Позитив недели. Основной танк нашей армии Т-64БМ2 будет модернизирован

"Харьковский бронетанковый завод" совместно со специалистами ГП "Завод им. В.А. Малышева" выполняет программу по модернизации танка Т-64 БМ2. Об этом сообщил директор ХБТЗ Вячеслав Стрелец.

"Проводится конструкторская работа, работа по обработке корпуса. Будет установлен мощный двигатель - машина будет современной", - цитирует руководителя предприятия сайт Харьковской ОГА.

ХБТЗ специализируется на восстановлении и модернизации танков Т-80 и Т-64. В частности, из цехов этого завода за последние годы Вооруженные силы получили около 162 модернизированных Т-64 образца 2017 года и 88 обновленных танков Т-80БВ.

"В настоящее время у предприятия есть заказы на проведение капитального ремонта 13 единиц техники. Сейчас проводится подготовка к выполнению этого контракта. Его стоимость - 136 млн грн. Это заказ от Минобороны", - также рассказал директор завода.

В ВСУ начали использовать новую тару для хранения боеприпасов

Как сообщает пресс-служба Генерального штаба ВС Украины, в ВСУ начали использовать новую тару для боеприпасов. Производство упаковки осуществляется непосредственно в Вооруженных Силах.

"Этот вид тары существенно улучшил условия хранения и содержания боеприпасов, уменьшил время на их обслуживание, перемещение и поставку в войска", - сообщили в Центральном управлении безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины.

Кроме более удобного хранения и обслуживания, а, следовательно, эффективности содержание боеприпаса, новая тара имеет меньшую стоимость в производстве.

Также стало известно, что частная научно-производственная корпорация «Кливер» по предварительной договоренности с командованием Военно-морских сил ВСУ изучает возможности модернизации морских авиационных и универсальных донных мин типа АМД и УДМ. Об этом сообщает Defense Express. Результатом модернизации должно стать создание новой аппаратной и электронной части мин с улучшенными характеристиками. В частности, с увеличением радиуса реагирования системы поиска вражеских кораблей и подводных лодок; возможностью увеличения времени боевого дежурства под водой; установкой системы идентификации кораблей и подводных лодок; увеличением минимального минного интервала.

Представлен новый радар для БПЛА с высоким разрешением

Компания "Радионикс" представила компактный радар для БПЛА с синтезированной апертурой (SAR). Об этом пишет Defense Express. Назначение радара - ведение разведки БПЛА или пилотируемым летательным аппаратом в условиях плохой видимости. Благодаря радару получить изображения территорий можно при любых погодных условиях.

Универсальный малогабаритный радар типа SAR включает в себя: две приемо-передающие полоски антенны правого и левого обзора; приемо-передающий модуль; усилитель мощности, узел цифровой обработки сигнала; источник питания.

Рабочий диапазон - Х. Ширина диаграммы направленности приемо-передающей антенны по азимуту (апертура 22 см) - 5,7 град. Габаритные размеры приемо-передающего модуля - 196х305х107 мм. Масса - 3 кг. Мощность устройства - до 20 Вт. Бортового питания хватает, чтобы обеспечить работу радара в течение всего полета. Модуль SAR интегрируется в корпус летательного аппарата, а за его пределы на несколько сантиметров выступают только антенны.

Сигнал, полученный с радара БПЛА, обрабатывается уже после посадки летательного аппарата: считывается информация с установленного на радаре накопителя и проводится синтезирование с помощью специальных программ, в случае если радар установлен на пилотируемом летательном аппарате, то он может быть дополнительно оборудован местом оператора для быстрого получения необходимой информации.

В нынешнем виде SAR имеет малые габариты, незначительную массу и высокое разрешение - сейчас достигнуты показатели разрешения в пределах 0,3-0,5 м независимо от высоты полета. Это позволяет различить и идентифицировать две БМП или другие машины, стоящие на расстоянии 30 см друг от друга

Украина готовит пакет доказательств для суда в Гааге против России по боям за Иловайск

Украина готовит и в ближайшее время передаст в Международный уголовный суд в Гааге новый пакет доказательств против России по боям за Иловайск в 2014 году. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель Генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Речь идет о совершении российскими военными военных преступлений во время боев за Иловайск в августе 2014-го года, когда армия России вторглась на украинскую территорию. В суде Украина доказывает факты, которые могут свидетельствовать о контроле страны-агрессора над оккупированной территорией.

"По Иловайску в ближайшее время передадим в Офис прокурора Международного уголовного суда еще один пакет собранных доказательств совершения российскими военными военных преступлений. В частности, новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по «зеленому коридору» для отхода украинских сил под Иловайском", - сказал Мамедов.

По его словам, последнее из информационных сообщений по Донбассу касалось внесудебных казней украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево. Также в нем освещалась практика ведения Россией боевых действий "чужими руками", то есть привлечения к конфликту подконтрольных незаконных вооруженных формирований.