Маргулан Сейсембаев на Банковой. Что насоветует Зеленскому миллионер из Казахстана

Денис Сарбей / Деловая столица

Михеил Саакашвили под соусом реформ подсунул Владимиру Зеленскому в качестве помощника казахского банкира с подмоченной репутацией и связями в Москве.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что казахстанский миллионер Маргулан Сейсембаев будет оказывать помощь президенту Владимиру Зеленскому "в повышении эффективности реформ и законодательства в Украине", как он с воодушевлением написал на своей Facebook-странице по итогам встречи с Зеленским.

"Сегодня встречался с президентом Украины - Владимиром Зеленским. Поговорили с ним и его командой около часа. Я представил ему свое предложение по повышению эффективности процесса реформ и законодательства. Ему все очень понравилось", - написал Сейсамбаев, попросив не политизировать его работу и заявив, что "будет помогать Украине". Откуда же взялся очередной "специалист по реформам"?

Познакомил Сейсамбаева с Зеленским глава Исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили, еще в конце августа представив бизнесмена в качестве партнера в рамках своей инициативы по созданию международного бюро по реформам для всех стран постсоветского пространства

"Маргулан, без преувеличения, - выдающаяся личность. Обычный парень из одного из тысяч сел Казахстана смог создать огромную бизнес-империю, стать мультимиллионером и войти в ТОП-50 списка "Форбс"... Последние годы Маргулан активно занят общественной деятельностью, в частности вопросами реформирования стран постсоветского пространства. Сегодня я с радостью хочу сообщить, что Маргулан Сейсембаев становится моим официальным партнером в деятельности Офиса простых решений и результатов", - написал Саакашвили.

Что и говорить, биография "обычного парня из казахского села" и впрямь богата. Ныне Сейсембаев - основатель управляющей компании Seimar Investment Group, с 2013 года он участвует в структурах группы венчурных фондов Asadel Group (Сингапур), где одним из главных партнеров группы является его брат Ерлан Сейсембаев. Кроме того, он член совета попечителей Almaty Management University, основатель благотворительно фонда Seimar Social Fund, инициатор и руководитель экспедиционной команды Nomad Explorer.

Коммерцией Маргулан Сейсембаев начал заниматься еще в начале 1990-х, за первое постсоветское десятилетие сколотив солидный капитал в агробизнесе. В 2002 году Сейсамбаев за $12 млн купил компанию K-Mobile, одного из двух казахских сотовых операторов. Компания была создана турецкими компаниями Rumeli и Telsim, принадлежавшими влиятельной семье Узанов, при участи казахстанской компании "Телекоминвест". Последняя была связана с Динарой и Тимуром Кулебаевыми, дочерью и зятем президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Позже Сейсамбаев якобы завладел долей турков, из-за чего Фонд страхования вкладов Турции, как владелец бывших активов Узанов, начал судиться с властями Казахстана. Астану в итоге обязали выплатить компенсацию Анкаре в размере $125 млн.

В 2004 году Сейсембаев продал сотовую компанию российскому "Вымпелкому" за $425 млн. В этом же году купил долю в киргизском сотовом операторе "Бител", через год продав ее российской компании МТС за $150 млн.





В 2007 году Сейсембаев вывел собственный "Альянс Банк" на IPO на Лондонской фондовой бирже, а собственный капитал АО "Финансовой Корпорации "Сеймар Альянс" достиг $1 млрд 850 млн, но через два года у бизнесмена начались крупные проблемы.

Власти страны обвинили председателя правления "Альянса" Жомарта Ертаева в пропаже $900 млн из банка, а само учреждение национализировали. Тогда Сейсембаев решил покинуть страну, но через несколько лет вернулся обратно, но у правоохранителей до сих пор остались к нему вопросы. Так, в 2017 году был арестован партнер Маргулана Сейсембаева по "K-Mobile" и "Бителу" Искандер Еримбетов. Сейсембаев и Еримбетов были совладельцами группы "Альянс-Капитал", в которую входил "Альянс-Банк". В первой половине 2000-х группа участвовала в двух конфликтных ситуациях с сотовыми операторами в Казахстане и Киргизии, которые затем были проданы российским компаниями Билайн и МТС , о чем упоминалось выше.

Именно эти истории стали причиной для вызова на допросы Сейсембаева. Межведомственная следственная группа, состоящая из Комитета национальной безопасности, Финансовой полиции и Прокуратуры, подозревала Сейсембаева в отмывании денег. Сам он заявил, что покинул Казахстан после вызова на допрос, направившись в Москву.

Впрочем, через некоторое время он снова вернулся на родину. Оба счастливых финала неприятных для Сейсамбаева историй, по информации казахских СМИ, объясняются его близостью к Дариге Назарбаевой, старшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В мае нынешнего года Дарига была освобождена от должности спикера Сената - верхней палаты парламента. Эта должность, считающаяся второй в стране после президентской, давала ей шанс со временем стать преемницей своего отца, но эти планы уже в прошлом.

Видимо, после попадания Дариги Назарбаевой в немилость у нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Сейсамбаеву снова стало тесно на родине, и он решил поучить реформам бывших собратьев по социалистическому лагерю. Или все может быть еще хуже: учитывая вовлеченность в бизнес Сейсембаева российских компаний его следует рассматривать как очередного агента влияния Кремля в окружении Зеленского.

