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«Слуги народа» предлагают не облагать налогом выигрыши от азартных игр, антикоррупционный комитет - против
Антикоррупционный комитет парламента признал, что законопроект №2713, который предлагает освободить от налогов выигрыше от азартных игр и лотерей, и альтернативные к нему содержат коррупционные риски.
Об этом сообщается на сайте парламента
"Законопроекты признаны не соответствующими требованиям антикоррупционного законодательства и содержат коррупционные риски, поскольку предусматривают освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц суммы выигрышей от азартных игр и лотерей
.Такая норма вызывает риски легализации незаконных доходов. Кроме того, предусмотрены различные виды налогообложения для азартных игр и лотерей", - говорится в сообщении.
Законопроект №2713 зарегистрировали народные депутаты из фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий и Олег Марусяк. Четыре альтернативных законопроекта подготовили депутаты из этой же фракции.
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