Предвыборные скандалы в ОПЗЖ. Как трещит изнутри партия Медведчука, Бойко и Рабиновича

На прошлой неделе в ОПЗЖ резко обострились противоречия между двумя ее частями, которыми руководят, соответственно, Виктор Медведчук с Вадимом Рабиновичем и Сергей Левочкин с Юрием Бойко.

Одесса

Достаточно ярким примером внутрипартийной борьбы стала Одесса. В центральном офисе ОПЗЖ долго не могли решить, кого же выдвинуть в мэры города. Так, еще в середине января нынешнего года Юрий Бойко заявил о том, что против Труханова пойдет бывший губернатор Николай Скорик, который представляет группу "газовиков" в партии - но с этим не согласились у Медведчука, а Рабинович открыто заявил, что, мол, ничего еще не определено, хоть он, конечно, уважает Скорика.

После этого началось перетягивание каната, длившееся до марта, когда на партийной конференции Рабиновича назначили руководить областной организацией, а Скорика сместили с должности руководителя областной ячейки и перевели на должность главы городской организации. После этого в местных СМИ появилась информация, что в мэры пойдет либо сам Рабинович, либо кто-то из его крыла в партии - именно таким кандидатом стала депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова. Ее достаточно активно пиарили летом, "привязывая" ко всем мало-мальски позитивным кейсам в городе - в частности, она успела прорекламироваться на "помощи" в подъеме танкера "Делфи". В чем конкретно состоял вклад Плачковой, правда, было не совсем понятно.

Но в результате у Медведчука решили уступить Левочкину и сделали Рабиновича "хедлайнером областного списка партии. А Скорик, которого партия выдвинула в противники Труханову, все равно не имеет никаких шансов в мэрской гонке.

Подковерные войны в ОПЗЖ и ее одесской ячейке пришлись не по нраву мэрам других городов Одесчины, которые массово начали выдвигаться от других политсил, не договариваясь с пятой колонной Кремля. К таковым относятся, например, мэр Рени Игорь Плехов, который выдвигается от "За майбутнє", а мэр Измаила Андрей Абрамченко выбрал президентскую партию.

Николаев

Не отставать от Одессы решили в Николаеве, где тоже возник внутренний конфликт из-за выдвижения кандидата в мэры, которых в определенный момент оказалось двое. То есть городская организация официально выдвинула от ОПЗЖ народного депутата VIII созыва Артема Ильюка, а областная - сына бывшего мэра Николаева Владислава Чайку.

Избранный главой Николаевской городской ячейки ОПЗЖ, Ильюк близок к группе Левочкина-Бойко и был абсолютно уверен в своих шансах побороться за кресло мэра, пока в город не приехал депутат Юрий Загородний, близкий к Виктору Медведчуку.

Загородний объявил, что партия выдвинет на пост николаевского городского головы Чайку, который якобы состоит в ОПЗЖ с декабря 2019 г. Вместе с тем, судя по видеозаписи его интервью, которое опубликовали в Телеграм-канале Klymenko Time, еще летом Чайка планировал посетить съезд партии "Слуга народа", а возможно, и пойти в мэры от нее. Также общаясь с журналистами, Владислав Чайка ни разу не ответил на вопрос о его отношении к ОПЗЖ, а информацию о намерении баллотироваться в мэры Николаева от этой партии называл слухами. Мало того, он не смог высказать свою позицию в главном вопросе, на котором зарабатывает очки ОПЗЖ - урегулировании конфликта на Донбассе. Еще несколько месяцев назад свежеиспеченный кандидат от ОПЗЖ заявлял о своей поддержке президента Владимира Зеленского и спикера Дмитрия Разумкова, чьим шурином он является. Словом, не очень последовательный адепт "партии мира" получился из Чайки.

Тем не менее стратегический совет ОПЗЖ все же согласовал кандидатуру Чайки в мэры Николаева, а Ильюк, который также претендовал на участие в выборах мэра, пойдет в депутаты городского совета от этой политической силы вторым номером в списке.

Запорожье

Третий по счету внутрипартийный скандал, связанный с ОПЗЖ, разгорелся в Запорожье. Поспособствовал новому витку противостояния групп Медведчука и Левочкина парламентарий Владимир Кальцев , который руководит партячейкой в Запорожской области. Местные СМИ утверждают, что он якобы единолично расставил людей во всем областном списке партии. Но дело в том, что все списки кандидатов партии были поделены между двумя руководящими группами 50 на 50, и Кальцев, который представляет группу Левочкина, попросту не имел полномочий менять расклад для половины фамилий, а тем более формировать список лично.

В результате 23 сентября в Запорожье приехали представители от Рабиновича, которые утвердили свой список кандидатов. При этом как объяснить срыв договоренностей уже утвержденным Кальцевым "списочникам", в партии не знают - бизнес давит и требует вернуть деньги, а местные наблюдатели уверены в скором распаде ячейки.

