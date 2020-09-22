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АНАЛИТИКА

Истерика «слуг народа». Как Арахамия проболтался, а Зеленский признал бесполезность своей команды

09:20 22.09.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Судя по поведению спикера парламента Дмитрия Разумкова, он тоже ожидает катастрофы "слуг народа" на местных выборах 25 октября.

С момента инаугурации Владимира Зеленского прошло уже немало времени - год и четыре месяца. Наверное, достаточный срок, чтобы можно было составить мнение о Зе-команде. По крайней мере, у самого Зеленского определенное мнение уже сложилось. О чем он и рассказал воскресным утром 20 сентября на своей фейсбук-страничке, продублировав этот пост в своем Telegram-канале.

Отчаяние "слуг" перед местными выборами

«Прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме 24/7 и постоянно доказывать людям свою полезность», - удивительно безнадежный призыв в устах президента, который прошлой весной получил ошеломительные 73% голосов.

Даже если не знать подоплеку этого поста, он вызывает впечатление истеричного отчаяния. Президент обращается к своей команде, причем не к каким-то отдельным ее членам, а ко «всем своим», и просит их, чтобы они перестали «отказываться от ответственности», «стелить себе соломку» и «готовить себе оправдание», а начали «доказывать людям свою полезность». Ни капли оптимизма и уверенности в победе. Сплошной мрак, без просвета. Короче, прекрасный демотиватор для самих «слуг народа» и для их электората перед местными выборами 25 октября.

Какой секрет разболтал Арахамия

Это впечатление лишь усугубляется, если знать предысторию появления этого поста. Началось все 16 сентября, когда глава парламентской фракции «слуг народа» Давид Арахамия пришел на телеканал «Украина 24» поучаствовать в программе «Хард с Влащенко». Начитавшись свежей социологии из регионов, Арахамия был в курсе зияющих перспектив своей партии и, чтобы выбраться из состояния психологической деструкции, занялся самоутешением.

«На местных выборах побеждать - себе дороже. Если рассматривать, что на парламентские выборы очередные нам надо выйти через четыре года, то получить меньшую долю в местных советах для нас выгоднее. Почему? Потому что весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов и так далее - не на нас. Не мы же рулим городом», - рассказал Арахамия, пытаясь найти позитивы в предвидимом катастрофическом провале «слуг народа» на местных выборах.

Естественно, это вызвало недоуменные вопросы в местных парторганизациях. Мол, действительно ли слова Арахамии - это ценное руководящее указание из центра о том, что можно спокойно проигрывать выборы, потому что так и задумано.

Какой соломки боится Зеленский

На Банковой всполошились, и в результате после долгих творческих мук на свет появился пост Зеленского, где он «прямо и жестко» призвал «всех своих» «заканчивать отказываться от ответственности». Затем на ту же тему был вынужден выступить председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко. «Что касается наших настроений и наших планов на жизнь. Мы планируем занять первое место на выборах по партийным спискам. Эта цель у нас есть. Она никуда не делась. Мы не боимся ответственности», - заявил он на брифинге 20 сентября.

Тем временем в соцсетях стали множиться инсайды с Банковой. Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на свой источник в ОП рассказал, что «Арахамия получил выговор от Зеленского и Ермака за его странные высказывания на "Украине 24", которые дискредитируют работу всего Офиса президента. Владимир Зеленский поинтересовался у Давида, а зачем тогда президентский тур по стране? Зачем все рассказывают о важности проекта "Большая стройка" для Украины? Глава фракции "Слуга народа" сказал, что его слова вырвали из контекста». Тот же источник сообщил, что «Зеленский недоволен внутриполитическим треком и провальной ситуацией в кампании "Слуга народа". Региональная элита начала переигрывать Офис президента на стратегическом и тактическом уровнях избирательной кампании в местные советы, а договоренности действуют только на бумаге».

Если внимательно посмотреть на пост Зеленского, то ключевые слова в нем - не об ответственности и не о полезности для людей. Главное - это требование к местным Зе-командам: «Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного», а точнее - очень даже предвиденного провала на выборах. Именно ради этого требования и был написан весь пост. Ибо самое страшное для Зеленского - это то, что после этого провала его местные команды разбредутся по другим хозяевам.

«Если мыслить, как Арахамия, то можно было даже не выдвигаться на эти местные выборы. В политической тусовке ходит мнение, что "Слуги" договорились сдать места в центральных регионах для "За майбутнє", - ехидничает Telegram-канал «Женщина с косой». - Фактически на данный момент мы видим, что Зе-команду разобрали олигархи, и голосовать за "Слугу народа" не имеет никакого смысла. По данным нашего источника, сам Давид Арахамия стал частью группы Дмитрия Фирташа».

Почему Разумков держится в стороне

Еще один «подстеливший соломку» - спикер парламента Дмитрий Разумков. Судя по его поведению, он тоже ожидает катастрофы «слуг народа» на местных выборах. И он благоразумно дистанцируется от нынешней предвыборной кампании: в отличие от Зеленского, не ездит с агитацией за «слуг народа» по областям и не ввязывается в межпартийные склоки, хотя получил пост спикера именно как представитель Зе-команды.

Разные источники намекают, что Разумков видит себя одним из центров притяжения в той новой политической реальности, которая наступит после 25 октября. Дескать, тогда не только на местном, но и на центральном уровне многие члены Зе-команды станут искать нового лидера, а Разумков - вот он, перед глазами.

Говорят, что Разумков уже и спонсорами обзавелся. Злые языки клевещут, что именно благодаря усилиям Разумкова Верховная Рада 16 сентября назначила членом совета Нацбанка экс-главу столичной организации Партии регионов, бывшего владельца «Укргазбанка» Василия Горбаля.

Так или иначе, а Разумков, похоже, очень хочет выглядеть самостоятельной фигурой. Другое дело, что добрые люди будут старательно напоминать избирателям о том, что он был и остается одним из столпов Зе-власти.
 

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