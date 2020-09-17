Разделить судьбу «слуг»: Как Кличко, отгородившись от Порошенко, ударил сам по себе

Юрій Васильченко / Depo.ua

"Европейская солидарность" поддержала действующего столичного главу на выборах мэра. А вот реакция Виталия Кличко на это напомнила фразу Свирида Голохвастова - героя знаменитой комедии "За двумя зайцами": "Мы это что-то одно, а вы - что-то другое".

"Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партии сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром. Я снова четко скажу всем: я есть и буду мэром только киевлян!" УДАР "идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян. Мы работаем с киевлянами и для киевлян!". Такой была реакция столичного главы на решение киевской ячейки партии "Европейская солидарность" поддержать его кандидатуру на должность мэра. Несколькими часами ранее ее глава, нынешний секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил следующее: "Мы поддерживаем действующего мэра, который реализовывал политический курс пятого президента Украины".

Можно предположить, что Кличко, или кого-то из его советников, задели именно слова о политическом курсе Порошенко, и они решили резко отмежеваться. Однако навредили сами себе. Во-первых, перед этим Прокопив говорил о децентрализации, которая существенно расширила финансовую базу местного самоуправления. Децентрализация стала одной из самых успешных реформ при президенте Порошенко. И Кличко, и мэры других городов реализовывали политический курс пятого президента на децентрализацию. Благодаря чему городские эффективно хозяйничавшие главы сейчас имеют высокие шансы переизбраться.

Во-вторых, "мэр всех киевлян", видимо, забыл, что в 2015 году он завоевал первенство на мэрской гонке как выдвиженец "Блока Петра Порошенко - Солидарность". Не "УДАРа", из которого он вышел 28 августа 2015, а именно партии тогдашнего президента. В тот же день Кличко выбрали главой президентской партии. 26 мая 2016 он объявил о сложении полномочий председателя "БПП", однако в Киевсовете всю его каденцию работало промэрское большинство, основу которого составила "БПП - Солидарность". В нее входят и политические соратники Кличко. Но последние 5 лет в горсовете не было фракции "УДАР". Поэтому, когда в предвыборных заявлениях и роликах мэр и "ударовцы" рассказывают, сколько доброго и хорошего они сделали для Киева, это, мягко говоря, приписывание себе совместных с партией Порошенко достижений. Ведь без поддержки тогдашнего президента, без тогдашнего правительства и без голосов фракции "БПП - Солидарность" в Киевсовете у Кличко не было бы нынешних достижений и нынешнего высокого рейтинга.

Мэр Киева употребил фразу "мы не торгуемся". В СМИ сообщалось о нескольких встречах Кличко с Порошенко. То есть переговоры, иными словами - политические торги, имели место. И невыдвижение "Евросолидарностью" своего кандидата в мэры, очевидно, стало одним из их результатов. Вчерашнее же недипломатичное заявление Кличко выглядит не только как неблагодарность, оно провоцирует "ЕС" на ответный ход. Скажем так: у действующего главы хватает оппонентов, которые критикуют его управленческие способности, и собственными руками наращивать количество критиков - ложный путь. И это третье объяснение, почему вчера Кличко навредил сам себе.

В-четвертых, очевидно, советники и пиарщики мэра нарисовали шефу неполную картину происходящего на партийной конференции столичного отделения "ЕС". А там одной из главных тем была защита местного самоуправления от попыток "зеленой" власти переписать закон о Киеве. Куда хотят внести пункт о распределении должностей городского главы и председателя Киевской горгосадминистрации. Что превратит в третий раз избранного мэром Кличко (он сейчас имеет самые высокие рейтинги) в свадебного генерала, поскольку все финансовые потоки будут сосредоточены в руках главы исполнительного органа. Которого будет назначать президент.

В отличие от "УДАРа", "Евросолидарность" представлена в Верховной Раде, пусть и в качестве оппозиции, однако способна противодействовать принятию закона, который существенно сужает самоуправляемые функции столицы. Вчерашний пример: нардеп из "ЕС" Алексей Гончаренко подал в ВР законопроект, по которому киевский городской глава автоматически назначается руководителем КГГА. Поэтому было бы политически грамотным, если бы градоначальник поблагодарил за поддержку, разделил с партийцами Порошенко озабоченность из-за наступления на местное самоуправление, а дальше уже можно рассказывать про поход "УДАРа" на выборы и убеждать избирателей в победе этого проекта. А так Кличко просто лишается естественного союзника в парламенте.

Или же, не исключено, подчеркивая отсутствие торгов, глава столицы уже доторговался с Банковой, что его оставят на посту главы КГГА в обмен на создание большинства со "слугами". Но тем самым Кличко закопает свое политическое будущее, - войдя в союз с президентской политсилой, он разделит с ней все ее провалы. Как показывают последние соцопросы, падение доверия к власти ускоряется. Поэтому тот, кто рисует Кличко радужные перспективы, должен понимать две простые истины. Первая - если рейтинг власти идет вниз, лучше держаться в оппозиции. Потому что когда та будет падать, и тебя привалит. А вторая - не нужно плодить себе лишних врагов, особенно из числа бывших союзников. А как говорит наш мудрый народ, "не плюй в колодец, из него придется еще воды напиться".