Допа страхует Гепу. Почему Добкин и Кернес снова сошлись вместе в Харькове

Денис Сарбей / Деловая столица

Выдвижение бывшего мэра Харькова и бывшего соратника Геннадия Кернеса Михаила Добкина в мэры родного города породило конспирологические теории одна другой драматичнее.

В среду, 23 сентября, в Харькове прошли два важные с точки зрения местной избирательной кампании события. Во-первых, "Блок Кернеса - Успешный Харьков" выдвинул в мэры своего основателя, который еще и возглавил список кандидатов в депутаты горсовета. Собрание прошло в отсутствие действующего мэра, который до сих пор лечится от коронавируса в берлинской клинике "Шарите", известной украинским наблюдателям тем, что в ней в свое время побывала Юлия Тимошенко.

В окружении Кернеса утверждают, что его состояние нормализовалось, более того, мэр якобы идет на поправку. Так, об этом часто пишет бизнесмен и близкий друг Кернеса Павел Фукс. "Чтобы пресечь слухи и сплетни вокруг состояния здоровья Геннадия Кернеса, публикую медицинское заключение профессора клиники "Шарите". Перевод: "Уважаемые дамы и господа, Геннадий Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление. С уважением, профессор, директор клиники Норберт Сутторп", - написал Фукс, прикрепив фото письма. Он выразил надежду, что на этом "политические спекулянты, которые хотят уничтожить достижения Геннадия Кернеса в Харькове, прекратят свои манипуляции".

Неожиданный поход Добкина

Во-вторых, состоялось неожиданное для наблюдателей выдвижение в мэры Харькова Михаила Добкина, который еще не так давно запустил свою рекламу, как претендент на мэрство в Киеве.

Видимо, после того, как стало известно о тяжелой болезни Кернеса, Добкин изменил свое планы, и теперь сосредоточит свою активность на городе, мэром которого он был в 2006-2010 годах.

"Воистину говорят: человек предполагает, Бог располагает", - написал Добкин в своем Телеграм-канале. При этом бывший "регионал" никак не объяснил своего решения, анонсировав свое заявление об этом в эфире телеканала "Наш", о чем ниже.

После заявления Добкина о баллотировании в мэры в околополитических кругах Харькова заговорили о том, что бывший соратник пытается воспользоваться тяжелым положением Кернеса и чуть ли не забрать у него город вместе с партией. Вне всяких сомнений, если бы была такая возможность - Добкин бы это сделал, тем более что христианско-либеральные демократы, которыми он сейчас руководит, не имеют никаких шансов пройти в местные советы ни на Харьковщине, ни в любом другом селе и городе Украины.

Тем не менее усиленно разгоняемая информацию о том, что Добкин позарился на кресло близкого соратника, согласно источникам "ДС", неправдива. Команда Кернеса уже ведет активную кампанию, а на днях в штабе мэра прошло совещание, на котором решали, как быть, если болеющий мэр не успеет полноценно включиться в кампанию и не вернется домой до конца октября

Рассматривались несколько вариантов. Среди них было выдвижение в мэры одиозного харьковского политика, бывшего депутата Евгения Мураева - но закрытые замеры его рейтинга в Харькове не удовлетворили команду Кернеса. Поэтому подстраховочным кандидатом, по версии источников, и стал Добкин, до сих имеющий популярность в Харькове и даже превосходящий по этому показателю ближайшего преследователя Кернеса Александра Фельдмана.

Есть несколько непрямых свидетельств такого решения команды Кернеса. Во-первых, пожелав своему товарищу выздоровления и скорого возвращения в Харьков, Добкин заявил, что вступать в борьбу с Кернесом не собирается.

"Те, кто ждет мою битву с Геннадием Кернесом, останутся разочарованы. Всем хайпистам желаю купить леденец «Петушок» и сосать его до победного конца. Как только Кернес вернется в рабочее кресло, я снимусь с выборов", - заявил Добкин в комментарии СМИ, добавив, что прервал свой поход на Киев, чтобы "Харьков не достался в руки тому, кто давно хочет его разорвать на части".

Кроме заявления самого Добкина, о его лояльности Кернесу говорит и то, что довольно много времени он стал проводить на эфирах телеканала "НАШ", который принадлежит упомянутому Евгению Мураеву. Как стало известно недавно, жена экс-депутата, Валерия Мураева, вошла в первую пятерку политсилы "Блок Кернеса - Успешный Харьков". Если бы Добкин, как пишут некоторые СМИ, действительно не согласовал свое выдвижение с командой харьковского мэра, его появление на канале Мураевых вряд ли было бы возможным.

Кто еще решил сразиться с Кернесом

Оппоненты болеющего мэра Харькова тем временем не сидят сложа руки. Губернатор области Алексей Кучер завесил своими бигбордами весь город, почти сравнявшись в этом с главным претендентом на мэрство. Впрочем, это не прибавляет ему шансов выйти во второй тур - слабая поддержка из центра и невыдающиеся менеджерские качества чиновника пока не дают ему возможности войти даже в тройку самых рейтинговых кандидатов.

Активно проводит кампанию народный депутат Александр Фельдман, выдвинутый партией Медведчука-Бойко, - его палатки в большом количестве начали появляться практически во всех районах города. Примечательно, что Федьман не строит свою агитацию на критике оппонента - при нынешнем рейтинге Кернеса лучше рекламировать свои достижения, а не нападать на любимца городской публики.

Еще один претендент на схватку с Кернесом - Игорь Черняк, выдвинутый Блоком Юлии Светличной "Вместе". Бывший депутат, Светличная, впрочем, вряд ли рассчитывает на победу своего выдвиженца, так как решила лично возглавить список партии в горсовет. Местные СМИ прочили выдвижение в мэры и другу Кернеса, олигарху Ярославскому, но в окружении того отрицают такие планы - мол, нынешний глава города его полностью устраивает на своем месте.

В результате третье мэрство Кернеса в Харькове - более чем возможно. Кернес не просто может выиграть выборы, не выходя из палаты клиники "Шарите", но и сделать это, даже если дела не пойдут на лад так быстро, как надеются его соратники. Так что вариант с Добкиным - это страховка на случай совсем печального развития событий.