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Законом о столице «Слуги народа» повторяют Януковича - эксперт
Законом о столице «Слуги народа» пытаются узурпировать власть в городе. Об этом в эфире одного из каналов заявил эксперт Дмитрий Спивак.
«Слуги народа» и офис Президента четко осознают, что выборы мэра Киева они проигрывают.
«Социология говорит о том, что Виталий Кличко - однозначный фаворит и вообще может все закончить в первом туре. «Слуги народа» решили следующим образом пойти: а давай мы по быстренькому примем закон о столице до выборов и просто узурпируем власть. Пусть киевляне там себе избирают «английскую королеву». Без полномочий», - отметил Спивак.
По словам эксперта, закон предусматривает один важный пункт - представитель Президента имеет право накладывать вето на решения городского головы.
«Когда-то такое было: во времена Януковича забирали полномочия у Черновецкого. плевок в лицо киевлянам. Ребята, но нельзя же класть вот так на здравый смысл. На правила. На законы. На Конституцию», - заявил Спивак.
Эксперт считает, что необходимо не дать возможности «слугам народа» и горячим головам в Офисе Президента «протолкнуть, «пропихнуть» так называемый закон о столице».
«Столицей должен управлять не представитель Президента. Столицей должен управлять всенародно избранный мэр - кто бы им ни был», - резюмировал Спивак.
Как сообщалось ранее, Ассоциация городов Украины обратилась к главе парламента, главам депутатских фракций и групп Верховной Рады Украины с просьбой не поддерживать проект Закона Украины «О городе Киеве - столице Украины» как не соответствующий Конституции Украины.
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