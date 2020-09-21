Расколы внутри «Слуги народа». Как они разорвут команду Зеленского после местных выборов

Юрий Вишневский / Деловая столица

До местных выборов еще больше месяца, но на Банковой уже подбирают козлов отпущения, на которых будут списаны провалы и пролеты партии «Слуга народа».

Обычно перед выборами партийные команды сплачиваются и всячески демонстрируют единство. Однако команда Владимира Зеленского смело идет против традиций. За месяц до местных выборов, назначенных на 25 октября, она демонстрирует разброд и шатания, деморализуя остатки своего электората и отвращая тех, кто еще не определился с симпатиями.

Расколы наблюдаются на всех этажах Зе-команды - в частности, на Банковой, в парламентской фракции партии «Слуга народа» и в местных партийных структурах. Эти внутренние конфликты вызваны разными поводами, но имеют одну общую глубинную причину. Суть в том, что предвыборная кампания партии трещит по швам. Всякие политтехнологические ходы, которые должны были вытянуть кампанию, дают эффект, противоположный ожидавшемуся. Поэтому партийные деятели сверху донизу сейчас заняты не столько предвкушением побед и дележом будущих постов в структурах местного самоуправления, сколько поиском способов, как бы снять с себя и спихнуть на кого-то ответственность за надвигающиеся поражения.

Почему ослабли позиции и Ермака, и Тимошенко

На Банковой после изгнания оттуда Андрея Богдана одна из главных линий конфликта пролегла между Андреем Ермаком и Кириллом Тимошенко. Ермак, сменивший Богдана в кресле руководителя Офиса президента (ОП), хочет подмять под себя еще и ту сферу влияния, которую сохранил за собой Тимошенко на посту замруководителя ОП. А это не только темники для медиа (это направление уже перешло советнику Ермака - политтехнологу Михаилу Подоляку), но и всякие пиар-проекты, включая и такой беспрецедентно масштабный (по объему финансов, которые там крутятся), как «Большая стройка».

Однако сейчас ослабли позиции их обоих. Просто потому, что ими обоими недоволен Зеленский, так как придуманный ими предвыборный пиар очень неохотно потребляется избирателями и вызывает у них все более негативную реакцию.

Telegram-канал «Легитимный» сообщает, что «Зеленский попросил Ермака больше времени проводить в своем кабинете, занимаясь работой, а не в президентском, занимаясь интригами. Президент очень разочарован переговорами в Берлине». Но если не заниматься интригами - то и влияния не будет. И работа может потерять смысл.

Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на свой источник на Банковой сообщил, что «в ОП начался новый этап аппаратной борьбы, цель которого ослабить влияние Ермака на Зеленского. Президент не доволен отсутствием прогресса в переговорах, встреча в Берлине не принесла видимого успеха, а Россия в открытую блокирует все мирные инициативы нашей страны». И вообще «переговорный процесс с Россией зашел окончательно в тупик... До выборов в США не стоит ожидать никаких подвижек в переговорах».

Тот же источник выдал другие интересные новости. Оказывается, «в ОП обсудили драфты перераспределения бюджетных средств для срочного наполнения COVID-фонда. Президент сильно недоволен Кириллом Тимошенко, который убедил Зеленского перебросить финансирование с фонда на проект "Большая стройка"». И вообще теперь «Кирилл Тимошенко потерял аппаратное влияние на Президента, а его стратегия/нарратив "Большая стройка" как основа программы Зеленского не зашла украинцам».

Мирные переговоры по Донбассу и «Большая стройка» - на этих двух китах колышется вся избирательная кампания «слуг народа». И если Зеленский уже сейчас гневается на Ермака и Тимошенко, которые ему это подсунули, значит, в самом деле результат получается провальным.

Разумеется, Зеленский не может признать, что провальной была сама идея строить кампанию на голом пиаре, не подкрепленном реальными достижениями. Ибо автором этой веселой находки был он сам.

Кто конкурирует с Коломойским за парламентских «слуг народа»

Судя по всему, местные выборы станут триггером для переформатирования парламентского большинства и, уже как следствие, правительства. Первым бенефициаром этого процесса собирается стать Игорь Коломойский. Его расчет прост и понятен. Он сделал ставку на свой новый проект - партию «За будущее» во главе с экс-председателем Волынского облсовета Игорем Палицей. Партия имеет шансы стать лидером на Волыни и войти в правящие коалиции в ряде других облсоветов. Следующим шагом должно стать расширение депутатской группы «За будущее» в Верховной Раде за счет перехода туда лояльных к Коломойскому мажоритарщиков, сейчас числящихся среди «слуг народа». И далее Коломойский будет подбивать Зеленского на коалиционное правительство партий «Слуга народа» и «За будущее» на паритетных началах.

Однако не факт, что это получится. Ибо у Коломойского есть целый ряд конкурентов. Прежде всего отметим партию Виктора Медведчука ОПЗЖ, которая имеет внутри фракции «слуг народа» собственную пятую колонну. В качестве примера назовем таких деятелей, как глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий и замглавы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура. Они списочники, то есть сами из фракции не выйдут. Но с помощью этой пятой колонны Медведчук может подбить Зеленского на коалицию партий «Слуга народа» и ОПЗЖ, аргументируя теми позициями, которых добьется ОПЗЖ в местных советах на востоке и юге страны по результатам выборов 25 октября.

Однако оба эти сценария, как и сценарий тройственного союза партий «Слуга народа», ОПЗЖ и «За будущее», чреваты дальнейшим развалом парламентской фракции «слуг». В ней есть несколько десятков депутатов, которые сейчас чувствуют себя не в своей тарелке. В основном это списочники, имеющие более-менее долгую историю связей с западными структурами. Им было комфортно, когда во главе правительства стоял Алексей Гончарук, сейчас им просто некомфортно, а в случае откровенно антизападного и пророссийского правительства они могут создать внутрифракционную оппозицию.

Кроме того, некоторые «слуги народа» имеют более-менее серьезные обязательства перед Андреем Богданом. Маловероятно, чтобы у него вышло что-то путное с каким-то новым политпроектом, но приложить руку к развалу монобольшинства он может.

Не исключено, что козлом отпущения за ослабление единства фракции будет назначен Давид Арахамия, хотя его роль на посту главы фракции заключается скорее в общении с медиа, чем в организации внутрифракционной дисциплины. Впрочем, как раз своей манерой общения с медиа он явно помогает рейтингу «слуг народа» опускаться все ниже. А до выборов Арахамию вряд ли подвинут с поста.

У Корниенко сыпется партия

Член парламентской фракции «слуг народа» Константин Касай, избранный народным депутатом на Полтавщине, 15 сентября написал главе партии Александру Корниенко заявление о выходе из состава совета Полтавской областной парторганизации. Мотивировка: он был отстранен от подбора кандидатов в облсовет.

Ранее с аналогичной формулировкой подал в отставку глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко. «Основная причина - это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете - это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла», - пояснил он свой демарш.

Подобное недовольство выказывают и некоторые другие главы ОГА, а также целый ряд мажоритарщиков. На Банковой говорят, что конфликт происходит по партийной линии, к которой ОП якобы не имеет отношение. Дескать, главы областных партийных организаций формируют списки самостоятельно, без согласования с Банковой, и только кандидатов в мэры городов подают на одобрение ОП.

Но проблема в том, что ранее Банковая заверяла мажоритарщиков, вошедших во фракцию «слуг народа», что они будут иметь влияние на составление партсписков в облсоветы. И это обещание было одним из факторов, удерживавших мажоритарщиков во фракции и побуждавших их послушно поддерживать законопроекты, нужные Зеленскому. Да и главы ОГА, наверное, тоже слышали на Банковой подобные заверения.

И если сейчас Банковая вдруг спрыгивает с темы и переводит стрелки на руководителей областных парторганизаций, то это не от хорошей жизни. Просто во всех областях рейтинг «слуг народа» падает с каждым месяцем. А значит, предполагаемая фракция «слуг народа» в каждом облсовете сжимается, словно шагреневая кожа. И если раньше казалось, что депутатских мандатов хватит, чтобы удовлетворить все влиятельные группировки в областной партийной структуре, то теперь конкуренция за места в списке обострилась и ожесточилась, плодя внутрипартийные расколы.

Можно ожидать, что из-за этих скандалов ослабнут позиции Корниенко - как на Банковой, так и в партии, да и внутри парламентской фракции СН, где он первый замглавы. Напомним, что именно Корниенко является главным политтехнологом «слуг народа», на прошлых парламентских выборах он руководил центральным избирательным штабом партии и затем ввиду высоких результатов «слуг» на выборах получил пост председателя партии. Но сейчас, похоже, все идет в обратном направлении.

Telegram-канал «Темный Рыцарь» уже сообщил: «В Офисе найден консенсус. По совету Подоляка главным ответственным за провал местных выборов назначат Корниенко (его никому не жалко)». Правда, пока что не видно никаких признаков борьбы за кресло главы партии. Похоже, оно уже никого из серьезных людей не привлекает.