Последствия вагнергейта. Кто заменит Ермака на посту хозяина Банковой

Юрий Вишневский / Деловая столица

Скандал вокруг «вагнеровцев» добавляет аргументов той части ближайшего окружения Зеленского, которая предлагает избавиться от Ермака.

Вопреки надеждам Банковой, скандал вокруг «вагнеровцев» находит все новые и новые продолжения. Возможно, уже в ближайшую сессионную неделю, с 29 сентября по 2 октября, в парламенте таки будет создана Временная следственная комиссия (ВСК) по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к избежанию уголовной ответственности членами «частной военной компании Вагнера» и нанесению вреда национальным интересам Украины.

Напомним, что петиция с требованием о создании ВСК набрала необходимые 25 тысяч голосов за шесть дней. После этого соответствующий проект постановления внес секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, член фракции «Голос» Роман Костенко. И вот 24 сентября этот комитет рассмотрел петицию и принял решение «рекомендовать Верховной Раде Украины определиться по упомянутому вопросу путем голосования».

Это решение было принято почти единогласно - хотя большинство членов комитета (11 из 18) входят во фракцию «слуг народа». И это красноречиво говорит о том, что далеко не все «слуги» намерены прислушиваться к Банковой, которая категорически требует не допустить вынесения вопроса о ВСК по «вагнеровцам» в сессионный зал.

Конечно, включение постановления о ВСК в повестку дня парламента еще может быть заблокировано на уровне регламентного комитета. И даже если состоится голосование, то далеко не факт, что предложение о создании ВСК наберет необходимые 150 голосов.

Тем не менее, уже само обсуждение в сессионном зале вопроса о «вагнеровцах» будет крайне невыгодно Банковой. Во-первых, представители «Европейской солидарности» и «Голоса» озвучат с парламентской трибуны накопившиеся аргументы в пользу версии о том, что спецоперация по поимке 33 «вагнеровцев» действительно готовилась украинскими спецслужбами и действительно была сорвана после обсуждения ее на Банковой 24 июля при участии Андрея Ермака. Во-вторых, если после этого голосование по ВСК провалится, это будет выглядеть как откровенное стремление «слуг народа» замять правду и спасти Ермака от ответственности.

Как следователи СБУ опровергли Ермака

Впрочем, Ермаку есть о чем тревожиться и помимо ВСК. Заглушить тему «вагнеровцев» не удается, ибо в информпространство чуть ли не ежедневно вбрасываются новые подробности этого дела.

Сайт «Новинарня» опубликовал журналистское расследование в двух частях под заглавием «Цена измены - $40 млн. Почему власть отрицает проведение "вагнеровской" спецоперации и при чем здесь Ермак», касающееся роли Ермака не только в провале спецоперации по "вагнеровцам", но и в более ранней истории - с выдачей Кремлю фигуранта дела о сбитом малазийском самолете MH17 Владимира Цемаха. И на это Ермаку пришлось реагировать. «Новый день - новый фейк. Сегодня вообще фантастический - "анонимный австралийский". Понятно, что без фейков совсем сложно. Нужно же постоянно сохранять высокий градус "измены". Особенно перед выборами», - попытался съязвить Ермак на своей фейсбук-страничке.

Ему не повезло. Как раз тогда, когда он сочинял свой пост о фейках, выяснилось, что следователи СБУ в суде подтвердили подготовку спецоперации по «вагнеровцам». И это уже прямое документальное доказательство того, что спецоперация была. Именно украинская спецоперация, хотя Ермак публично утверждает противоположное.

Какие показания ГБР даст Бурба

Ситуация усугубляется для Ермака тем, что помимо утечек в СМИ множится и число свидетельских показаний в рамках расследований, начатых в СБУ и ГБР. Есть основания предполагать, что некоторые из этих показаний противоречат версии Ермака.

17 сентября и.о. директора ГБР Александр Соколов в интервью изданию «Цензор.нет» сообщил, что расследование дела о «вагнеровцах» ведется в ГБР по статье «разглашение государственной тайны». «Если это была секретная спецоперация, и о ней стало всем известно, в том числе и иностранной стороне, это является разглашением государственной тайны», - объяснил он.

В связи с этим он прокомментировал заявление бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы о том, что подобной спецоперации не существовало. «По каким причинам он это заявил? Вопрос в том, что спецслужбы отрицают проведение той или иной спецоперации не потому, что ее не было. А чтобы не пострадали силы и средства, которые были задействованы», - сказал Соколов.

Ранее главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что 3 августа «начальник ГУР МО Бурба заявил о провале дорогостоящей операции по захвату террористов, и что причина - предательство. Бурба потребовал начать проверку всех, у кого была информация об операции... Однако никаких решений о проведении проверки по случаю провала президент Зеленский не принял. 5 августа без каких-либо предупреждений и обсуждений президент Зеленский издает указ об увольнении Бурбы».

Вечером 24 сентября Бутусов обнародовал свое фото с Бурбой. И сопроводил его таким комментарием: «Случайно встретил на улице бывшего начальника ГУР МО Украины Василия Бурбу. Вчера СБУ представила в суде документы, подтверждающие, что операция по захвату российских террористов действительно проводилась. Спросил, не мог бы Бурба в связи с этим дать интервью СМИ - насколько я знаю, очень многие телеканалы, не только украинские, но и международные, включая ВВС, хотели бы детально расспросить экс-начальника ГУР о том, что же на самом деле произошло. Однако Бурба сказал, что после демонстрации СБУ доказательств проведения операции он теперь ждет вызова на допрос в ГБР и думает сейчас только о даче показаний следователям. Извинился, что дать интервью на данный момент не представляется возможным. Что ж, подождем допросов в ГБР. Расследование провала операции по захвату террористов должно быть доведено до результата, предателям во власти не место».

Вопрос о том, какие показания ГБР даст Бурба, наверняка оставил неравнодушным Ермака - в особенности после того, как Бурба демонстративно сфотографировался с Бутусовым. Напомним, что именно Бутусов был одним из главных каналов утечки в медиа эксклюзивной информации о спецоперации по «вагнеровцам».

Какие документы обнародовал Арьев

В тот же день с новыми документами выступил народный депутат из «Европейской солидарности» Владимир Арьев. По его словам, на 24 сентября его вызывали в СБУ по делу «вагнероцев», но позвонил следователь и сказал, что можно не приходить, потому что дело передали в ГБР. «Офис президента не просто нервничает из-за развития истории с "вагнеровцами" и слитой спецоперацией. Там форменная истерика. Из-за этого и совсем противоречивые действия: отрицания спецоперации с заявлениями о "фейках" с одновременным требованием к СБУ возбудить уголовное производство за разглашение государственной тайны, а затем передача расследования дела в ручное ГБР. На допросы вызывали меня, Алексея Гончаренко, Гео Лероса и Юрия Бутусова», - сообщил депутат.

По его утверждению, обнародованные им документы «железно доказывают», что «попытки преследования за разоблачение срыва спецоперации не имеют никаких правовых оснований», поскольку «обнародованная всеми нами информация уже НЕ была секретной на момент обнародования». Таким образом, «все дело об "обнародовании секретных материалов" рассыпалось прямо здесь».

Есть ли у Зеленского замена Ермаку

Не только Арьев, но и его коллеги по фракции считают, что у Зеленского не осталось свободы маневра. Он стоит перед выбором: или тонуть вместе с Ермаком, или спасаться, отстегнувшись от него.

Примечательно, с какой категоричностью говорит о деле «вагнеровцев» Петр Порошенко. «После нескольких лет упорной работы, когда наши разведчики рисковали жизнью, когда остались одни сутки, чтобы взять этих 33-х, у высшего политического руководства хватило наглости передать эту информацию россиянам, - заявил он 24 сентября на митинге в Сумах. - Я хочу сказать, что факт государственной измены очевиден. А они еще и на лжи попались. Потому что сначала они сказали, что никакой операции не было, а вчера в суде, после предоставления нами неопровержимых доказательств, сказали, что нет, операция была».

Telegram-канал «Силовой», специализирующийся на инсайдах из силовых структур, сообщает, что в СБУ «активно зачищают следы о проведении спецоперации, хотя и считают это бесполезным занятием. Даже если доказать госизмену не представится возможным, то факт проведения операции получит свое подтверждение со всеми вытекающими политическими последствиями».

Все это добавляет аргументов той части окружения Зеленского, которая предлагает избавиться от Ермака. Тот же «Силовой» утверждает, что сейчас обострилась конкуренция между Ермаком и Шефиром: «Наши источники в Офисе Президента подтверждают, что кейс с "вагнеровцами" усилил и без того сильный конфликт между главой Офиса Андреем Ермаком и первым помощником президента Сергеем Шефиром... Трения вокруг "вагнеровцев" в Офисе Президента являются продолжением открытого конфликта между Ермаком и Шефиром на теме продолжающегося перераспределения сфер влияния. По нашим данным, Шефир хочет и дальше курировать экономический блок, а желающего всевластия Ермака это не устраивает. Шефир в стенах Офиса не стесняется посылать Ермака и открыто заявляет, что тот "юзает гаранта"».

Конечно, это не означает, что Шефир горит желанием сам сесть в кресло Ермака. Скорее, Шефиру было бы выгодно существенно ослабить влияние Ермака на Зеленского (и усилить собственное влияние). Но если Ермак станет слишком токсичным для Зеленского и для предвыборной кампании «слуг народа», то вопрос о его отставке может резко актуализироваться. И не исключено, что Шефир уже подыскивает кандидатуру на место руководителя ОП.

Впрочем, найти замену Ермаку будет нелегко. Кресло руководителя ОП сейчас кажется горячим, как сковородка. И глядя на Андрея Богдана и Андрея Ермака, кто захочет вслед за ними «сгореть на работе»?

Проблема Зеленского еще и в том, что если по Ермаку будет проводиться расследование, то у подследственного может развязаться язык. И это может оказаться более опасным вариантом, чем если Зеленский и дальше будет терпеть Ермака в роли хозяина Банковой. Поэтому вполне возможно, что Ермак и дальше останется сидеть на своей сковородке и будет и дальше тянуть вниз рейтинг Зеленского и всей Зе-власти.