже отмылись, отрекшись от него. Во-вторых, они неуязвимы сегодня вообще ни для каких обвинений. И, наконец, в-третьих, располагают механизмом организации шоу на государственном уровне, которыми можно прикрыть все, что угодно. Так, под скандал с Фокиным все уже как-то и думать забыли о провале операции с захватом вагнеровцев, летящих из Минска, и о неприятных вопросах, связанных с возможной причастностью к ее провалу Андрея Ермака. К слову, по странному совпадению, все скандальные заявления Фокина, сделанные им в бытность его в ТКГ, неизменно следовали за каждым обострением разборок вокруг «Вагнергейта».

Знал ли Фокин, зачем его зовут в ТКГ? Полагаю, что да, и, зная это, он добросовестно играл отведенную ему роль.

А теперь - внимание: новый поворот сюжета. Сразу после ухода Фокина из ТКГ Москва стала угрожать опубликованием аудио и видео записей ее заседаний, которые несанкционированно вели россияне. Что это - игра в рамках общего сценария, утвержденного в Кремле и принятого на Банковой? Или, напротив, попытка шантажа в ответ на отступление от сценария? Первое, пожалуй, вероятнее. Тогда в чем смысл этого хода? Очередной отвлекающий финт, который должен заставить забыть о скандале с Фокиным? Едва ли. Хотя, признаться, было бы интересно увидеть и услышать такие записи и узнать, чем члены ТКГ на самом деле занимаются на ее заседаниях. Рассказывают старые анекдоты? Вспоминают молодость? Перекидываются в преферанс по маленькой? Тогда почем вист, и в какой валюте, в рублях или в гривнах? И чья делегация играет лучше?

Более вероятно, что Россия, воспользовавшись уходом Фокина как предлогом, сознательно идет на скандал, с тем, чтобы на какое-то время прекратить работу ТКГ. Далее уже возможны варианты: либо отчаянная борьба за возобновление этой работы в прежнем формате, в стиле старого анекдота "войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется", либо сооружение некоего "межпарламентского формата". Последний хорош тем, что позволяет размазать ответственность так, чтобы непосредственных виновников очередной сдачи было не найти.

И в том, и в другом случае, с большой долей вероятности, плодом этой деятельности, по общему замыслу Кремля и Банковой, должны стать предложения, уже озвученные Фокиным, но переформулированные в более мягкой форме - по сути, отмытые на искусственном скандале с его участием. Такое смягчение будет преподнесено как компромисс между разными мнениями, бытующими в украинском обществе. Мол, да, есть у нас люди, для которых подход Фокина был неприемлем, и мы учли их мнение тоже.

И тут мы подходим к самому интересному. Не к шоу - с шоу-то все как раз понятно, а к тому, что послужило его причиной. Причиной же стало то, что в Украине действительно есть два мнения относительно того, как нужно разруливать ситуацию с ОРДЛО, Крымом и Россией. Эти мнения сформированы двумя разными системами ценностей, разделяющими наше общество на две группы.

Люди, поддерживающие ту или иную форму капитуляции перед Москвой, сосредоточены не только и не столько во власти. Этих людей в Украине просто большинство - именно они и дали Зеленскому победу на президентских выборах. Эти люди не предатели и не абстрактные злодеи. Просто они из СССР. Не из Украины, и не из России, и даже не обязательно за Путина, а именно из СССР.

Почему они застряли в СССР - вопрос отдельный. Кто-то - таких большинство во власти, помнит об СССР как о золотом веке привилегий и спецраспределителей. Это специфический слой бывших функционеров и их потомков, его типичные представители - Фокин и его внучка Маша, а, впрочем, не только они. Достаточно копнуть биографии Зеленского и его окружения, чтобы убедиться - все это дети функционеров средне-верхнего звена, верхний слой советского среднего класса. Их родители чувствуют себя без СССР как рыбы, вытащенные из воды - и передали детям свое чувство удушья. А уровнем ниже - и это уже 73% голосовавших за Зеленского, тоскуют по СССР те, кто так и не смог приспособиться к нерегламентированной жизни с высокой, по сравнению с СССР, степенью свободы в своих действиях и высокой же степенью ответственности за них. Таким людям тоже душно в независимой Украине.

Все они - и верхние и нижние, хотят назад, в Советский Союз, на уровне скорее рефлекторном, чем осознанном, даже не задумываясь о том, что, шагнув туда, провалятся, как в болото, в путинскую Россию. Им, по большому счету, все равно, кто там правит в Москве, Путин или не Путин. Они вообще не понимают, что такое отдельно Россия и Украина. У них концептуально нет и не может быть никакого украинского патриотизма - как, впрочем, и российского. И таких людей сегодня в Украине, повторяю, большинство.

Те, кто опирается на это большинство, кто сформировал из его типичных представителей команду зиц-управленцев, формально стоящих у власти, и манипулирует ими - вовсе не ностальгики, а вполне созвучные времени и предельно циничные сукины дети. Но фронтмены этой команды продолжают жить в СССР, чем и вызывают к себе симпатии большинства избирателей, полностью разделяющих их мечты и ценности.

Таким образом, для успешной сдачи Украины под контроль путинской Москвы - потому, что никакого СССР давно уже нет и никогда не будет, - нужно преодолеть последний барьер. Развести на дешевые шоу и отвлечь от реально происходящего активное меньшинство, не дав ему осознать, что происходит, и объединиться для сопротивления. Потому, что для революции, как показывает исторический опыт, достаточно и 10% активного населения - а 10% такого населения в Украине точно есть, даже сегодня.

Вот, собственно, вся суть происходящего, прикрытая шоу. Это тоже прокси-война, которую ведет против независимой Украины путинский Кремль. Он воюет с нами при помощи СССР, который все еще жив в умах миллионов наших формальных сограждан. Формальных, потому, что по факту никакие они не граждане Украины. Они обыватели из СССР, тоскующие по его скромным радостям: Новым годам с салатом оливье и "Голубым огоньком", чешскими стенками, вырванными в очереди по записи, куда удалось втолкнуть хрыча-ветерана - семейную гордость и источник благ, и доступом к более или менее закрытому для "простых" людей распределителю. Все эти люди - и дедушка Фокин, и его внучка, и ее приятель Ермак, и сам Зеленский просто не имеют других ценностей. Им некуда отступать. Они будут драться за свой СССР насмерть. А шоу-разводка с картинным скандалом - это уже частность. Да, она есть, но она не главное.

