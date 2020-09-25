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Новый пылесос правительства. Как повысят налоги под видом заботы об экологии

11:51 25.09.2020 |

Экономика

 Денис Лавникевич / Деловая столица

В Украине планируют существенно повысить ставки экологического налога, но при этом почти не направлять полученные деньги на охрану окружающей среды. Очевидно, задача такого налогообложения - закрывать дыры в бюджете.

15 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован правительственный законопроект №4101 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. Интересного в этом 42-страничном документе много, но мы рассмотрим один аспект - повышение с 2021 г. ставок экологического налога.

А именно: за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения придется платить больше на 11,6%. За выбросы двуокиси углерода стационарными источниками сумма налога поэтапно до 2024 г. повысится в три раза, с 10 грн/т до 30 грн/т. За сбросы отдельных загрязняющих веществ в водные объекты ставки экологического налога с 1 января 2021 г. увеличатся в два раза, плюс предусмотрено их постепенное повышение в 10 раз к 2029 г.

Более подробно о налоговых новациях рассказала заместитель министра финансов Украины Светлана Воробей. По ее словам, предложенные изменения в Налоговый кодекс предусматривают повышение на индекс потребительских цен или на индекс цен производителей ставок налогов, определенных в абсолютных значениях. Это касается ставок акцизного налога на алкоголь, экологического налога (кроме как на выбросы СО2), рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом и за пользование недрами.

При этом замминистра намекнула, что ставку экологического налога на выбросы СО2 следует повысить сильнее, поскольку она у нас сейчас в три раза ниже минимального европейского уровня (в Украине 10 грн/т, а европейский минимум, в Польше, составляет 1 евро/т.

Кстати, как и стоило ожидать, в пояснительной записке к законопроекту №4101 необходимость повышения налогов поясняется стремлением к европейским нормам: «С целью приближения ставки экологического налога на выбросы двуокиси углерода до минимальной ставки в странах ЕС (в Польше - 1 евро/т) и стимулирования предприятий-загрязнителей к уменьшению загрязнения окружающей среды предлагается повысить ставку экологического налога на выбросы двуокиси углерода стационарными источниками».

Куда идут деньги

Инициатор рассматриваемого законопроекта - Кабинет Министров. И в первую очередь правительство подвергается сильной критике относительно того, по какому принципу будут распределяться поступающие от экологического налога средства.

Так, координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Ольга Бойко указывает на то, что эффективность освоения поступлений от эконалога остается критически низкой. В 2019 г. в госбюджет поступило 3,8 млрд грн экологического налога. Из запланированных 481 млн грн на природоохранные мероприятия фактически было потрачено только 157,5 млн грн. То есть экологический налог в Украине - просто один из источников наполнения бюджета, а совсем не инструмент поддержки со стороны государства и стимулирования реализации природоохранных мероприятий (как в Европе).

При этом за повышением ставок эконалога не последует использование средств от его уплаты на улучшения состояния окружающей среды. Скорее наоборот, поскольку проектом государственного бюджета предусмотрены минимальные расходы на природоохранные мероприятия. Так, из почти 11 млрд грн, выделенных Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, на осуществление мероприятий по улучшению состояния окружающей среды будет направлено 64,6 млн грн. Это в семь раз меньше, чем в 2019 г. Правда, в несколько раз больше, чем предусмотрено в текущем, кризисном бюджете - 16,46 млн грн. В любом случае - очень мало.

Экологический налог или штраф

Понятно, что, будучи представителем Европейской бизнес-ассоциации, Ольга Бойко защищает интересы промышленников, для которых возросший экологический налог станет дополнительным бременем. Тем более что частный сектор и сам финансирует экологические проекты и модернизацию оборудования. Только в 2019 г., по данным Госстата, предприятия потратили на экологизацию производства 43,7 млрд грн, что на 27% больше, чем в 2018-м.

Но в самом деле в пояснительной записке полностью отсутствуют конкретные расчеты и обоснования не только самого повышения ставок экологического налога, но и разъяснения, как эта инициатива будет способствовать уменьшению влияния деятельности предприятий на окружающую среду.

Впрочем, по словам экспертов «ДС», в Украине задача у экологического налога совсем иная.

«Экологический налог по самой своей природе - это штраф за загрязнение. В этом-то и состоит проблема, что если нормальный экологический налог должен идти на снижение выбросов, то в Украине это своего рода тариф на загрязнения. А предприятия уже решают, что им выгоднее - платить этот налог или снижать выбросы в воздух и воду, - сказал «ДС» директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. - По крайней мере до сих пор сумма экологического налога была достаточно небольшой, и предприятиям было выгоднее платить налог, чем вкладываться в технологии по очистке выбросов. Изменится ли что-то после принятия этого закона? Я думаю, в ходе обсуждения предложенные цифры снизят, и налог останется не настолько высоким, чтобы стимулировать снижение загрязнений».

Очевидно, что логично было бы в корне поменять систему: сделать так, чтобы поступления от экологического налога шли прямиком в специальный фонд госбюджета, средства которого в дальнейшем направлялись исключительно на природоохранные мероприятия. Но для этого нужно создать другие механизмы, которые бы делали загрязнение окружающей среды финансово очень обременительным для предприятий.

«На самом деле надо действовать не через налог, а через штрафы для загрязняющих природу предприятий, которые бы поступали в специальный фонд. Вот только у нас система таких штрафов не работает. Хотя я бы применял так называемый позитивный метод наказания, - сказал «ДС» финансовый аналитик Алексей Кущ. - Его суть в том, чтобы суммы, выписанные предприятиям в виде штрафов за загрязнение, они были обязаны потратить на очистные сооружения для своих производств. Но для этого нужна политическая воля, а у нас очень сильно лобби промышленных предприятий, которые через свои лоббистские депутатские группы не пропускают подобные законопроекты».

Нечто подобное, к слову, предлагает и Европейская бизнес-ассоциация: законодательно ввести компенсацию расходов предприятий на мероприятия по экологической модернизации в размере до 70% от начислений экологическому налогу с четко прописанным механизмом ее применения. Таким образом «экологические» средства будут направлены на конкретные проекты предприятий в регионах, где это действительно необходимо.

Пока же повышение экологического налога, заложенное в законопроекте №4101, больше похоже на имитацию деятельности или попытку залатать дыры в бюджете вместо решения реальных природоохранных проблем.
 

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