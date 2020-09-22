Убийцы рейтинга: Когда «слуги» попросят Зеленского забрать Фокина и Кравчука из Минска

Юрий Васильченко / Depo.ua

Если при Порошенко о переговорах в рамках ТКГ в Минске сообщалось дозированно, и поэтому оппоненты власти что-то додумывали и часто манипулировали, то сейчас информация льется через край. Что создает впечатление какой-то мозаики из истины, полуправды и постправды.

Члены украинской делегации в Минске непрерывно фейерят различными заявлениями, часто эти заявления взаимоисключающие. Но при этом президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак продолжают уверять, что мир на Донбассе вот-вот наступит. Однако у избирателей складывается удручающее впечатление: одни видят шаги к капитуляции, другие, наоборот, одобряют инициативы об амнистии боевиков и особый статус для ОРДЛО (таких пока меньшинство), а третьи вообще запутались в этом калейдоскопе заявлений и, как любят говорить нынешние чиновники, "фраз, вырванных из контекста".

Возьмем для примера лишь последние. Начнем с Леонида Кравчука. Леонид Макарович продолжает выступать в роли "адвоката дьявола". Он пугает: если Верховная Рада не изменит постановление о местных выборах, это заблокирует не только обмен пленными, но и всю работу Трехсторонней контактной группы. Напомним, Россия настаивает на отмене пункта постановления ВР о назначении местных выборов, в котором констатируется невозможность проведения голосования на неподконтрольных Украине территориях до их деоккупации. Пересмотреть это постановление невозможно, о чем говорит даже "зеленый" спикер Дмитрий Разумков, ведь это сорвет предвыборный процесс. В то же время Кравчук как мантру повторяет тезис о пересмотре постановления относительно выборов. Получается следующая картина: есть "голуби мира" - Кравчук с Витольдом Фокиным; есть Банковая, которая также хочет мира; и есть "партия войны", к которой теперь присоединились и частично "слуги", потому что не хотят удовлетворять хотелки Путина.

А еще Кравчук хочет изменить Минские соглашения. Подобные заявления уже звучали из уст представителей Зе-команды, и реакция на них со стороны Москвы четко показала: в Кремле против любого переписывания этих договоренностей. Но Кравчук и спикеры от власти упорно пытаются доказать украинцам, что от слова "сахар" во рту должно стать сладко. А еще глава нашей делегации в Минске убеждает народ, что в 2014-м и 2015-м в Минске Путин переиграл Украину. И поэтому сейчас имеем такие последствия. Этот тезис - не новый, задним числом его активно проталкивали во время президентских выборов. Но какой смысл в подобных заявлениях сейчас? Когда Зеленский шел к власти с обещанием прекратить войну, очевидно, у него должен был быть для этого стратегический план, а не только тактические шаги вроде "просто прекратить стрелять". О том, что Россия будет держаться Минских соглашений, как вошь кожуха, известно со времен предыдущей власти. Также было известно, что выполнять эти соглашения РФ не будет. Несмотря на это, украинцам уже более полутора лет впаривают, что мир возможен, если идти на уступки.

Но даже заявления Кравчука выглядят бледненько на фоне высказываний Витольда Фокина. Из последнего: дедушка певицы Маши Фокиной называет боевиков в ОРДЛО "повстанцами", предлагает в "Л-ДНР" создать временное правительство и грозит оставить ТКГ, если его не услышат. Комментировать заявления этого деятеля никакого смысла нет. Он - проблема для Зеленского, да еще и большая. Если Витольд Павлович будет "жечь глаголом" еще месяц, то "слугам" вообще мало что будет светить на октябрьских выборах в значительном количестве регионов. Отозвать Фокина из ТКГ в Минске призвал Петр Порошенко. Но в действительности сделать это должны не оппозиционеры, а "слуги". Потому что их рейтинги добивает разговорчивый дедушка.

И последнее. Когда слышишь заявления членов украинской делегации, складывается устойчивое впечатление, что их, и Кравчука с Фокиным, и Гармаша с Казанским, и Резникова, и представителей Луганщины, ввели в переговорную группу с одной целью: они должны были формировать у избирателя иллюзию активного продвижения страны к миру. Выборы же на носу. Но все пошло не так. Кравчук и Фокин шокируют своими заявлениями, журналисты Гармаш и Казанский подпевать им не хотят и выражают свою позицию. А Резников анонсирует, что скоро у ТКГ будет свой спикер. Depo.ua уже объяснял, почему это не поможет.

Но хуже всего для власти сейчас то, что исключить из переговорной группы Кравчука с Фокиным без ущерба для рейтинга нельзя. Ведь, во-первых, в таком случае придется признать: все то, что говорят эти двое, является исключительно их личным мнением, а не позицией украинской власти. Тогда возникнет вопрос: а зачем же их включали в ТКГ? И какова же позиция власти? Во-вторых, существует опасность, что после устранения из состава делегации обиженные Кравчук с Фокиным на всех телеэфирах будут рассказывать, как они хотели мира, но Зеленский пошел на поводу у "партии войны". А в-третьих, двух переговорщиков просто некем заменить. Разве что Сергеем Сивохо.