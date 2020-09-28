Новые стандарты для топлива от Минэнерго. Получат ли водители хороший бензин и новые цены

Денис Вергун / UBR.ua

В Украине обновили технический регламент о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу. Соответствующее постановление правительство приняло 23 сентября на своем заседании.

Документ содержит требования к стандартам качества топлива. Как заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, проект постановления разработан Минэнерго с целью имплементации директив Европейского союза.

Чиновники обещают качественное горючее

По заверениям чиновников, инициатива должна уменьшить объемы некачественного топлива в Украине и установить единые экологические требования к горючему в соответствии с европейскими стандартами.

Также изменения должны упростить ведение хозяйственной деятельности на отечественном рынке нефтепродуктов и увеличить конкурентоспособность украинского топлива на европейских рынках, добавили в Минэнерго.

В частности, в техническом регламенте о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу выписали такие нововведения:

* установили четкие нормы содержания серы в жидких топливах, которые используются в Украине;

* уточнили и ввели новые термины и определения, что позволит избежать различного толкования положений техрегламента.

"Постановление позволит создать надлежащие условия для выполнения Украиной требований по соблюдению европейских норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от использования нефтепродуктов", - говорят в правительстве.

Изменения лишь косметические

В то же время участники рынка скептически отнеслись к инициативам властей. Они утверждают, что на практике мало что изменится как для заправщиков, так и для потребителя.

"Практически ничего не поменялось. Все "правки", за исключением требований к судовому топливу, носят "косметический" характер, и не имеют отношения к качеству моторных топлив. Единственное изменение - увеличение предельной температуры фильтруемости для дизтолпива (было: не более -5 град. Цельсия, а стало: не более +5 град. Цельсия)", - рассказал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Сами заправщики нас заверили, что изменения в техрегламент относительно химических качеств касаются исключительно судового и котельного топлив.

А требования к химическим качествам к "дизелю" и бензинам существует в техрегламенте уже давно и соответствует европейским стандартам (действуют требования технического регламента от 2013 года).

Следовательно, украинцам ожидать каких-то новых "сверхкачественных" поставок горючего не приходится. Оно, как и ранее, будет завозится по тем же каналам от тех же поставщиков.

"Легальные игроки рынка и так ввозят в страну топливо, которое соответствует высоким стандартам качества и экологическим стандартам ЕС. Соответственно, изменения в техрегламент не изменят географию поставок и не повлияют на стоимость бензинов и ДТ на АЗС", - отметили нам в Нефтегазовой ассоциации Украины.

Таким образом, говорят эксперты, ничего не меняется ни для производителей, ни для импортеров, за исключением процедуры получения паспорта качества. Для потребителя также обновленные требования не привнесут никаких существенных изменений.

Единственное что теперь, в соответствии с внесенными изменениями, продавцов топлива станут называть "распространителями", а потребителя - "пользователем".

Помимо этого, теперь вводится еще обозначение "Е0" для бензина, не содержащего биоэтанол.

Защищаться от "бодяги" будем сами

Что касается вопроса о защите от некачественного топлива, то автомобилистов от этого обезопасит покупка топлива на легальных АЗС.

"Каждый покупатель имеет право потребовать на любой АЗС документы подтверждающие надлежащее качество топлива (паспорт качества), а также потребовать фискальный чек РРО на покупку топлива, что защищает его права потребителя", - говорят в Нефтегазовой ассоциации Украины.

За что можно быть спокойным, так это за цены на заправках. Учитывая, что "новый" техрегламент никак не повлияет не деятельность украинских заправок и их топливные поставки, - ценники на стелах АЗС не вырастут. По крайней мере, точно не из-за "обновленных" требований к горючему.

И, конечно же, наши европейские партнеры будут явно рады, что химические качества украинского судового топлива соответствуют мировым стандартам. Вот только украинским автомобилистам от этого ни холодно, ни жарко.