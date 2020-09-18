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Наш ответ на «Кавказ-2020». Как Украина и НАТО уберегут Херсонщину от «зеленых человечков» Путина
09:31 18.09.2020 |
Синхронно в стране стартуют сразу два командно-штабных учения с беспрецедентным привлечением сил и техники в полной координации с западными союзниками.
Стандартной тактикой угроз для России в последние годы стали масштабные учения, которые по поводу и без повода Кремль проводит у своих границ. На очереди - «Кавказ-2020». Эти учения должны продемонстрировать готовность сил Южного военного округа, который охватывает Астраханскую, Волгоградскую и Ростовскую области, а также северокавказские республики и Ставропольский край. Важно, что в результате аннексии Крыма и «войны 888» в зону ответственности округа вошли также оккупированные Крым, Южная Осетия и Абхазия.
Масштаб учений призван показать «мощь российского оружия»: в практических действиях на полигонах планируется использовать до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня; среди участников будут соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, соединения ПВО и ВМФ, сотрудников МЧС и Росгвардии, всего - около 80 тыс. человек.
Синхронно в Украине стартуют сразу два командно-штабных учения с беспрецедентным привлечением сил и техники. На юге страны это «Об'єднані зусилля 2020», к которым планируют привлечь около 12 тыс. личного состава и 700 единиц вооружений и военной техники. Причем, как ожидается, тут будут и единственный пока береговой противокорабельный комплекс «Нептун», и тяжелая РСЗО «Смерч» с ракетами «Вільха», и турецкие беспилотники «Байрактар». Причем все это - в полной координации с западными союзниками. В частности, на сегодня известно об участии ротно-тактической группы 16-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Великобритании. Они прибыли в Украину четырьмя группами и весьма ярким способом - парашютным десантированием с борта пары британских «Геркулесов». Так, 13 сентября была переброшена первая оперативная группа, 15-го - вторая, 16-го - третья и 17-го - четвертая.
Одновременно на Яворовском полигоне начинаются украино-американские учения Rapid Trident 2020, к которым будут привлечены также британские, американские и канадские инструкторы из тренировочных миссий UNIFIER, JMTG-U и ORBITAL.
В рамках учений пара американских транспортных «Геркулесов» уже переброшена на аэродром Винницы, а десантные конвертопланы V-22 «Оспрей» облюбовали аэродром в Староконстантинове. Еще, конечно, не Харьков и Сумы, но понемногу сбываются любимые страшилки российских пропагандистов - НАТО все ближе к границам России.
Сюда стоит добавить также учебно-боевые полеты стратегических бомбардировщиков ВВС США В-1В и В-52 с имитацией нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам российской военной инфраструктуры в Крыму и на черноморском побережье. В плотной интеграции с кораблями 6-го флота ВМС США, британскими разведчиками, Силами специальных операций ВСУ и Воздушных сил Украины.
Впервые будет отрабатываться взаимодействие с самолетами AWACS E3A и стратегическими беспилотниками RQ-4D Global Hawk.
Ну и вишенкой на торте являются масштабные учения резервистов, которые будут запущены одновременно во всех областях. Причем впервые отрабатывается взаимодействие не только на уровне армейских формирований, но и с Нацгвардией Украины, пограничниками и СБУ. Официально о том, сколько будет привлечено личного состава, не сообщается, а по некоторым оценкам это число может составить 20-25 тыс. человек оперативного резерва первой очереди.
Наконец, в Польше начинаются международные учения по противовоздушной обороне Astral Knight 2020, в которых примут участие подразделения из США, Латвии, Литвы, Польши, Эстонии и Швеции. Примечательно, что помимо американской авиации (истребителей F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle, воздушных заправщиков KC-135 Stratotanker и KC-10 Extender, самолетов ДРЛО E-3 Sentry и стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress) в учениях примут участие комплексы ПВО Patriot, которые в будущем должны стать основой польской национальной системы ПРО «Висла». Американцы перебросят их на авиабазу Шиманы и, вероятно, будут применять совместно с польским подразделением 3-й Варшавской бригады ПВО в целях обучения будущих операторов комплексов.
Еще один нюанс - учения проводятся на едином оперативном фоне с учениями войск ПВО Tobruq Legacy 2020, стартовавших на днях в Литве. Часть польских и американских подразделений будут принимать участие одновременно и в одном, и в другом мероприятии боевой подготовки.
Таким образом, если Москва и планировала собственные учения как маркер готовности к обострению ситуации на Донбассе и в южных областях Украины, то теперь возможности дальнейшей эскалации ситуации становятся весьма и весьма призрачными. Да, ситуация с водой в Крыму плохая, но не настолько, чтобы попробовать решить проблему с угрозой боестолкновения с подразделениями НАТО, попытавшись взять под контроль дамбу на Херсонщине.
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