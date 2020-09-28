Вдогонку за Донецком. Зачем Пасечник ввел блокаду Луганска

Олег Полищук / Деловая столица

Луганский гауляйтер Кремля решил переплюнуть своего донецкого "коллегу" Пушилина, введя для живущих в ОРЛО дополнительные "стимулы" вообще никуда не рыпаться.

Жителей оккупированной части Донетчины и Луганщины, которые продолжают тщетно надеяться хотя бы на денек вырваться на подконтрольную Украине территорию, на прошлой неделе ожидали минимум две новости, и обе - негативного плана. Сначала главарь российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилин в очередной раз заявил о приостановлении на неопределенное время даже обсуждения вопроса об открытии «границы ДНР и ЛНР». А что это, по сути, означает, говорит, например, та же голая статистика украинской Госпогранслужбы, обнародованная 25 сентября.

Так, если за неделю через КПВВ «Станица Луганская» проследовали в ОРЛО 10 889 человек, а обратно - 8774 гражданина, то недельные показатели пересечения линии соприкосновения с ОРДО через КПВВ «Новотроицкое» просто удручающие - только 467 людей прорвались на оккупированную территорию и всего 166 граждан - в нашу сторону. Остальные же пункты пропуска, напомним, вообще не работают по вине оккупантов, то есть подведомственный Пушилину анклав уже фактически превратился в закрытую зону.

Однако не успели луганчане нарадоваться от своего привилегированного в сравнении с донетчанами положения, как свой «подарок» им преподнес главарь российской оккупационной администрации в ОРЛО Пасечник. 25 сентября луганский гауляйтер Кремля подписал «указ», вступающий в силу незамедлительно, в котором сказано буквально следующее: «Въезд граждан на территорию ЛНР с территории Украины и выезд граждан с территории ЛНР на территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства на территории ЛНР, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт, не чаще одного раза в месяц».

Примечательно, что поводом для такого жесткого ограничения передвижений через линию соприкосновения стала «неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и угроза распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Такая же мотивация, кстати, применяется и Пушилиным в отношении закрытия «границ ДНР с Украиной и ЛНР», что лишь подтверждает использование обоими топ-коллаборантами одной кремлевской методички.

Дополнительные "стимулы" от Пасечника

Впрочем, луганская марионетка Путина решила переплюнуть свою донецкую «коллегу», введя для живущих в ОРЛО дополнительные «стимулы» вообще никуда не рыпаться. Во-первых, родное Пасечнику «МГБ ЛНР» провело показательный арест очередного «агента СБУ», которым оказался 21-летний луганчанин Владислав Лилипа. Оказалось, что он слишком часто ездил через КПВВ «Станица Луганская», где его еще в 16-летнем возрасте якобы завербовала «кровавая хунта». Проще говоря, таким сигналом чекисты четко дали понять местной молодежи и не только, что не нужно много шастать, а иначе можно быстренько оказаться «на подвале», пополнив соответствующий «обменный фонд».

Во-вторых, «власти ЛНР» решили принудительно госпитализировать всех с повышенной температурой, которые прибывают из России и ОРДО. Другими словами, мало кто лишний раз теперь рискнет покидать родные пенаты в ОРЛО, надеясь только на то, что градусники у полицаев в рабочем состоянии. Потому как госпитализация в местные больницы, похожие на концлагеря, находящиеся в антисанитарии и реально кишащие коронавирусными больными - весьма неприглядная перспектива.

Ну а в-третьих, блокада Луганска и окрестностей из-за «неблагоприятной эпидемиологической ситуации» действительно может иметь определенные основания. Ведь, судя по множеству сообщений из оккупированных районов Луганщины, местные врачи не могут справиться с масштабным ростом случаев пневмонии, за которой обычно скрывают настоящую коронавирусную статистику, и по этой причине работа «минздрава ЛНР» фактически парализована. Плюс ко всему COVID-19 уже якобы подхватили несколько топовых чинуш, среди которых называют «министра образования ЛНР» Цемкало и «министра труда ЛНР» Малахову, которые уже находятся на больничном с официальным диагнозом «пневмония».

Пляска коронавирусных цифр

Само собой, озвученным «властями» ОРДЛО коронавирусным цифрам нельзя верить, данные об уровне заболевания COVID-19 в оккупации занижаются, по разным оценкам, минимум вдвое, максимум - в пять раз. Но даже официальная тамошняя статистика радикально отличается в худшую сторону от положения вещей с коронавирусом на находящихся по нашу сторону линии фронта территориях Донецкой и Луганской областей.

Приведем элементарную сравнительную характеристику. По состоянию на 26 сентября, в контролируемых Украиной районах Донетчины всего зафиксировано 2767 случаев коронавирусной инфекции, 54 из которых привели к летальному исходу. Зато в ОРДО официально объявлено о 3284 случаях заражения коронавирусом, из которых смертельными оказались 187, что почти в 3,5 раза больше, чем на неоккупированной части области.

Аналогичные цифры и в сравнении освобожденных от российских оккупантов и захваченных ими городах и весях Луганщины. По нашу сторону линии разграничения - 841 случай всего и 8 летальных, по ту сторону - соответственно 918 и 31. То есть разница в смертности - почти вчетверо и в худшую для оккупантов сторону. И это, опять же, исходя из априори заниженных данных, тиражируемых «для успокоения» местными пропагандистскими ресурсами.