«Режим тишины» с постоянными взрывами: Какую мину заложили боевики под рейтинг «Слуги народа»

Антон Коломойцев / Depo.ua

Украинское военно-политическое руководство оказалось в сложной ситуации: продолжать закрывать глаза на очевидные провокации российских террористов, или признать, что драгоценный для рейтинга "режим тишины" поломался.

Зеленский в первом случае оказывается под прицелом гнева армии и национал-патриотической части общества (включительно с политической оппозицией), а во втором - рискует потерять остатки поддержки со стороны тех, кто одобряет неустойчивый, но все же мир, ведь "устал от войны". И опять же, попасть под шквал киритикы, но уже из лагеря "бело-синих".

Напомним, вчера было опубликовано сообщение ОБСЕ о том, что наблюдатели миссии фиксируют многочисленные случаи минирования российско-оккупационными войсками мирной территории Донбасса, с использованием запрещенных видов мин. По сообщению пресс-службы штаба ООС, в течение этого месяца, во время выполнения наблюдательных полетов беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории заметили: 28 августа - десять противотанковых мин на западной окраине микрорайона Трудовской в Петровском районе населенного пункта Донецк, которые были установлены в два ряда и заблокировали дорогу, ведущую на запад к населенному пункту Марьинка Донецкой области. 23 противотанковые мины обнаружены поперек рулевой дорожки на территории разрушенного международного аэропорта "Донецк". А потом - еще четыре противотанковые мины, установленные в один ряд поперек западной полосы автодороги. Противотанковые мины также обнаружили вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области и на автодороге вблизи населенного пункта Саханка Донецкой области. Также мониторинговая миссия фиксирует случаи установления противопехотных мин.

Украинские военные со своей стороны констатируют, что террористы устраивают так называемое скрытое дистанционное минирование территорий, когда противопехотные мины доставляются с помощью гранатометов. А потом взрываются с задержкой на несколько часов или даже дней. Радиус сплошного поражения такой мины составляет до 16 метров.

С начала "режима тишины" в сообщениях пресс-службы ООС мины, на которых подрывались украинские военные, чаще называли "взрывными устройствами неизвестного происхождения". Теперь, когда наблюдатели ОБСЕ официально заявили о российских минах, Офис президента сам оказался перед "растяжкой": признать, что режим тишины нарушен или дальше рассказывать, что он сохраняется и украинские военные не погибают во время боевых действий. Напомним, только в течение августа на Донбассе, в условиях режима "полного и всеобъемлющего прекращения огня", Украина потеряла пять своих защитников и еще четверо получили различной тяжести ранения. Все эти потери командование Операции Объединенных сил записало в небоевые, со всеми вытекающими последствиями для родных и близких данных бойцов.

После заявления наблюдателей от ОБСЕ становится очевидным, что россияне нарушают перемирие самым наглым образом. Они дистанционно минируют территории и убивают и калечат таким образом украинских военных. И естественной реакцией было бы возмущение официального Киева.

Но громко возмущаться официальному Киеву очень не хочется. На местные выборы "Слуга народа" идет как партия мира: переговоры о мире и "режим тишины", который сохраняет жизни украинских военных (мы уже видим, как он сохраняет) являются основными козырями "слуг". Заявить сейчас, что боевики продолжают убивать украинских военных значит признать, что никакой тишины нет и не было. Разве что ВСУ запретили стрелять под страхом драконовских наказаний со стороны командования.

Хранить молчание президенту является также крайне опасным для рейтинга. Условно "ватная" часть избирателей "слуг", согласно опросам, и так, словно стая леммингов, побежала обратно к "бело-синим". Патриотически настроенные избиратели, которые ранее голосовали за "Слугу народа", наблюдая за реакцией президента на уже очевидные нарушения боевиков, также перекочуют в другие лагеря. Например, к "Европейской солидарности", которая занимает решительную и однозначную позицию относительно событий на Донбассе. Деморализованной и разгневанной будет армия - а они также являются избирателями. О национал-патриотах и говорить нечего.

Именно в этом и заключается сложность ситуации, в которой оказалась власть. Нужно делать выбор какой-то одной траектории, но один вариант приводит ко внутреннему обострению, а второй - к осложнению ситуации в зоне ООС. Ни то, ни другое нынешней власти совершенно не нужно - особенно накануне выборов. Но в то же время на этом могут сыграть оппоненты Зеленского - как в нацоналистическом, так и в пророссийском лагере, разрывая остатки электоральной поддержки президента по своим политическим флангам.