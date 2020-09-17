Артем Сытник вне закона. Что у Зеленского сделают с НАБУ после подарка от Конституционного суда

Денис Захаров / Деловая столица

Признание КС не соответствующим Основному Закону некоторых положений Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", в частности, о назначении директора НАБУ президентом, ставит перед Зе-властью вопрос, как переформатировать Бюро законным способом. При этом вероятность дальнейшего пребывания Артема Сытника в должности директора Бюро стремится к нулю.

Не прошло и месяца после признания неконституционным назначения Артема Сытника главой Национального антикоррупционного бюро, как служители Фемиды снова озаботились судьбой НАБУ.

Большая палата КС признала не соответствующими Основному Закону некоторые положения Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", в том числе относительно назначения президентом директора НАБУ

Инициаторами обращения в КС стали депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко и Григорий Мамка, а также еще 48 их коллег. В своем представлении парламентарии указали, что как минимум шесть положений закона о НАБУ противоречат Основному Основному. Все они касаются прав президента, а именно - наделения главы государства полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора НАБУ, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ.

Кроме того, признаны незаконными полномочия президента определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения аудита эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости. Неконституционно и право гаранта утверждать Положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

Сытник и три месяца анархии в НАБУ

Суд установил, что положения закона о НАБУ, признанные неконституционными, утрачивают силу через три месяца со дня принятия КС решения. На это время возможны два варианта развития событий в Бюро.

Во-первых, Сытник на квартал может остаться и. о. директора ведомства. Такое развитие событий - явно не лучшее, что может произойти с главным антикоррупционным органом. Дело в том, что в Бюро с высокой степенью вероятности начнутся центробежные процессы, в народе называемые разбродом и шатанием, и речи о том, чтобы эффективно выполнять работу, естественно, не будет

Во-вторых, директор Бюро может уйти по собственной воле. В таком случае его функции будут выполнять три заместителя - Гизо Углава, Анатолий Новак и Татьяна Варварская. В медийных кругах циркулирует информация о том, что они будут ротироваться каждые две недели, то есть работать по очереди. В таком случае НАБУ также вряд ли будет эффективно функционировать, но, стоит заметить, государственное довольствие сотрудники не самого эффективного правоохранительного органа будут исправно получать. Самое интересное, впрочем, то, как за это время власть будет решать проблему с законом о Бюро.

Что Зе-команда будет делать с НАБУ

В решении возникшей проблемы Банковая может действовать двумя способами, каждый из которых имеет свои минусы.

Во-первых, Владимир Зеленский может инициировать процесс внесения изменений в Конституцию, которые позволят ему назначать главу НАБУ, но теперь - с соответствующим представлением от парламента. Учитывая все юридические нюансы такой процедуры - голосование на двух сессиях, направление на экспертизу в КС и так далее, это может занять и полтора года. Тем временем Бюро будет и впредь получать деньги и ничего не делать. Некоторые источники утверждают, что Зеленский склоняется именно к этому варианту, поскольку окружение якобы убеждает его, что главный инициатор создания НАБУ - США - не будут против такого развития событий.

Вместе с тем Конституционный суд указал, что Верховная Рада должна безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с его решением. То есть из закона должны исчезнуть все нормы, которые касаются полномочий президента при формировании этого органа, а это значит, что решение о переформатировании НАБУ нужно принимать оперативно.

В пользу такого варианта говорит и заключение Центра политико-правовых реформ - в нем утверждается, что все решения и действия Сытника с 28 августа могут быть обжалованы в судебном порядке и признаны противоправными. То есть Бюро не будет иметь никакой функциональности, пока Рада не изменит закон.

Исходя из этого парламент может оперативно подготовить и по ускоренной процедуре принять закон, по которому главу НАБУ смогут назначать либо сами парламентарии, либо Кабмин, возможно, это будет какая-то смешанная модель. В таком случае появляется шанс еще до нового года перезапустить Бюро и таки начать бороться с коррупцией

В пользу именно такого варианта решения вопроса с НАБУ говорит и сегодняшнее заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что Рада должна изменить законодательство о Национальном антикоррупционном бюро.

"Рада должна как-то реагировать. Рада должна сейчас реагировать одним образом - Рада должна изменить законодательство о НАБУ, таким образом, чтобы оно соответствовало НАБУ", - сказал Арахамия.

Свою лепту в копилку версии о скором переформатировании НАБУ вносят и предвыборные соображения Банковой. Судя по некоторым опросам НАБУ - в лидерах по антирейтингу среди правоохранительных органов. Украинцы не видят эффективности в деятельности этого органа и негативно оценивают самого Сытника.

Конечно, при конструировании возможных версий о будущем НАБУ не стоит забывать о позиции Вашингтона, который инициировал создание ведомства и принимал активное участие в его развитии, да и коллективный Запад практически всегда защищал созданные антикоррупционные структуры. Так, на днях появилось заявление послов G7, в котором послы подчеркнули, что "Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добропорядочности таких учреждений, как НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины), САП (Специальная антикоррупционная прокуратура) и ВАКС (Высший антикоррупционный суд), чтобы не дать коррупции подорвать реформы, достигнутые на сегодня".

Впрочем, существующая ситуация с рейтингом Сытника и его эффективностью может не только подтолкнуть к перезапуску Бюро, но и стать козырем Зеленского в переговорах с ключевым союзником Украины. В любом случае до принятия решения о механизме рестарта НАБУ Киев и Вашингтон смогут договориться о фигуре будущего руководителя ведомства, которая бы устраивала обе стороны.

