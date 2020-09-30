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АНАЛИТИКА

Лебединая песня Витольда. Как дед Маши Фокиной помог Ермаку затушевать «Вагнергейт»

14:29 30.09.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Фокин исполнял в ТКГ роль громоотвода. Как только вспыхивает новый скандал вокруг Ермака - Фокин делает новое скандальное заявление.

Обнародован указ Владимира Зеленского об исключении Витольда Фокина из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Поводом для такого кадрового решения стали скандальные заявления Фокина 29 сентября на заседании парламентского комитета. Однако на самом деле это более похоже на спектакль, в котором Фокин сыграл отведенную ему роль.

Зачем был нужен Фокин Ермаку

Суть скандала с Фокиным очень проста. Фокин уже давно готов к отставке. Еще 21 сентября он заявил в эфире «Украинского радио»: «Если я не получу поддержки от власти, я буду вынужден уйти». Интересно, что он даже назвал временные сроки, когда он может покинуть ТКГ. «Я язык ультиматума не признаю. Нужно всегда искать компромисс. Но, собственно, если сейчас в течение месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, наверное, задумаюсь над этим».

Итак, Фокин предполагал, что он побудет в составе ТКГ еще месяц. То есть он знал, что его роль ему отведена до местных выборов 25 октября, а потом потребность в нем отпадет. В чем же заключалась эта роль?

Напомним, что украинская делегация в ТКГ была переформатирована и заново укомплектована Зеленским 5 мая 2020 г. В частности, было полностью укомплектовано руководство делегации: главой назначен Леонид Кучма, которого 30 июля сменил Леонид Кравчук, его первым замом стал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, заместителем - глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Между ними были поделены функциональные обязанности, и никакой вакансии в руководящем составе делегации не было.

Тем не менее 18 августа Зеленский ввел в состав украинской делегации в ТКГ Фокина и определил его еще одним первым заместителем главы делегации, наряду с Резниковым. С точки зрения функциональных обязанностей, он был нужен там не более, чем пятое колесо - телеге. А своими заявлениями, играющими на руку врагу, он быстро продемонстрировал, что будет приносить украинским интересам скорее вред, чем пользу.

Через несколько недель выяснилось, что Витольд Фокин был назначен на эту должность по протекции Маши Фокиной - его внучки, актрисы и модели, которая предложила кандидатуру деда руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Об этом рассказала сама Маша Фокина в комментарии телеведущей Кате Осадчей. При этом Маша называла Ермака «Андрюшей» и другом детства, хотя она младше его почти на 14 лет (ей сейчас 34 года, а ему - 48).

По сведениям из разных источников, Ермак взял Фокина в ТКГ специально на роль громоотвода. Как только вспыхивает новый скандал вокруг Ермака - Фокин делает новое скандальное заявление, и внимание общества переключается с Ермака на Фокина. В таком режиме Фокин должен был работать до местных выборов, перебирая на себя негатив, который иначе шел бы на Зеленского и «слуг народа» и опускал их рейтинг.

Почему Фокин "сгорел" преждевременно

Однако днем 29 сентября Фокин выступил с заявлениями, которые можно назвать не просто скандальными, а суперскандальными. Особенно большое возмущение вызвало отрицание Фокиным российской агрессии на Донбассе. По его словам, он «никакого подтверждения того, что там война между Украиной и Россией, пока не видел».

На это тут же отреагировали не только депутаты из «Европейской солидарности», но и представители власти. В частности, с гневными комментариями выступили министр внутренних дел Арсен Аваков и замсекретаря СНБО Сергей Кривонос. Аваков назвал Фокина «мерзавцем» и «махровым идиотом», Кривонос - «слепым дураком», «крысой, вылезшей из-под лавки» и «маразматиком».

Ермак подобных оценок не делал, но все же заявил: «Моя личная позиция - господин Фокин должен уйти из ТКГ». Вскоре на сайте президента появилась официальная позиция: Офис президента назвал заявления Фокина «неприемлемыми». После этого вопрос о появлении указа Зеленского об исключении Фокина из состава украинской делегации в ТКГ стал уже чисто техническим.

Конечно, тут возникает вопрос, почему же Фокин «сгорел» преждевременно. Свои суперскандальные заявления он сделал на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Комитет собрался послушать Фокина в 15:00, сразу после завершения пленарного заседания Верховной Рады.

Последний вопрос, который рассматривался парламентом в тот день, - о создании ВСК по «вагнеровцам». Он рассматривался почти час - с 13:54 до 14:46. На начальной стадии рассмотрения этого вопроса заседание вел первый вице-спикер Руслан Стефанчук. «Впервые в истории Верховной Рады мы начинаем слушания по новой процедуре, это рассмотрение электронной петиции, - отметил он. - И я сообщаю вам, что была на сайте Верховной Рады Украины петиция Тарасовой Виталины, которая набрала 25 тысяч 705 подписей, о необходимости создания Временной следственной комиссии по обстоятельствам расследования возможности государственной измены во время организации и проведения операций по вывозу на территорию Украины российских наемников и бойцов ЧВК "Вагнер", причастных к сбиванию украинских военных самолетов».

И буквально в течение нескольких минут почти вся фракция «слуг народа» покинула сессионный зал. Стефанчук тоже ушел (спикер Дмитрий Разумков сделал это еще раньше), и с 14:01 заседание вела вице-спикер Елена Кондратюк, которая, напомним, представляет не «слуг», а «Батькивщину».

В итоге рассмотрение вопроса вроде бы состоялось, но ВСК так и не была создана. Впервые в истории «слуги народа» имели возможность обсудить и удовлетворить народную петицию - а вместо этого предпочли на час раньше устроить себе обед или вообще покинуть парламент.

Наверное, в обычных условиях это могло бы вызвать не просто скандал, а суперскандал. Банковая оказалась перед риском, что главной темой дня станет то, как «слуги народа» продинамили народ и отказались удовлетворять петицию о создании ВСК по «вагнеровцам». Но на 15:00 заблаговременно было назначено заседание парламентского комитета для заслушивания Фокина. И Фокин исполнил свою роль - можно сказать, «спел свою лебединую песню». Эта «песня» настолько всех взбудоражила, что полностью затмила тему «вагнеровцев».

Почему тема "вагнеровцев" стала опасной лично для Зеленского

Да, Фокиным теперь пришлось пожертвовать. И это говорит о том, насколько на самом деле важна тема «вагнеровцев» и насколько она пугает Банковую.

По этому делу появляются все новые и новые свидетельства, но до недавнего времени они представляли опасность прежде всего для Ермака, а Зеленского затрагивали лишь косвенно. Согласно этим свидетельствам, Зеленский еще с марта знал о спецоперации украинских спецслужб по поимке «вагнеровцев», совершивших военные преступления на Донбассе. Поэтому в поисках виновных в срыве спецоперации взоры обращались в сторону тех, кто узнал об этой спецоперации на совещании на Банковой 24 июля, и прежде всего - в сторону Ермака. Поэтому многие считали, что Ермак спасает только себя.

Однако 25 сентября на «Радио Донбасс.Реалии» (проект «Радио Свобода») вышло интервью с бывшим нардепом и генерал-лейтенантом СБУ Григорием Омельченко, где тот заявил о возможной личной роли Зеленского в срыве спецоперации по «вагнеровцам». По словам Омельченко, «в действиях президента Украины» «есть явные признаки государственной измены». И дальше он сообщил некоторые подробности.

«Приблизительно в районе 17 часов дня 26 июля, то есть через двое суток после того, как Зеленский дал команду руководителю спецслужбы военной разведки и СБУ перенести эту операцию на 30 июля, он звонит по собственной инициативе президенту Путину и ведет речь о перемирии и тому подобное. Я получил конфиденциальную информацию, что в процессе этого разговора Зеленский намекнул что-то о "вагнеровцах", которые собираются лететь, но лучше бы не летели, чтобы ничего такого не вышло», - рассказал Омельченко.

Объяснил он и то, чем опасна для Банковой парламентская ВСК: «Если она будет создана, на ее заседания придут несколько десятков (десяток - это точно) оперативных работников, непосредственных участников этой спецоперации, и расскажут в деталях про свой сегмент в спецоперации, в которой участвовали».

Но все обсуждают не это, а Фокина. «Андрюша» может поблагодарить «подругу детства» Машу за деда. Отыграл на отлично.

 

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