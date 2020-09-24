Закон против отрицания российской агрессии: Как Сталин и Путин могут рассорить «слуг»

Юрій Васильченко / Depo.ua

Народные депутаты хотят запретить публичные высказывания с отрицанием вооруженной агрессии России. Инициатива правильная, но способны ли монобольшевики пойти дальше и сажать "ватных" политиков.

19 народных депутатов, преимущественно "слуг", зарегистрировали под номером 4136 законопроект с длиннющим названием "Об особенностях государственной политики относительно установления запрета для отдельных категорий лиц публичных высказываний касательно отрицания отдельных международных преступлений или оправдания действий их организаторов, вооруженной агрессии Российской Федерации и временной оккупации части территории Украины, относительно запрета и ограничения взаимодействия и связей таких лиц с органами власти и должностными лицами Российской Федерации и незаконными органами (должностными лицами), созданными на временно оккупированной территории Украины". Первой среди соавторов стоит фамилия Елизаветы Ясько, депутата из монобольшинства. Фотографию в компании с ней и экс-главой ОП Андреем Богданом недавно обнародовал Михаил Саакашвили. Другие соавторы- "слуги", как и Ясько, относятся к неформальной группе "соросят" в "зеленой" фракции. Это важная ремарка, учитывая, что прохождение этого законопроекта может натолкнуться на ряд препятствий, в том числе и со стороны монобольшинства.

Но для начала о самой законодательной инициативе. В пояснительной записке к ней отмечается: цель документа - запрет распространения национальными общественными деятелями, должностными лицами, органами государственной власти и местного самоуправления публичных высказываний, которые прямо или косвенно содержат признаки признания законности оккупации Российской Федерацией, запрет участия национальных публичных деятелей в торжествах по случаю официальных государственных праздников Российской Федерации, а также запрет отрицания отдельных международных преступлений - трех геноцидов, имевших место в Украине. Это Голодомор 1932-1933 годов, Холокост и депортация из Крыма крымских татар в 1944 году. В заключительных положениях предлагается дополнить статью 2 закона "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине" словами "и влечет за собой ответственность, определенную законом".

Какая же ответственность предусмотрена законодательством за отрицание Голодомора? Когда в 2006 году Верховная Рада принимала закон о Голодоморе, тогдашний президент Виктор Ющенко предлагал введение уголовной ответственности, однако ВР приняла мягкий вариант документа. В декабре 2007 года Ющенко внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагал дополнить Уголовный кодекс статьей, которая за публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине как факта геноцида украинского народа, Холокоста как факта геноцида еврейского народа, а также изготовление и распространение материалов с таким отрицанием предусматривала санкции в виде штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до двух лет, а для должностных лиц - лишение свободы на срок до четырех лет. Однако уголовную ответственность тогда так и не ввели.

К этой идее вернулись уже при президентстве Петра Порошенко. В 2016-17 годах были зарегистрированы три похожих по содержанию законопроекта, в том числе и законопроект, которым предлагалось ввести уголовную ответственность не только за отрицание Голодомора, но и Холокоста и геноцида крымских татар, авторства группы депутатов во главе с Георгием Логвинским. И ни один из них не приняли. Уже в парламенте нынешней каденции, в ноябре прошлого года, внефракционный депутат от "Свободы" Оксана Савчук предложила законопроект, которым предлагалось наказывать тех, кто отрицает Голодомор, штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Те же действия, совершенные должностными лицами или совершенные повторно, Савчук предлагала наказывать лишением свободы на срок до пяти лет. Но в сессионный зал законодательная инициатива не дошла.

Таким образом, на сегодняшний день в Уголовном кодексе (УК) есть статья 442, в которой говорится о наказании за геноцид и за публичные призывы к нему, но уголовная ответственность за отрицание Голодомора, Холокоста и депортации крымских татар не установлена. В законопроекте Ясько и ее соавторов предлагается внесение изменений в УК, но когда и кто их должен инициировать, неизвестно. То есть опять имеем декларацию о намерениях.

Но даже в такой редакции законопроект способен выставить "слуг" в нехорошем свете. Можно предположить, что этот документ носит предвыборный оттенок, ведь его принятие ко дню местных выборов обещает увеличить приверженность части избирателей к "слугам". Однако есть проблема: чтобы законопроект Ясько пошел в плюс в рейтинг партии власти, его должно единодушно поддержать все монобольшинство. Такого единодушия в "зеленой" фракции уже давно нет. Независимо от того, это социально-экономический или идеологический законопроект. А когда в сессионном зале законодательная инициатива Ясько провалится, потому что "слуги" не дадут за нее необходимого количества голосов, это станет мощным ударом по политсиле Зеленского. А такое вполне может произойти. Например, часть депутатов откажется голосовать под тем предлогом, что такой закон помешает "миру на Донбассе".

И последнее замечание: если речь идет не только о пиаре перед выборами, а об искреннем желании наказывать лиц, отрицающих российскую оккупацию Крыма и части Донбасса, Голодомор, Холокост и преступную депортацию Сталиным крымских татар, тогда сразу после принятия этого законопроекта нужно внести изменения в Уголовный кодекс. Но хватит ли для этого политической воли у "слуг народа"?