Что будет с Сытником: Какой самый плохой вариант выбирает власть

Ігор Петренко / Depo.ua

По состоянию на сейчас есть четыре варианта развития событий. Но в офисе президента никак не могут определиться, чего они хотят.

Самый простой и наилучший вариант для государства - максимально быстро перезагрузить НАБУ, но этот вариант выглядит наименее реалистичным. Для этого нужно собрать группу экспертов, написать за две недели изменения в закон о НАБУ и запустить процесс. Но в офисе президента боятся этого процесса, так как считают, что это приведет к конфликтам с Большой семеркой, хотя для того, чтобы конфликтов не было, просто нужно начать коммуникацию.

Второй вариант, который уже озвучил представитель Зеленского в Конституционном суде, является абсурдным с точки зрения борьбы с коррупцией, но может удовлетворить Большую семерку. Предлагается внести изменения в Конституцию. Но этот путь займет минимум полтора года. И в это время ничего не изменится.

И здесь мы подходим к ключевому вопросу: а кто же будет управлять в этот период (не важно - будут это три месяца или полтора года). Пока не исключено, что и.о. останется Сытник, потому что в офисе не готовы к резким движениям. Если мы пойдем по этому сценарию - Зеленский окончательно потеряет возможность даже говорить о борьбе с коррупцией. Если кто-то из замов - также вряд ли можно будет считать, что у нас началась борьба с коррупцией.

Проще говоря, Зеленский должен или решиться на перезагрузку НАБУ, или мы продолжим имитацию.

Напомним, Конституционный Суд признал неконституционными отдельные положения закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". Так, КСУ признал несоответствующими Конституции нормы закона в части закрепления полномочий президента образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора НАБУ, определять трех членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, назначать на должность директора бюро одного из отобранных конкурсной комиссией кандидатов, определять одного члена комиссии внешнего контроля, утверждать положения о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.