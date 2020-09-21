Партия Разумкова: Сможет ли спикер стать антиподом «слуг»

Ігор Петренко / Depo.ua

Спикер ВР дал большое интервью телеканалу Рината Ахметова "Украина 24". Из сказанного им можно сделать общий вывод: Разумков пытается в хорошем смысле слова выделиться из общей массы "слуг". Но о его личном политпроекте говорить рано.

В интервью председателя Верховной Рады можно выделить несколько показательных моментов. Первый - он не поддерживает изменения в постановление парламента о назначении местных выборов. Вокруг таких изменений в последнее время много разговоров, их откровенно лоббирует и глава нашей делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук. По убеждению Разумкова, "сегодня вносить какие-либо изменения в это постановление - это подвергнуть сомнению легитимность проведения выборов на всей территории государства, так как это будет противоречить действующему законодательству". К тому же, правильно подметил спикер ВР, выборы в ОРДЛО - девятый пункт Минских соглашений, и в данный момент мы не можем с уверенностью говорить о выполнении первых восьми.

Второй момент - Разумков не поддерживает инициативу перестановок в правительстве. О них говорил председатель фракции "слуг" Давид Арахамия. И не только он. В СМИ сообщалось, что "группа Коломойского" может давить на парламент, чтобы тот согласился отправить в отставку министра финансов Сергей Марченко. Таким образом якобы можно сорвать переговоры с МВФ о предоставлении очередного кредита. Глава парламента взамен считает: сейчас не время для кадровых перестановок в Кабмине, ведь они могут усложнить бюджетный процесс.

Третий момент - его оценка перспектив увольнения директора НАБУ Артема Сытника. "По состоянию на сегодняшний день, согласно действующему законодательству, даже после решения КСУ механизмов отзыва с должности главы НАБУ. С другой стороны мы понимаем, что когда принимался этот закон, многие эксперты говорили, что президент назначает на должность указом, который противоречит Конституции. Поэтому необходимо либо вносить изменения в Конституцию, либо по-другому выписывать закон", - заявил он. Эти слова председателя ВР можно толковать как попытку понравиться западным партнерам Украины, недовольным попытками делегитимизации Антикоррупционного бюро и его нынешнего руководителя.

Четвертый момент: комментарий Разумкова относительно своих президентских амбиций. "Я думаю, что сегодня пока рано говорить о предстоящих президентских выборах, - скромно заявил он. - Есть чем сегодня заниматься. И бюджет, и кризис, и коронакризис, и те вызовы, которые стоят перед государством. И война. И я надеюсь, что пока на своей должности я соответствую тем задачам, которые передо мной были поставлены украинским обществом". Напомним экс-глава ОП Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону называл Разумкова среди политиков, которые в будущем могут возглавить страну.

На политических перспективах председателя ВР хотелось бы остановиться подробнее. Depo.ua в свое время обращал внимание на пока робкие попытки главы парламента вести собственную игру. В частности, одним из ее признаков мы называли лоббирование Разумковым пересмотра языкового закона. Таким образом, писал Depo.ua, спикер пытается понравиться избирателям юга и востока. Особенно юга. В этот регион он часто наведывается. Став популярным в южных областях, вполне можно попробовать сыграть в самостоятельную политическую игру, стать фигурой, на которую впоследствии будет ориентироваться и часть нынешних "слуг".

Однако для того, чтобы дистанцироваться от Зеленского и его команды нужен или мощный скандал, или заинтересованность сильных мира сего в отдельном политическом проекте "Дмитрий Разумков". В который они будут вкладывать средства и медиа-ресурс. Пока ни того, ни другого нет. У бывших "регионалов", распыленных по нескольким политическим лагерям, хватает своих раскрученных лиц. Тем более, что дальше языкового ревизионизма Разумков не идет. И это видно из его заявления относительно выборов на оккупированных территориях Донбасса. То есть, для того, чтобы стать интересным для денежных мешков, должно произойти что-то такое, что отделит Разумкова от "слуг" и привлечет к нему внимание. Как вариант - развал парламентского монобильшинства. В таком случае возрастет вес его должности при коалиционных торгах.