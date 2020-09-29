«Парламентский формат» для Донбасса: Станет ли Тищенко конкурентом Медведчука

Тарас Паньо / Depo.ua

По заявлениям нардепа Тищенко складывается впечатление, что команда Зеленского собирается попытаться сыграть на поле, где давно и плодотворно работает Медведчук.

В момент, когда всплыла информация, что народный депутат Николай Тищенко теперь также займется "миротворчеством" на украинско-российском фронте, всех в основном интересовало одно - чье место в Трехсторонней контактной группе займет этот неординарный переговорщик. Оптимисты, напомним, надеялись, что им заменят Фокина, пессимисты - опасались, что Гармаша или Казанского.

Впрочем, ошиблись и первые, и вторые. Поскольку владелец известного с определенного момента ресторана "Велюр", активный участник телешоу и народный депутат Украины, который так и не справился с вопросом журналистов о том, что случилось под Иловайском пять лет назад, Николай Тищенко вошел в состав парламентской группы по законодательным изменениям относительно Донбасса.

Сложно сказать, будут ли теперь все заседания этой группы проходить строго в "Велюре", или же будут использованы и другие рестораны сети "Наша карта", владельцем которой является Тищенко, но пока ясно одно. Деятельность этой парламентской институции активизируется. Конечно, по словам новопривлеченного "миротворца", в группе есть "и профессионалы, и откровенно слабые представители, работающие на разъединение украинцев по обе стороны конфликта". Что не может не давать определенную надежду на то, что у Тищенко будет возможность проявить там всю глубину политических талантов.

Но вообще идея усилить парламентскую компоненту процесса урегулирования конфликта на Донбассе, да еще и привлекая к ней таких титанов духа, откровенно настораживает.

Поскольку до сих пор на этом поле активно работала только одна политическая сила. Ее можно назвать ОПЗЖ - но это будет преувеличением. Поскольку в действительности эту силу зовут Виктор Медведчук. Который неоднократно предлагал перевести переговоры о Донбассе из измерения исключительно исполнительной власти в сферу законодательную. Апофеоз этих усилий наступил, наверное, в марте этого года. Когда Медведчук предложил, а Владимир Путин и спикер Госдумы Володин горячо поддержали создание "парламентского измерения нормандского формата". С помощью которого парламенты Украины и России должны "помогать" исполнительной власти уладить конфликт на Донбассе. Согласно декларациям Медведчука и его московских друзей, в том действе должны были принимать участие и парламентарии Франции и Германии, но желание вступить в "новый формат" с их стороны за полгода так и не прозвучало.

И вот теперь на то же поле подалась и президентская политсила. Конечно, пока речь не идет о создании "параллельной переговорной реальности", как стремится сделать это Медведчук. Но сходство между инициативами "слуг" и Медвдечука проскакивает даже на уровне терминов, которыми они описываются.

Вариантов, по которым будут развиваться события, может быть несколько. Первый, относительно оптимистичный, предполагает, что Зеленский и его политсила просто хотят составить конкуренцию Медведчуку, более или менее удачно саботировав парламентский аспект сопровождения "нормандского" процесса и продемонстрировав, что Верховная Рада и исполнительная власть Украины - единственные в нежелании идти на требования российских ультиматумов в отношении выборов в "Л-ДНР".

Но фигура Тищенко, с озвученной им риторикой о необходимости "найти способ объединить семьи, людей, Украину, делать все возможное, чтобы поскорее наступил Мир" - все это как-то не очень вписывается в подобную концепцию.

Поэтому гораздо более вероятной кажется версия, что на Банковой всерьез рассматривают возможность открыть параллельный формат переговоров. Без Медведчука, конечно. Зато с Володиным и Путиным. То есть и Медведчук там, конечно, будет присутствовать - но с другой стороны. Что ничего существенно в ситуации не изменит.

В этом параллельном формате не будет ни Меркель, ни Макрона. Максимум - несколько прикормленных Кремлем депутатов Бундестага, из числа "друзей Газпрома и геноссе Шредера". А еще в этом формате будет Николай Тищенко. От риторических и дипломатических талантов которого зависит будущее конфликта на Донбассе.