Выборы мэров. Сколько городов сможет взять ОПЗЖ на юге и востоке

Денис Сарбей / Деловая столица

Нарастив свою поддержку за последний год, «Оппозиционная платформа - за жизнь», тем не менее, может повторить возможный провал партии власти в крупных городах на юге и востоке страны. Партии Медведчука остается вариант коалиций с местными князьками в горсоветах.

За последний год ОПЗЖ серьезно нарастила поддержку электората. Если в середине лета 2019‑го на юге ее поддерживали 14 %, то теперь 18 %, улучшилось положение партии и в ее основной вотчине, на востоке, - с 26 до 35 %. Такое изменение электоральных настроений в пользу ОПЗЖ объясняется ослаблением позиций "Слуги народа", вызванным разочарованием условно "ватной" части ее электората действиями нынешней власти по "поиску мира в глазах Путина". Тем не менее шансы кандидатов от ОПЗЖ занять кресла мэров в самых крупных городах юга и востока - весьма призрачны. Почему? Об этом - в нашем обзоре.

Харьков

До недавнего времени не было сомнений, что действующий мэр Геннадий Кернес будет баллотироваться на местных выборах от "Блока Кернеса "Успешный Харьков". Все карты дважды мэру спутала корнавирусная болезнь, из-за которой ему пришлось отправиться на лечение в Германию. Сможет ли Кернес далее участвовать в выборах - неизвестно.

Его ближайший конкурент - народный депутат, бывший "регионал" Александр Фельдман. На парламентских выборах 2019 года он баллотировался по мажоритарному округу №174 от ОПЗЖ и победил - при тотальном доминировании "зеленых" кандидатов. Поэтому вариант победы Фельдмана в случае невозможности участия Кернеса в выборах не кажется чем-то невероятным. Однако, учитывая популярность Кернеса, больше шансов выиграть выборы будет у выбранного Геннадием Адольфовичем "наследника". Например, кандидатом в мэры Харькова может стать Евгений Мураев, как сообщил "ДС" информированный источник.

Днепр

Согласно большинству опросов лидером среди кандидатов в мэры миллионника является действующий мэр города Борис Филатов. Он представляет новосозданную партию "Пропозиция", которая также примет участие в местных выборах.

Основной конкурент Филатова - бывший "регионал" Александр Вилкул, который идет на выборы от партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива". Третьим в предвыборном рейтинге является Загид Краснов - депутат горсовета и общественный деятель.

Что касается ОПЗЖ - от нее будет баллотироваться депутат горсовета и глава городской организации партии Сергей Никитин, которому социологи дают около 3% поддержки, без шансов вступить в борьбу за кресло мэра.

Кривой Рог

На этапе когда кандидатом от партии "Слуга народа" в Кривом Роге считался Юрий Корявченков, он с легкостью обходил действующего мэра Юрия Вилкула. Но Юзик отказался баллотироваться, после чего СН выдвинула в этом городе Дмитрия Шевчика, генерального директор ЗАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест"). Буквально сразу же после этого его 18-летний сын сбил на автомобиле ребенка, основательно подпортив отцу предвыборную кампанию.

Судя по опросам, действующий мэр Юрий Вилкул пока лидирует, при этом не намного отстает от Шевчика лидер местной "Батькивщины" Ольга Бабенко. Ее называют "кумой мэра Вилкула", то есть Бабенко, скорее всего, выступает как технический кандидат.

Кандидатом в мэры от ОПЗЖ стал глава криворожской городской организации ОПЗЖ Константин Павлов, бывший мажоритарщик-"оппоблоковец", проигравший на выборах в 2019 году - ему вряд ли удастся вклиниться в борьбу между Вилкулом и Шевчиком.

Павлоград

Действующий городской голова Павлограда, выдвиженец "Оппоблока" Анатолий Вершина, имеет поддержку среди избирателей свыше 40%. То есть город был и останется под контролем группы Рината Ахметова.

ОПЗЖ делегировала на выборы главу Павлоградской городской парторганизации Дмитрия Зайченко, юриста по образованию, заместителя председателя правления ЧАО "Павлоградхлеб". Понятно, что его участие не повлияет серьезно на предвыборные расклады. Не получив своего мэра, ОПЗЖ может создать в горсовете коалицию со "слугами" - о возможности таких коалиций в горсоветах юга и востока аналитики говорили еще весной.

Одесса

Предвыборный рейтинг кандидатов в мэры Одессы возглавляет действующий городской глава Геннадий Труханов, который находится в кресле с 2014 года. Баллотируется он на нынешних выборах от собственной партии "Доверяй делам".

Серьезную конкуренцию Труханову может составить выдвиженец "Слуги народа", народный депутат Олег Филимонов, известный своей актерской деятельностью в кино, театре и на телевидении.

От ОПЗЖ в мэры Одессы может пойти Татьяна Плачкова, основательница ООО "Юридическая компания "Ки энд Кейс", бывший адвокат и нынешний депутат горсовета от ОПЗЖ. Впрочем, в партии еще не определились окончательно, кого делегировать на выборы - ее или Николая Скорика, бывшего главу Одесской облгосадминистрации (2013-2014 гг.). Ни один из возможных кандидатов от ОПЗЖ не сможет всерьез конкурировать с Трухановым.

Запорожье

Среди вероятных кандидатов в мэры Запорожья наибольший рейтинг имеет действующий городской голова Владимир Буряк, что объясняется отсутствием достойных известных конкурентов. Он выдвигается от собственной партии "Единство" и имеет высокие шансы на переизбрание, имея рейтинг более 40%.

От "Слуги народа" на выборы идет бывший депутат Запорожского горсовета, новоиспеченный заместитель губернатора Виталий Тишечко, ранее занимавшийся бизнесом. Пока об уровне его поддержки ничего не известно, но можно предположить, что он будет не меньшим, чем рейтинг СН в городе, - около 15%.

ОПЗЖ, чьи позиции традиционно сильны в регионе, сейчас утратила значительную часть поддержки. Среди возможных кандидатов от партии - депутат Владимир Кальцев. Примечательно, что горожане не забыли скандал, связанный с Кальцевым, который намеревался застроить парк в центре города, поэтому ОПЗЖ может выдвинуть и другого кандидата.

Херсон

Действующий мэр города, Владимир Миколаенко, крайне непопулярен у горожан, имея около 3% поддержки. Его избрали за то, что помог в 2014 году отразить нашествие "русского мира" в городе, но "крепким хозяйственником", которых так уважают на юге и востоке, Миколаенко так и не стал, растеряв свой электорат.

Согласно результатам местных опросов самый высокий электоральный рейтинг в Херсоне зафиксирован у самовыдвиженца, бывшего мэра-"регионала" Владимира Сальдо. Его основной конкурент - кандидат от партии "Слуга народа", ректор местного аграрного университета Юрий Кириллов. Что касается кандидата от ОПЗЖ, то у ее местного руководителя, преподавателя Херсонского политеха Егора Устинова уровень поддержки примерно такой же, как у Миколаенко.

Николаев

В городе корабелов, по местным опросам, самый высокий рейтинг имеет нынешний мэр Александр Сенкевич, который баллотируется от партии "Пропозиция".

Конкуренцию Сенкевичу составит бизнесвумен и юрист Татьяна Домбровская, выдвинутая СН. Она стала широко известной после того, как "удостоилась" своеобразной оценки от главы партии Александра Корниенко, который потом долго и путано извинялся за свое поведение.

Что касается ОПЗЖ, то до недавних пор в партии утверждали, что выдвинут в мэры бывшего парламентария - "регионала" Артема Ильюка. Сейчас же ситуация изменилась, и кандидатом может стать сын многолетнего мэра Николаева Владимира Чайки - Владислав Чайка. Интересно, что, по словам местных СМИ, фамилия - это единственное, на чем может "выехать" Чайка-младший, ведь харизмой он пошел совсем не в покойного отца. Зато у него явная склонность к плагиату: для кампании он выбрал слоган "Сделаем Николаев великим снова".

Мариуполь

Нынешний мэр самого большого города Приазовья Вадим Бойченко - весьма популярен среди горожан и является практически безальтернативным кандидатом. До избрания на должность в 2015 году он работал директором по персоналу и социальным вопросам на меткомбинате имени Ильича, который входит в состав группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

ОПЗЖ пока не выдвинула своего кандидата в мэры Мариуполя, и у партии нет узнаваемого лица, которое могло бы возглавить избирательный список в горсовет.

Бердянск

Действующий мэр Бердянска Владимир Чепурной пока ни разу не говорил, что намерен переизбираться в 2020-м. Но сбрасывать достаточно популярного выдвиженца партии "Наш край"- не совсем правильно. Конкуренцию Чепурному может составить бывший мэр Бердянска, бывший "регионал" Валерий Баранов, а также еще один бывший "регионал" Сергей Валентиров - соратник действующего народного депутата от ОПЗЖ Александра Пономарева. Пока об их рейтингах, впрочем, говорить еще рано.

Выводы

В целом можно сказать, что представители политической элиты почувствовали настроения избирателей, разочаровавшихся в общенациональных партиях, и стали переформатировать их в региональные проекты, которые возглавляют действующие мэры крупных городов, имеющие хорошие шансы переизбраться.

Представителям же "Оппозиционной платформы - за жизнь", вероятно, не достанется ни одного кресла мэра крупного города в их базовом регионе, учитывая, что на большей части подконтрольного Донбасса выборы проводиться не будут. Медведчуку и Бойко с Рабиновичем остается только работать на попадание своих депутатов в горсоветы и торг с партиями местных градоначальников, которые могут пойти на коалицию с ОПЗЖ, но тут конкуренцию им явно составит "Слуга народа".