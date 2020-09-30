Присяжные в деле Шеремета. Какую роль они должны сыграть по замыслу Банковой

Денис Сарбей / Деловая столица

Дело об убийстве Павла Шеремета вышло на финишную прямую - суд начал слушать его по сути и объявил состав присяжных. Власть надеется с их помощью развернуть общественное мнение, пока для нее крайне невыгодное.

В понедельник, 28 сентября, Шевченковский райсуд Киева перешел к рассмотрению по сути дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Прокурор зачитал в зале суда сокращенный обвинительный акт трем подозреваемым в убийстве - медсестре Яне Дугарь, врачу Юлии Кузьменко, музыканту Андрею Антоненко. Которые в ответ заявили, что не понимают мотивов преступления и не признают свою вину.

Как "ковали" дело Шеремета

Важность дела для имиджа нынешней власти лично подтвердил Владимир Зеленский своим участием в брифинге еще 12 декабря 2019 года, когда было объявлено о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. На том брифинге президент заявил, что уголовное дело об убийстве журналиста является одним из приоритетных и должно быть раскрыто.

"Вероятные убийцы сегодня были задержаны. Мы с вами получили очень много ответов - вы сами это видели. Но есть еще один вопрос - кто заказчик. Уверен, что на этот вопрос обязательно найдется ответ в следующий раз. Я хочу верить, что это будет третья и последняя встреча по этому очень громкому делу об убийстве Павла Шеремета", - сказал глава государства.

В ответ на это адвокат Кузьменко Влад Добош обнародовал фотокопию подозрения, врученного его подзащитной следователем. Там организатором преступления назван Антоненко и сказано, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности", решил создать организованную группу для убийства Шеремета и вовлек в нее Кузьменко и Дугарь, "которые имели аналогичные с ним взгляды и намерения".

Прошло немало времени, прежде чем в обществе несколько поутихло обсуждение, мягко говоря, не совсем адекватных даже на взгляд непрофессионалов пассажей в подозрении, но о выявлении заказчика убийства Шеремета так ничего и не стало известно, равно как и об организаторе убийства. Тем временем 21 мая адвокат Антоненко Леонид Маслов сообщил, что правоохранительные органы внесли изменения в подозрения трем подозреваемым.

"Убрали "ультранационалистические идеи", "величие арийской расы" и другой подобный трэш. Теперь "неустановленные лица, действуя из ряда личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста", - заявил он.

Кроме непонятного мотива преступления, следствие, судя по всему, не смогло собрать и достаточно материалов - об этом говорили и бывший генпрокурор Руслан Рябошапка, и нынешний Ирина Венедиктова. Впрочем, после президентской пресс-конференции в мае досудебное расследование резко завершили, а материалы направили в суд.

Адвокаты Антоненко, Кузьменко и Дугарь продолжают настаивать на бездоказательности мотивов, которые приписаны подозреваемым. По версии следствия, это были личные мотивы тех же неустановленных организаторов и заказчиков, которые решили создать "крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста".

Теперь суд перешел к рассмотрению дела по сути. Фактически ход процесса может многое изменить и для подсудимых, и для обвинения, ведь впервые в Украине столь резонансное дело будет рассматривать суд присяжных. Что же он из себя представляет в Украине?

Суд присяжных в Украине - как это работает

Конституция Украины, а именно ч. 4 ст. 124, закрепляет, что народ непосредственно принимает участие в осуществлении правосудия через присяжных. Для формального выполнения этой нормы Основного Закона суд народных заседателей в 2012 году, принимая новый УПК, переименовали в суд присяжных, но фактически этот институт не является судом присяжных в классическом понимании, и по сути опирается на советскую практику.

Так, суд присяжных работает только при местном общем суде первой инстанции и только по обвинениям, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы. Механизм привлечения присяжных такой: сначала территориальное управление государственной судебной администрации направляет представление в городской (районный) совет. Совет на основании запроса каждые два года формирует список потенциальных присяжных. Ими могут быть местные жители - дееспособные граждане Украины, в возрасте от 30 до 65 лет; владеющие украинским языком; не судимые; не имеющие заболеваний, препятствующих осуществлению их полномочий; не возражающие против привлечения их к осуществлению правосудия.

На втором этапе прокурор и суд разъясняют обвиняемому его право на суд присяжных. Если защита ходатайствует о его применении, автоматизированная программа из ранее сформированного списка отбирает семь кандидатур присяжных, которые за неделю до судебного заседания получают письменный вызов в суд. Во время предварительного судебного заседания сторона подсудимого адресует вопросы прибывшим кандидатам и отбирает трех присяжных, которые в дальнейшем будут вершить правосудие по делу.

После принятия присяги начинается основной этап - непосредственный суд присяжных. Они пользуются всеми правами судьи - исследовать всю информацию и доказательства по делу; письменно фиксировать ход судебного заседания; с разрешения председательствующего задавать вопросы допрашиваемым лицам; просить председательствующего в суде разъяснить нормы закона, специальные термины, признаки преступления и т.д.

При завершении рассмотрения дела проводится совещание двух судей и трех присяжных, на котором обсуждаются и голосуются вопросы: имело ли место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый; содержит ли оно состав уголовного преступления и какой статьей УК оно предусмотрено; виновен ли обвиняемый; подлежит ли он наказанию; имеются ли обстоятельства, отягчающие или смягчающие наказание; какая мера наказания должна быть назначена обвиняемому и должен ли он ее отбывать и т.д. Все вопросы решаются простым большинством голосов, причем председательствующий голосует последним, и никто из состава суда не имеет права воздержаться от голосования.

Именно по такой системе начался суд по делу об убийстве Шеремета - 9 сентября суд сначала объявил присяжных, а потом с помощью жеребьевки поделил их на основных и запасных. Кроме того, защита и обвинение подали несколько ходатайств об отстранении присяжных. В результате основными назначены Григорий Фирсов (физическое лицо - предприниматель, арбитражный управляющий), Наталья Глоба (не работает, домохозяйка), Юрий Михайленко (пенсионер), запасными будут Юрий Федоренко (ФЛП, занимается управлением недвижимостью) и Людмила Яковенко (не работает, до этого работала в банковской сфере).

Ранее известный украинцам только с экранов телевизоров, суд присяжных может сыграть в деле Шеремета очень важную роль. Отобранные случайным образом люди из разных социальных слоев, ранее нигде не пересекавшиеся, могут вызвать у некоторого количества украинцев, которые сегодня скептически оценивают ход расследования, больше доверия к своим выводам. На это очень надеется Зе-власть, которая рассчитывает, с одной стороны, что присяжные поддержат обвинение, с другой - что таким образом будет выбит упрек в продажности суда, принявшего по важному для Банковой делу нужное решение.

Понятно, что прямо противоположные ожидания у обвиняемых, их родственников и адвокатов, а также немалой армии украинцев, им сочувствующих.

И какой ни окажется в конечном счете роль присяжных в деле Шеремета, Украина проходит важный урок - получая первый опыт использования весомой составляющей полноценного гражданского общества, каковой является институт присяжных.