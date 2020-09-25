«Свинарчуки» Зеленского ждут свое. Как на Банковой будут управлять «Энергоатомом» в ручном режиме

Александр Суков / Деловая столица

Президент указал передать Кабмину "Энергоатом" в управление и достроить блоки ХАЭС. Вопрос, кому это нужно? Эксперты считают, что явно не государству и конечным потребителям.

Президент Украины Владимир Зеленский взялся за ручное регулирование ядерной энергетики - из-под его пера появился Указ о безотлагательных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшем развитии ядерной энергетики. Однако в том, что данный документ что-то стабилизирует, очень большие сомнения. В частности, он предусматривает передачу госпредприятия "Энергоатом", управляющего украинскими атомными электростанциями, из подчинения Министерства энергетики непосредственно в ведание Кабинета Министров.

Эту норму эксперты тут же раскритиковали как актиконституционную. Согласно заявлению "Лиги антитраста" Зеленский вышел за рамки своих полномочий и его решение противоречит действующему законодательству. Так, согласно статье 21 закона "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности", "государственное управление в сфере использования ядерной энергии осуществляется министерством, другим центральным органом исполнительной власти, определенным президентом". В Законе Украины "О Кабинете Министров Украины" записано, что КМУ (правительство) "является высшим органом в системе органов исполнительной власти". Из чего можно при желании сделать вывод, что Кабмин - не центральный орган исполнительной власти.

Эксперт в сфере ядерной энергетики Ольга Кошарная также говорит о нарушении этим указом норм закона. И добавляет, что решение передать "Энергоатом" в подчинение Кабмина затрагивает многие вопросы, касающиеся ядерной безопасности, а также подписанные Украиной в этой сфере международные соглашения. "Мы - члены Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии, Конвенции о безопасном обращении с отработанным ядерным топливом и безопасном обращении с радиоактивными отходами, но главное - Конвенции о физической защите ядерного материала и ядерных установок. Это - очень серьезный момент, особенно в условиях войны, когда особо остро стоит вопрос безопасности и физической защиты АЭС", - сказала она.

Ольга Кошарная прогнозирует, что далее следует ждать и негативной реакции на этот указ со стороны международных институций, регулирующих вопросы ядерной энергетики и безопасности в ней.

Возможна и негативная реакция на решение Зеленского и со стороны кредиторов: "Энергоатом" в 2014-15 гг. получил от Европейского сообщества по атомной энергии (Евроатом) и ЕБРР 600 млн евро кредитов на реализацию программы повышения безопасности энергоблоков украинских АЭС, и еще непонятно, как они отнесутся к играм с подчинением госорганам их заемщика.

Дайте поуправлять АЭС

Следует напомнить, что это уже не первая попытка перевести "Энергоатом" в подчинение Кабмина. Первую предприняло в 2017 г. Министерство экономического развития и торговли, возглавляемое тогда вице-премьером Степаном Кубивым. Министерство энергетики было категорически против, и против этого выступали эксперты Кабмина - в заключении департамента по вопросам развития топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Секретариата Кабмина было указано, что правительство не сможет управлять "Энергоатомом", поскольку оно - коллегиальный орган и состоит из должностных лиц, которые не являются специалистами в сфере использования ядерной энергетики.

Однако прожекты по переподчинению ведомств, отвечающих за ядерную энергетику, были и у новой власти. Например, в октябре прошлого года Кабмин вывел из своего подчинения Госатомрегулирования (Государственную инспекцию ядерного регулирования, ГИЯРУ) - ведомство, которое отвечает за безопасность ядерных объектов. Это решение, которое нарушало украинское законодательство и международные обязательства, вызвало шквал критики и в результате было отменено.

ХАЭС: достроить любой ценой

Зеленский своим указом также поручил Кабмину в течение двух месяцев внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о достройке энергоблоков №№3 и 4 Хмельницкой АЭС. Этой истории много лет, но после того, как Польша отказалась от проекта Энергомоста в Европу (предполагалось за счет продажи электроэнергии в Польшу накопить средства для достройки блоков), он потерял свою актуальность.

Однако нынешнее руководство "Энергоатома" хочет не только достроить блоки на ХАЭС, но также начать возведение новых блоков на всех украинских АЭС. "Они будут вводиться не только на замену тем, которые со временем придется вывести из эксплуатации, но и как база для реализации других проектов, над которыми сейчас работает НАЭК", - заявил врио президента "Энергоатома" Петр Котин.

По мнению Ольги Кошарной, у "Энергоатома" нет денег для достройки блоков №3№ и 4, а не то что для подобного масштабного строительства. "Этот проект - гламурная немощь. Откуда деньги? В лучшие времена, в 2015 г., когда экономика начинала оживать, внутри страны на это не нашли кредитных денег. А по ТЭО от 2017 г. достройка двух блоков оценивается в 72 млрд грн. Для сравнения: сегодня дыра в бюджете - около 300 млрд. Это все разговоры, не учитывающие реальности", - сказала она. Тем более, добавила Ольга Кошарная, в стране потребление электроэнергии падает, и новые мощности на АЭС просто не нужны.

Уйти из-под контроля

Эксперты "Лиги антитраста" отмечают, что если норма указа о передаче управления "Энергоатомом" будет реализована, может сложиться ситуация, когда госкомпания из-под подчинения Минэнерго выйдет, но в управление Кабмина - не попадет. А Ольга Кошарная уверена, что указ, который был инициирован нынешним руководством "Энергоатома", как раз и нацелен на то, чтобы над "Энергоатомом" не было никакого контроля.

К слову, у Кабинета Министров нет и соответствующих специалистов для управления "Энергоатомом", тогда как в штатном расписании Министерства энергетики за сферу ядерной энергетики и безопасности отвечают 30 человек. "Министерство должно согласовывать планы физзащиты АЭС и является распорядителем бюджетных средств, которые выделяются на это. Министерство согласовывает финплан "Энергоатома" и программу развития ядерной энергетики в рамках Энергостратегии, и еще много чего делает именно министерство, потому что оно владеет ситуацией. А кто это будет делать в Кабмине? Там же нет никого", - сказала она.

Однако для чего же тогда переподчинять "Энергоатом" и затевать грандиозные стройки?

Ответ может содержаться в расследовании "Украинской правды" о коррупции в окружении президента Зеленского - издание сообщило, что первый помощник президента Сергей Шефир якобы опекает некоторые государственные предприятия, среди которых - и "Энергоатом". В компании у Шефира якобы свой человек - вице президент по развитию компании Герман Галущенко.

Можно предположить, что "Энергоатом" хотят сделать очередной дойной коровой, как это сегодня происходит с проектом "Большая стройка", когда на строительство дорог выделяются миллиарды гривень из бюджета, однако у многих экспертов есть сомнения в прозрачности распределения этих средство между подрядчиками.

"Энергоатом" для этой роли может прекрасно подойти - денежные потоки, проходящие через компанию, просто огромные, а если будет развернута "Большая атомная стройка", они станут еще больше. Проконтролировать прозрачность использования средств в таком случае, как показывают украинские реалии, становится практически невозможно.

Однако единственный источник денег, за который можно было бы оплатить грандиозные планы по достройке блоков, - это повышение тарифа на электроэнергию, вырабатываемую "Энергоатомом". А учитывая, что его доля в производстве всего электричества в стране составляет примерно 50%, это существенно утяжелит платежки конечного потребителя.

