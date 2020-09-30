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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Новый план Ермака. Зачем Зеленский хочет сделать главными по ОРДЛО Тищенко и Медведчука

18:27 29.09.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

На Банковой придумали начать новые переговоры по ОРДЛО - между парламентами Украины и России при посредничестве парламентов Германии и Франции.

Есть два печальных для Банковой факта: переговоры по ОРДЛО зашли в тупик (как в минском формате, так и в нормандском), а на игру в «переговоры ради переговоров» Кремль категорически не соглашается. Но эта игра очень важна для «слуг народа», желающих продать ее избирателям как будто бы реальное продвижение к прекращению войны и установлению мира на Донбассе.

Как Верховную Раду принудят к зраде

И вот на Банковой придумали способ продолжения игры: придать нормандскому формату парламентское измерение. То есть, по сути, начать новые переговоры по ОРДЛО - между парламентами Украины и России при посредничестве парламентов Германии и Франции.

Конечно, тут сразу же возникает вопрос: а зачем это Кремлю? Заманчивость для Путина прежде всего в том, что главными переговорщиками со стороны украинского парламента станут Николай Тищенко от «слуг народа» и Виктор Медведчук от ОПЗЖ.

Разгадку, в чем тут роль Тищенко, мы оставим на закуску, пока же акцентируем внимание на роли Медведчука. Несомненно, кум Путина постарается, чтобы межпарламентские встречи не превратились в очередные «переговоры ради переговоров», а привели к возложению на Верховную Раду конкретных обязательств (разумеется, без сколько-нибудь серьезных встречных обязательств со стороны Федерального собрания РФ).

На Банковой видят в таком сценарии целый ряд выгод. Прежде всего запускается переговорный процесс - ну или хотя бы процесс консультаций о переговорах. А значит, можно петь избирателям любимую песню о мире в ОРДЛО, который вот-вот наступит. В то же время Владимир Зеленский и руководитель его Офиса Андрей Ермак как бы снимают с себя груз ответственности - теперь уже не они оказываются главными переговорщиками по ОРДЛО, а Верховная Рада в лице своих выдающихся представителей Тищенко и Медведчука.

И отвечать за результаты будет именно Верховная Рада. Если она согласится на все, о чем договорится Медведчук, то Зеленский тут будет весь в выгоде - он же ни при чем, это же Верховная Рада сама так решила. Если же парламент побоится проголосовать за зраду, тогда Зеленский сможет заявить о парламентском кризисе и объявить досрочные выборы. Чтобы избежать такого сценария, парламент может согласиться на компромиссный вариант: предварительно провести всю зраду через одобрение на всеукраинском референдуме.

Что уже сейчас готовится в парламенте

Подготовка к этому сценарию уже идет полным ходом и в спешном порядке. То есть на Банковой в самом деле надеются запустить этот процесс в ближайшие недели, чтобы успеть воспользоваться этой фишкой на местных выборах 25 октября.

Хотя многие подготовительные действия не афишируются, но кое-что публично озвучено участниками процесса. Например, спикер парламента Дмитрий Разумков вечером 25 сентября заявил в эфире телеканала «Украина-24», что «Верховная Рада имеет право на собственную позицию относительно важных составляющих Минского процесса». Он подчеркнул, что «именно позиция Верховной Рады является одной из важных составляющих процесса, направленного на победу и возвращение наших временно оккупированных территорий».

26 августа состоялось заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, после которого замглавы комитета Александр Качур сообщил, что в Верховной Раде планируется создать рабочую группу для наработки законодательства, необходимого для обеспечения мирного процесса.

И вот 28 сентября состоялось заседание этой рабочей группы, о чем сообщил ее член Тищенко. «Сегодня впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу, - написал он на своей фейсбук-страничке. - Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта. Но моя позиция неизменна, и она аналогична позиции Президента. "Нет той стороны". Прежде всего есть украинцы, которых разделила война на Донбассе. И наша общая задача - объединить семьи, объединить людей, объединить Украину. Сделать все возможное, чтоб поскорее наступил Мир».

«Нет той стороны» - по утверждению Тищенко, это позиция Зеленского, совпадающая с позицией Тищенко. Эвфемизм «та сторона» многократно использовался Зеленским и его окружением для обозначения оккупационных войск в ОРДЛО. Но теперь концепция поменялась. Уже «нет той стороны» и нет войны с Россией, а есть некий «конфликт» и есть «украинцы по обе стороны конфликта».

Сам Зеленский озвучить это, разумеется, не может. А вот Тищенко на эту роль подходит вполне.

Как "план Медведчука" стал "планом Ермака"

Конечно, сама по себе рабочая группа - это явно не то, что можно продать избирателям. Скорее это лишь вспомогательный инструмент. О том, что готовится что-то еще, многозначительно сообщил тот же Тищенко вечером 28 сентября на брифинге в КВЦ «Парковый» после заседания фракции «слуг народа».

Он заявил, что вошел в инициативную группу по перезагрузке Трехсторонней контактной группы, и пообещал сообщить подробности позже. Также он анонсировал презентацию обновления украинской делегации в ТКГ. «Не все так хорошо, как хотелось бы. Поэтому президент и мы, его команда, ищем новое решение. Все эти решения направлены на выполнение наших обещаний, как народных депутатов, как граждан этой страны», - сказал Тищенко.

Разговоры о том, что Тищенко может войти в состав ТКГ, пошли еще 23 сентября, когда сам он вдруг без всякого повода сообщил на своей фейсбук-страничке: «Ежедневно с супругой говорим о Донбассе. Это ее малая родина и это наша семейная боль. Это боль всей Украины. Считаю, что каждый украинский политик должен каждое утро задавать себе вопрос - что я сегодня сделаю для наступления мира на Донбассе. А задав, делать конкретные шаги».

Это переключение было неожиданным, поскольку Тищенко и без того загружен депутатской и партийной работой: в парламенте он имеет портфели замглавы комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры и замглавы фракции партии «Слуга народа», также он возглавляет столичную парторганизацию и, казалось бы, должен сейчас по максимуму выкладываться в предвыборной кампании. Наверное, так и было бы, если бы сбылось желание Тищенко стать кандидатом в мэры Киева. Но Зеленский выбрал не его, а Ирину Верещук - и Тищенко вспомнил о Донбассе.

С тех пор Telegram-каналы живо обсуждают различные варианты участия Тищенко в переговорах по ОРДЛО. Так, «Резидент» еще 23 сентября сообщил: «С инициативой выдвижения кандидатуры Тищенко выступил сам Тищенко. После проигрыша в борьбе за кресло мэра столицы Тищенко хочет новых масштабных проектов и не знает, чем заняться... Донбасский кейс должен стать именно таким проектом. Идея очень нравится Андрею Ермаку - он считает, что Тищенко зарекомендовал как эффективный переговорщик со столичными игроками, а главное - ему можно доверять».

Вечером 28 сентября тот же канал рассказал, что «Тищенко ищет выигрышный кейс, чтобы продемонстрировать свой уровень в команде президента и снять ответственность за провальную избирательную кампанию в Киеве», а утром 29 сентября поделился инсайдом с Банковой о том «новом формате, о котором заявил вчера Тищенко, но отказался называть детали. Причина очень проста - сейчас существуют драфты работы этой парламентской группы, которые согласовывают с Германией и Францией. Главная цель нового формата - сместить удар с Офиса президента на депутатский корпус, а решения, принятые в ТКГ, должны ассоциироваться с Радой».

В свою очередь, «Легитимный» сообщил, ссылаясь на свой источник на Банковой, что «Офис президента задумал взять идею Медведчука и реализовать ее от себя. Так сейчас будут создавать что-то наподобие межпарламентского диалога в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на востоке Украины. Возможно, будет создана парламентская переговорная группа на базе ТКГ. Николай Тищенко хочет ее возглавить ... только по одной простой причине - это постоянный хайповый пиар в медиаплоскости, а также это уже международный уровень, а не "региональный". Тищенко хочет прокачивать себя».

Тот же источник дополняет, что «по этой задумке в эту межпарламентскую группу войдут все представители фракций. У СН будет большая часть представителей (сейчас рассматривают 4 представителя от СН), а у остальных фракций по одному представителю. Также с помощью этой стратегии Медведчук легко вернется в переговорный кейс по Донбассу. Источник указывает, что этот кейс сейчас используют в кулуарных торгах с Медведчуком». И еще тот же источник подтверждает, что «этот кейс открывают сейчас для того, чтобы создать иллюзию движения по донбасскому мирному кейсу».

Чем Ермаку и Медведчуку удобен Тищенко

Конечно, это гениальная идея - доверить переговоры на международном уровне (с Россией, Германией и Францией) по ключевому для Украины вопросу об ОРДЛО депутату-ресторатору, чей переговорный опыт ограничивается терками с киевскими городскими деятелями. И который надеется использовать эту площадку для прокачки и хайпового пиара себя, любимого, а о результатах даже не задумывается - иначе он не утверждал бы столь опрометчиво, что «нет той стороны».

Если Тищенко станет главным по ОРДЛО, то Медведчуку вообще переживать не о чем. Есть люди, которые делают что-то, потому что управляемые. Таких называют марионетками. А есть люди, которыми и управлять не нужно, они сами сделают те простейшие вещи, которые от них требуются.

Короче, функция Медведчука - договориться, а функция Тищенко - подписать и объявить это победой «слуг народа» в борьбе за мир в ОРДЛО. Наверное, Путин будет не против, чтобы Медведчук остался в тени, а вся «слава» досталась подписантам.
 

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