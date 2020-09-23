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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сюрпризы партийных рейтингов. О чем умалчивают темники Банковой

11:52 23.09.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал результаты опроса избирателей об их симпатиях на гипотетических президентских и парламентских выборах. Впрочем, самое ценное в этом рейтинге - это то, что он позволяет увидеть картину не только в среднем по Украине, но и по четырем макрорегионам - запад, центр, юг, восток.

Это особенно актуально по двум причинам. Во-первых, любые рейтинги сейчас проецируются на местные выборы, назначенные на 25 октября. А для местных выборов средние цифры по Украине имеют мало значения, гораздо более важны региональные особенности.

О чем умалчивают темники Банковой

Во-вторых, 22 сентября в областных интернет-СМИ уже начали публиковать темник, рассылаемый с Банковой (о существовании этого темника вечером 21 сентября сообщил Telegram-канал «Путч»). Там, естественно, акцентируют внимание не на обвале рейтингов Зе-власти, а на лидерстве Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Мол, «именно команда власти остается лидером общественного внимания, а это значит, что именно с командой власти большинство избирателей связывают свои надежды - прямо или косвенно».

Все бы хорошо, вот только темник решил промолчать о том, что на западе и в центре «слуги народа» проигрывают «Европейской солидарности», а на востоке и юге - уступили ОПЗЖ. То есть партия Зеленского всюду вторая.

А в реалиях местных выборов это означает, что она может оказаться и третьей, пропустив вперед специфические политпроекты местных элит.

Запад: наилучшая динамика - у Порошенко

Западный макрорегион в понимании КМИС - это Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области. Мы сравним два соцопроса, проведенные 17-25 апреля и 12-16 сентября, и будем говорить о процентах среди тех респондентов, которые собираются голосовать и уже определились со своим выбором.

За пять месяцев президентский рейтинг Зеленского в западных областях упал с 39,3 до 29,2% (на 10,1%). Наиболее вырос рейтинг Петра Порошенко - с 19,8 до 25,5% (на 5,7%). Если в апреле Порошенко уступал Зеленскому вдвое, то сейчас отстает от него всего лишь на 3,7%.

Места с третьего по пятое заняли Юлия Тимошенко (падение с 13,1 до 12,7%), Анатолий Гриценко (падение с 8,7 до 8%) и Олег Ляшко (рост с 4,7 до 6,6%). Также отметим рост Юрия Бойко с 2,2 до 4,1%.

Парламентский рейтинг партии «Слуга народа» обвалился с 32,2 до 21,2% (на 11%). И теперь партия Зеленского лишь на втором месте, а на первое вырвалась партия Порошенко: рейтинг «Европейской солидарности» вырос с 21 до 24,3% (на 3,3%).

Места с третьего по шестое заняли «Батькивщина» Тимошенко (падение с 15,8 до 11,1%), Радикальная партия Ляшко (рост с 3,3 до 6,4%), «Свобода» Олега Тягныбока (рост с 3,5 до 6,3%), «Гражданская позиция» Гриценко (рост с 3,6 до 4,8%). Седьмое-восьмое места поделили «Самопомощь» Андрея Садового (рост с 3,2 до 4,6%) и ОПЗЖ Медведчука и Бойко (рост с 3,6 до 4,6%).

Фактически можно говорить о психологическом переломе в западных областях: там «Европейская солидарность» уже превзошла «Слугу народа», а Порошенко - почти сравнялся с Зеленским.

Центр: наилучшая динамика - тоже у Порошенко

Центральный макрорегион в понимании КМИС - это Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области и город Киев.

За пять месяцев президентский рейтинг Зеленского в центральных регионах упал с 41,1 до 31,6% (на 9,5%). Наиболее вырос рейтинг Петра Порошенко - с 16,4 до 23,7% (на 7,3%). Если в апреле Порошенко уступал Зеленскому в 2,5 раза, то сейчас - лишь в 1,3 раза.

Рейтинг Тимошенко остается на уровне 10,7%, у Бойко падение с 10 до 7,7%, у Ляшко рост с 3,5 до 7,1%, у Гриценко - с 4,3 до 5,1%.

Парламентский рейтинг партии «Слуга народа» обвалился с 32,7 до 20% (на 12,7%). И теперь в центральном макрорегионе, как и в западном, партия Зеленского лишь на втором месте, а на первое вырвалась партия Порошенко: рейтинг «Европейской солидарности» вырос с 17,6 до 21,9% (на 4,3%).

Места с третьего по пятое заняли «Батькивщина» (падение с 12,9 до 10,7%), ОПЗЖ (падение с 12,5 до 9,4%) и Радикальная партия (рост с 2,6 до 8,3%).

Нетрудно заметить, что картина электоральных симпатий в центральных регионах развивается в том же направлении, что и в западных областях, только с небольшим запаздыванием. Фактически цифры в центральном и западном макрорегионах очень похожи. В столице и центральных областях «Европейская солидарность» тоже уже превзошла «Слугу народа», а Порошенко - почти сравнялся с Зеленским.

Юг: наилучшая динамика - у Бойко

Южный макрорегион в понимании КМИС - это Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области. Именно здесь находится Кривой Рог - малая родина Зеленского, и здесь президентский рейтинг Зеленского остается самым высоким, хотя и упал с 50,1 до 38,8% (на 11,3%).

На втором месте уверенно держится Бойко, показавший рост с 19,6 до 21,4% (на 1,8%). Третье-четвертое места - у Порошенко (падение с 9,4 до 8,6%) и Тимошенко (рост с 5,6 до 6,8%).

Парламентский рейтинг партии «Слуга народа» упал с 33,9 до 26,4% (на 7,5%). И теперь партия Зеленского лишь на втором месте, а на первое вырвалась ОПЗЖ, ее рейтинг вырос с 26,2 до 27,3% (на 1,1%). На третьем месте - «Европейская солидарность» (рост с 8,5 до 9,4%). У «Батькивщины» - падение с 8,5 до 4,3%.

Таким образом, на юге видим укрепление Бойко как кандидата в президенты и выход ОПЗЖ на первое место, хотя Зеленский остается «более своим» по сравнению с Бойко.

Восток: Зеленский уже проиграл Бойко

Наконец, восточный макрорегион в понимании КМИС - это Донецкая, Луганская, Харьковская области. Здесь президентский рейтинг Зеленского за пять месяцев обвалился с 40,9 до 24,9% (на 16%). И здесь наиболее вырос рейтинг Бойко - с 24,8 до 31,1% (на 6,3%).

Кардинальное отличие восточных областей от южных - в том, что на востоке Зеленский уже утратил лидерство. Пять месяцев назад Бойко отставал от Зеленского на 16,1%, а сейчас опережает его на 6,2%.

Третье-четвертое места - у Порошенко (рост с 10,6 до 12,2%) и Тимошенко (было 7,4%, стало 7,3%). Также отметим Александра Вилкула: рост с 2,9 до 5,7%.

Парламентский рейтинг партии «Слуга народа» упал с 30,8 до 17,9% (на 12,9%). И теперь партия Зеленского лишь на втором месте, а на первое вырвалась ОПЗЖ, чей рейтинг вырос с 27,6 до 35,8% (на 8,2%).

На третье место вышла Партия Шария: рост с 6 до 11,2%. У «Европейской солидарности» - падение с 10,8 до 10,2%, у «Батькивщины» - с 8,9 до 6,8%, у «Оппозиционного блока» Вилкула - с 4,8 до 4%.

Фактически в восточном макрорегионе уже произошло психологическое прощание с Зеленским. Там не только президентская партия опустилась на второе место, но и сам Зеленский тоже.

Страна на троих

Теперь можно оценить интегральную картину. В среднем по Украине рейтинг Зеленского упал за пять месяцев на 10,8% - с 42,6 до 31,8%. В то же время рейтинг Порошенко вырос на 4% - с 14,9 до 18,9%, рейтинг Бойко подрос на 1,1% - с 12,2 до 13,3%.

От тройки лидеров сильно отстала Тимошенко, чей рейтинг практически не изменился - было 9,7%, стало 9,8%. Остальные конкуренты далеко позади.

В партийном забеге динамика аналогичная: за пять месяцев рейтинг партии «Слуга народа» упал на 11,1% - с 32,6 до 21,5%. В то же время рейтинг «Европейской солидарности» вырос на 2,6% - с 15,2 до 17,8%, рейтинг ОПЗЖ подрос на 0,5% - с 15,8 до 16,3%. Если пять месяцев назад «слуги народа» опережали ближайших преследователей почти вдвое, то сейчас разрыв сократился до всего лишь 3,7%.

На четвертом месте - «Батькивщина», чей рейтинг упал с 12 до 8,7%. У остальных конкурентов дела еще хуже.

Таким образом, сейчас лидируют три партии с почти одинаковыми процентами, а остальные отстают от них в несколько раз. При этом «Европейская солидарность» первая в западных и центральных областях и столице, ОПЗЖ лидирует в восточных и южных областях, а «слуги народа» - всюду вторые.

И если спроецировать эту ситуацию на местные выборы, то получается, что «слуги народа» в любом случае будут вынуждены к кому-то пристраиваться - или к «Евросолидарности», или к ОПЗЖ. Проблема тут не в «новых» и «старых» лицах, а гораздо глубже. Зеленскому предстоит выбрать, какой линии придерживаться - обороны или капитуляции. Например, коалиция с ОПЗЖ однозначно будет диктовать выбор в пользу капитуляции. И этот выбор будет иметь значение для всех регионов.

 

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