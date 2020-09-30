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Рада поддержала отмену пленарных заседаний в четверг и пятницу из-за роста заболеваемости COVID-19 среди депутатов
11:56 30.09.2020 |
Народные депутаты Украины поддержали замену пленарных заседаний Верховной Рады в четверг и пятницу, 1-2 октября, на работу в комитетах из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 среди депутатов и в Аппарате парламента.
За обновленный проект повестки дня пленарного заседания Рады в среду проголосовало 278 народных депутатов.
Перед этим председатели фракций и депутатских групп Верховной Рады обратились к спикеру Дмитрию Разумкову с призывом заменить пленарные заселения в четверг и пятницу на работу в комитетах.
"Сейчас прошло совещание с представителями фракций и групп. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что у нас за вчера позавчера заболело большое количество людей, как в сессионном зале, так и в Аппарате ВР. За последние несколько дней до 10 человек заболело. Депутатские фракции и группы обратились с предложением четверг и пятницу определить комитетскими днями для того, чтобы Верховная Рада продолжала свою работу, но дала возможность уменьшить количество людей в одном помещении. Я хотел бы напомнить, что, согласно действующему законодательству, заседания комитетов могут проходить в онлайн-режиме. Я надеюсь, что сегодня мы сможем рассмотреть такое постановление", - сказал Разумков в ходе выступления в президиуме в среду.
Помимо этого, по словам спикера парламента, депутатские фракции и группы также обратились с призывом пересмотреть повестку дня пленарного заседания в среду.
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