Атака антикоррупционеров. Зачем Запад поручил Шабунину мочить Зеленского

Виталий Дяченко / Деловая столица

Пост Шабунина, в котором он фактически заявил, что его Центр противодействия коррупции отныне будет определять, кого наказывать ЕС и США в Украине, свидетельствует о нескольких важных вещах: так называемые "соросята", очевидно, получили политический мандат от G7 опускать рейтинг действующих ключевых персон украинского политикума, кроме того, началась подготовка политпроекта очередной "третьей силы" на следующие парламентские выборы.

"Когда ЦПК публично заявляет, что то или иное решение создаст реальные проблемы с ЕС, МВФ или США, то так и будет. Кстати, если США уже давно могут блокировать въезд отдельным деятелям, то мы работаем, чтобы в ЕС такой механизм ввели быстрее (в горизонте одного года)", - заявил руководитель ЦПК Виталий Шабунин после встречи с представителем Евросоюза по иностранным делам Жозепом Боррелем. Интересно, что с ЦПК Боррель встретился первым - встреча с Зеленским состоялась уже после этого. Что ж, так называемые антикоррупционеры празднуют победу: они, судя по всему, получили мандат "официальных смотрящих" от Запада, а власть была унижена до уровня "а с вами мы поговорим позже ". Впрочем, из этой встречи можно сделать несколько важных прогнозов относительно политических процессов, которые ждут Украину в следующие несколько лет.

Кого назначили "врагами Запада"

Основными объектами атак «антикоррупционеров» в последнее время стали три ключевые фигуры украинского политикума: Ермак, Ахметов и Зеленский. По каждому определены отдельные задачи.

Андрей Ермак

Главная цель атаки на Ермака - устранение его с должности и лишение политического влияния на ключевые процессы в государстве. Сейчас он является одним из ключевых игроков украинского политикума: имеет огромное влияние на президента и фактически контролирует всю вертикаль власти в стране. Однако политика Ермака по решению вопроса с Донбассом не устраивает Запад, прежде всего - США. Поэтому похоже на то, что ЦПК получил "заказ" "мочить" руководителя Офиса президента. Именно это, очевидно, мы будем наблюдать в течение ближайших нескольких месяцев.

Ринат Ахметов

Дискредитация Ахметова - способ устранить одного из самых влиятельных олигархов от влияния на президента Зеленского. Ранее Ахметов был неофициально нетронутым - даже по делу "Роттердам +" украинские «антикоррупционеры» все усилия направляли на критику президента Порошенко, при этом не упоминая фамилию главного выгодоприобретателя этой сделки (если, конечно, этот выгодоприобретатель вообще был - дело то ли не стоило выеденного яйца, то ли было сознательно слито САП и НАБУ). Однако недавно "Украинская правда", которую называют чуть ли не одним из главных рупоров "соросят", со ссылкой на "анонимного бизнесмена" написала, что Ахметов финансирует фракцию "Слуги народа" в парламенте. Заявление в стиле "одна баба на базаре сказала" синхронно тиражирует пул лояльных СМИ - и в публичном пространстве создается впечатление, что Ахметов - вселенское зло, с которым Банковой позорно иметь какие-либо отношения. Показательно, что других олигархов, кроме уже традиционного "врага народа" Коломойского, пока не трогают. Однако это еще не настоящая кампания по очернению Ахметова - пока это сигнал от Запада: или сиди тихо, или договаривайся с нами. А точнее: договаривайся с нами и сиди тихо.

Владимир Зеленский

Зеленского стараются максимально запугать, чтобы сделать «ручным». "Я не вижу другого способа спасти страну, кроме как массовым, мирным путем сносить Зеленского", - написал Шабунин, передав «привет» от Запада.

В этом американцы и европейцы повторяют игру против Зеленского россиян, которые на самом деле значительно более подкованы в византийской политике. Смысл ее в следующем: снизить рейтинг политика до, скажем, 15%, чтобы потом "подставить плечо" и предложить "поддержку" в обмен на полную контролируемость. "Пусть он и сукин сын, но наш сукин сын", - стандартная политика США еще со времен Рузвельта. В случае с Зеленским это значит отказаться от самостоятельности и стать "нашим сукиным сыном" вместо того, чтобы иметь на посту президента Украины пророссийского "сукиного сына". Кроме этой цели, еще и локальный меркантильный интерес - сохранить контроль над НАБУ и САП как источниками компромата и рычагами влияния на украинских олигархов и политиков. Решение Конституционного суда о нелегитимности пребывания в должности фактически ручного директора НАБУ Сытника (которое объективно не могло быть принято без поддержки со стороны Банковой), инициированные президентской политсилой изменения в законы о работе антикоррупционных органов - все это разрушает систему управления Украины со стороны посольств иностранных государств. Сытник уже "сбитый летчик", но Запад хочет сохранить влияние на назначение директора НАБУ, а по САП - максимально затянуть процесс назначения конкурса на нового руководителя и оставить на должности лояльного и.о. председателя САП Максима Грищука.

"Партия антикоррупционеров". Для чего Запад создает очередной провальный политпроект

В этой игре американцы играют уже не впервые: от откровенно провального "Демальянса" до "халифов на час" "Самопомочі" и "Голоса" (Вакарчук даже специально ездил учиться в США на "большого политика»). Расчет прост: запрос на "третью силу" в обществе будет расти. До конца года три политические силы разделят между собой основной "электоральный пирог": рейтинг СН, ОПЗЖ и ЕС стабилизируется на отметке около 15% в каждой из политсил, мелочь до 5% будут иметь другие нынешние игроки, однако остается лакомый нераспределенный "кусок" где-то под 30%, на который и претендуют западные кураторы. Поэтому пост Шабунина следует расценивать не только как декларацию о получении "ярлыка" на представительство внешнего управления, но и как начало соревнования за звание «своей» политсилы Запада.

Шансы у "антикоррупционеров" и, в частности, Шабунина в этом внутреннем кастинге "соросят" достаточно высоки: говорят, регулярные походы в посольство США и негласное звание "рупора Сытника" не прошли зря. Основной риторикой будет оставаться антикоррупционная тема - хотя бы потому, что это единственное, о чем постоянно говорят "соросята". Каких-то других смыслов общество вряд ли дождется.

Но выстрелит ли эта "третья сила", станет хотя бы "Самопоміччю-2" или "Голосом-2"? Вопрос дискуссионный. Бездарная работа НАБУ и САП, на которой, собственно, и пиарились "соросята", имеет мизерную поддержку общества - последние опросы показывают, что деятельность того же Сытника, например, полностью положительно оценивает только 1% населения. Выехать на тотальной критике всех "плохих" в парламент, конечно, можно, но не с показателем в 20-30%, а максимум пересекая проходной барьер. А расчет остаться в политике и стать "хорошими" в глазах общества, не умея ничего и не предлагая никаких реальных конструктивных вещей, после выборов 2019 г. выглядит уже просто плохо придуманной утопией.