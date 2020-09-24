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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Страсти по 208-му округу. Как Ляшко тянут в парламент и зачем он там Ахметову

17:34 24.09.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Одновременно с местными выборами 25 октября будут проходить выборы народного депутата Украины в 208-м округе на Черниговщине. Это вроде бы заурядный сельский округ (охватывает Бахмачский, Борзнянский, Куликовский, Менский, Талалаевский районы и часть Ичнянского). Тем не менее, выборы там могут стать триггером для переформатирования всей центральной власти, особенно парламента и правительства.

Фактор Олега Ляшко

Сейчас одним из главных претендентов на мандат народного депутата от 208-го округа является Олег Ляшко. В декабре 2012-го он уже был избран нардепом в этом округе. Но на двух следующих парламентских выборах, в ноябре 2014-го и в августе 2019-го, Ляшко шел в нардепы уже не по мажоритарном округу, а во главе списка своей Радикальной партии. В 2014-м этот поход оказался удачным, а в 2019-м - нет, "радикалы" Ляшко не смогли преодолеть 5%-ный барьер.

И вот теперь Ляшко вспомнил о 208-м округе и решил опять попытать там счастья. Кампанию он начал феерически. ЦИК приняла решение о проведении выборов в 208-м округе 5 июня, а уже 15 июня о своей поддержке кандидатуры Ляшко объявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Не секрет, что «Батькивщина» и Радикальная партия Ляшко пасутся на одном и том же электоральном поле, а между их лидерами годами длился личный конфликт - достаточно вспомнить, как Ляшко обзывал Тимошенко «московской зозулей», а та его - «чихуахуа». Однако теперь Тимошенко решила лично помочь Ляшко вернуться в Верховную Раду. Она не только не выдвинула собственного кандидата от «Батькивщины» в 208-м округе, но еще и провела в июле с Ляшко совместный вояж по Черниговщине. Ляшко вел онлайн-трансляцию из машины, как он катает Тимошенко по 208-му округу.

Злоключения Людмилы Давыденко

Предыдущие два раза, в ноябре 2014-го и в августе 2019-го, выборы в 208-м округе выигрывал известный на Черниговщине деятель Валерий Давыденко (в 2014-м он баллотировался как советник дирекции по развитию перспективных программ ЗАО «Институт инновационного провайдинга Украинской академии аграрных наук»). В парламенте VIII созыва он был членом фракции БПП, в IX созыве вступил в группу «Доверие».

23 мая 2020 г. он был застрелен в собственном офисе. Позже генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что основной версией следствия является самоубийство. Отметим, что последняя запись на Facebook-странице Давыденко посвящена помощи медикам и больным коронавирусом в его избирательном округе.

И вот 11 сентября о своем намерении баллотироваться в 208-м округе объявила Людмила Давыденко. «Я поставила перед собой цель - продолжить дело своего мужа Валерия Давыденко. Многочисленные его проекты за сохранение и защиту украинского села, поддержку и развитие аграрного бизнеса должны быть завершены. В этом моя прямая обязанность, как его жены, взять инициативу в свои руки и сделать это», - объяснила он свое решение избирателям.

Однако 23 сентября ЦИК приняла решение отказать Людмиле Давыденко в регистрации кандидатом в депутаты якобы в связи с отсутствием необходимых документов. О подоплеке этого решения ЦИК рассказало «Суспільне». Как объяснила член ЦИК Александра Кармаза, «в ЦИК 19 сентября поступило обращение гражданина Украины относительно возможных нарушений в порядке изменения фамилии Давыденко Людмилой и аннулирования ее паспорта, выданного на указанное имя. В связи с этим ЦИК обратилась в Министерство внутренних дел, а также в Государственную миграционную службу с просьбой предоставить информацию о действительности паспорта». 22 сентября ЦИК получила ответ от департамента информации МВД: «Паспорт, выданный на имя Давыденко Людмилы Алексеевны, с 18 сентября 2020 г. признан недействительным». Именно поэтому ЦИК сочла паспорт неподанным и отказала Людмиле в регистрации кандидатом.

Сама Давыденко говорит, что она пыталась установить, почему паспорт признали недействительным. По ее словам, в ходе соответствующей проверки было выяснено, что работниками миграционной службы была допущена техническая ошибка. «Лицо, допустившее эту ошибку, просто перепутало одну из цифр паспорта. То есть на самом деле было намерение вносить изменения о недействительности документа другого лица. А оказалось, что этот документ принадлежал мне», - утверждает Людмила. По ее словам, она написала заявление с просьбой как можно быстрее исправить эту ошибку.

Интерес Рината Ахметова

В любом случае проблемы, возникшие у Людмилы Давыденко, свидетельствуют об остроте предвыборной борьбы на 208-м округе. В этой связи нелишне отметить, что в победе Ляшко заинтересован не только он сам и его партия.

Как уже упоминалось, в предвыборной кампании Ляшко в этом округе лично приняла участие лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Говорят, их примирению и консолидации усилий поспособствовал Ринат Ахметов. Еще со времен прошлого парламента секретом Полишинеля был контроль Ахметова над Ляшко. Кроме того, Ахметову приписывают связь с некоторыми «слугами народа» (в частности, об этом заявил исключенный из фракции Гео Лерос) и внефракционными нардепами, а также влияние на Тимошенко и фракцию «Батькивщины».

Сейчас в связи с падением рейтинга партии «Слуга народа» нарастают разброд и шатание в ее парламентской фракции. Благодаря этому возрастают возможности для других игроков. Уже много писалось об усилении позиций Игоря Коломойского, который контролирует многих «слуг народа», группу «За майбутнє» и часть группы «Доверие». Это свое возросшее влияние Коломойский намерен конвертировать в министерские портфели. Или даже в создание коалиционного правительства из выдвиженцев фракции «слуг народа» и групп «За майбутнє» и «Доверие».

Усилить свое влияние в парламенте хочет и Ахметов. С тем, чтобы принять долевое участие в создании нового парламентского большинства и нового правительства, как только до этого дойдет дело.

Ввиду давних, мягко говоря, напряженных отношений между Коломойским и Ахметовым, конфигурация нового большинства выглядит как пресловутая коалиция жабы и гадюки. «Золотую акцию» в этом странном объединении, если оно будет создано, получит все же Коломойский, обладающий большим ресурсом в Раде. Однако почему бы и не объединить усилия с конкурентом, если на кону стоит доступ к государственным ресурсам? К примеру, проект бюджета-2021 вполне может отправиться в корзину, если в нем не будут учтены интересы акционеров нового большинства. Населению же новое правительство и новый бюджет будут преподнесены как борьба за экономический рост и повышение жизненного уровня народа. И у Коломойского, и у Ахметова есть собственные медиахолдинги, которые позволят повернуть общественное мнение в нужное русло.

Чтобы повысить свои ставки в этой игре, Ахметову необходим Ляшко. Не просто как еще один парламентский штык, а как партийный лидер, чтобы консолидировать вокруг него прикормленных нардепов. И тогда Радикальная партия Ляшко (и через нее Ахметов) сможет претендовать на статус участника правящей коалиции и на квоту постов в правительстве и других органах исполнительной власти, включая, кстати, областные и районные госадминистрации.

Цена вопроса, как видим, весьма высока. Потому выборы в 208-м округе будут жесткими. И свидетельства этого налицо уже сейчас.
 

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