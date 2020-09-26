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Вице-президент Еврокомиссии о встрече с Зеленским: Евросоюз – не банкомат, нужно проводить реформы
23:01 25.09.2020 |
Евросоюз готов продолжать поддерживать Украину, однако настаивает на сохранении независимости антикоррупционных органов и ожидает расследования о выведении миллиардов долларов из "Приватбанка".
Об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в своем блоге по итогам визита в Украину, передает БизнесЦензор.
Вице-президент Еврокомиссии напомнил, что Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 14 миллиардов евро, что является беспрецедентным уровнем поддержки для страны вне ЕС.
"Однако предстоит еще многое сделать вместе, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами этого сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому, - ред.), Европейский Союз - это не благотворительная организация или банкомат: лучший способ для нас поддержать Украину - это помочь в реформировании страны. Но осуществить эти реформы могут только сами украинцы", - подчеркнул Боррель.
Он отметил, что в последние месяцы кризис COVID-19 ухудшил социально-экономическую ситуацию в Украине, как и в других странах, однако не все реальные трудности Украины связаны с COVID 19.
"По мнению многих наблюдателей, в последнее время темпы реформ замедлились, в том числе в части выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации. Перестановки в правительстве в начале марта и увольнения реформистских деятелей стали тревожными сигналами относительно готовности сопротивляться корыстным интересам", - написал вице-президент ЕК.
В то же время Боррель отметил заслугу Зеленского в принятии законов о рынке земли и о банках (так называемого "антиКоломойского" закона").
При этом вице-президент ЕК подчеркнул необходимость расследования нападений в отношении руководителя ЦПК Виталия Шабунин, а также дела о выводе средств из "Приватбанка".
"Мы также сожалеем, что до сих пор нет уголовного преследования по делу "Приватбанка" о мошенничестве на сумму более $5 миллиардов. А олигархи по-прежнему сохраняют значительное влияние. Например, им принадлежит большинство национальных телеканалов", - констатировал Боррель.
Он добавил, что в разговоре с президентом Зеленским настаивал на необходимости обеспечения прозрачных и деполитизированных процессов отбора руководства антикоррупционных органов.
"В июле прошлого года мы подписали с Украиной Меморандум о взаимопонимании по новой программе макрофинансовой помощи на сумму 1,2 миллиарда евро. Я напомнил президенту Зеленскому, что к этому меморандуму о взаимопонимании были приложены условия, в первую очередь касающиеся усиления законности и антикоррупционных реформ. Я, в частности, настаивал на необходимости обеспечения прозрачных, основанных на заслугах и деполитизированных процессов отбора для антикоррупционных органов", - добавил Боррель.
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