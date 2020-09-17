Избирательная кампания «слуг народа». На каких двух китах она колышется

Юрий Вишневский / Деловая столица



Должен был быть еще третий кит. Но он спрятался на дно и пускает оттуда пузыри.

Чуть больше месяца остается до 25 октября, когда избиратели дадут оценку Зе-власти на местных выборах. «Слуги народа» хотели бы выиграть эти выборы на своих достижениях на общеукраинском уровне. Но этих достижений фактически нет. Поэтому им приходится подменять отсутствующие позитивы фиктивными успехами.

Переговоры ради переговоров

С конца августа Банковая демонстрирует бешеные усилия для активизации переговоров по миру на Донбассе - как в Минском формате на уровне Трехсторонней контактной группы (Украине - Россия - ОБСЕ), так и в Нормандском формате (Украина - Россия - Германия - Франция). С точки зрения украинских интересов такая активность именно сейчас, в предвыборное время, крайне невыгодна. Ибо противная сторона, то есть Кремль, старается по максимуму воспользоваться тем, что Банковая попала в предвыборный цейтнот, и выжать из нее любые уступки.

Если бы Банковая всерьез хотела предъявить реальное продвижение на пути к миру на Донбассе, то работать над этим нужно было всю минувшую зиму и весну, чтобы уже летом выйти на конкретные договоренности. Если же этого не получилось по вине Кремля, то сейчас следовало бы поставить эту тему на паузу, с тем чтобы вернуться к ней уже после выборов.

Но Банковая нашла другое решение, примитивное до смешного. А именно: поскольку мира на Донбассе нет, будем продавать избирателям переговоры о мире.

То, что это банальный блеф, выяснилось очень быстро. 11 сентября в Берлин прошли переговоры в Нормандском формате на уровне советников лидеров. Со стороны Украины в роли советника лидера выступал руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, со стороны РФ - замруководителя администрации Путина Дмитрий Козак. Сам Владимир Зеленский накануне этих переговоров выразил надежду, что «встреча советников лидеров стран Нормандского формата принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров Нормандской четверки». Однако по итогам переговоров не было достигнуто никаких четких решений и результатов, как не достигнуто и договоренности о проведении саммита лидеров Нормандской четверки. То есть надежды Зеленского нисколько не оправдались.

Более того, вскоре выяснилось, что на переговорах в Берлине РФ выдвинула Украине ультиматум, включающий легализацию в ОРДЛО оккупационных войск, «выборы» под дулами их автоматов и дальнейшее «самоуправление» на их штыках. Иначе, пугает Кремль, не будет ни мира, ни даже переговоров о мире.

Тем не менее, Зеленский пытается выдавать желаемое за действительное и делает вид, будто никакого провала в Берлине не случилось. Особенно смешно эти попытки выглядят на международном уровне. 15 сентября Зеленский отправился с визитом в Австрию и там на пресс-конференции анонсировал саммит лидеров стран Нормандской четверки (N4). «Будет встреча, я знаю, что в течение... ну не могу обещать, но, мне кажется, в течение 10 дней должна быть, верю в это, или надеемся, не знаю, как сказать. Будет еще одна встреча советников, после которой должна быть уже встреча лидеров Нормандской четверки», - сказал он и добавил, что все лидеры подтверждают готовность к встрече.

Буквально сразу же это заявление опроверг замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко: «Я скажу, что это неправда. На переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет». После этого МИД Украины выступил с комментарием, в котором (внимание!) не стал опровергать Руденко, не предъявил никаких доказательств согласия Путина на саммит (таких доказательств нет), а только констатировал очевидное: «Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт».

Суть произошедшего в том, что Кремль категорически не собирается помогать Зеленскому в его игре. Зеленский с Ермаком решили попользоваться Кремлем, чтобы продать украинским избирателям переговоры по Донбассу как будто бы реальное продвижение к прекращению войны и установлению мира. Однако у Кремля игра здесь противоположная: попользоваться предвыборным цейтнотом Зеленского для того чтобы добиться от Украины максимальных уступок.

А теперь вопрос знатокам: если Зеленский будет продолжать делать вид, что мирный процесс успешно развивается, то что предпримет Путин, дабы испортить Зеленскому его игру? Новые обстрелы? Теракты? Отказ от обмена пленными? Или все сразу?

Телевизор против холодильника

Второй кит предвыборной кампании «слуг народа» - это повышения жизненного уровня сограждан. Опять же, реальных успехов тут нет, а есть, наоборот, грандиозные провалы, проявившиеся в интегральном показателе - падении ВВП на 1,3% в первом квартале и на 11,4% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тут Банковая тоже нашла решение, примитивное до смешного. А именно: поскольку холодильник опустел, будем кормить избирателей телевизором.

Это и «Большое строительство» Зеленского, и обещания премьера Дениса Шмыгаля о росте экономики в 2021 г., и запланированный рост бюджетных показателей. Правда, холодильник пока что не собирается подыгрывать телевизору. Люди не очень-то склонны верить заверениям, что дно экономического падения уже пройдено. К тому же именно сейчас начало ускоряться падение гривни - а перед выборами это может вызвать только панику.

Сомнителен и пиар-эффект от «Большого строительства». Чтобы убедиться в этом, достаточно присмотреться к куратору этого пиар-проекта Кириллу Тимошенко. В прошлом году на президентских выборах он был одним из руководителей избирательной кампании Зеленского, отвечал за креатив и работу с медиа. 21 мая 2019 г. получил должность замглавы президентской администрации, с 25 июня 2019 г. - замруководителя Офиса президента. На этом посту занимается, по сути, тем же, чем и во время предвыборной кампании: пиаром Зеленского в СМИ, а также креативом, который свелся к развитию нескольких телеграмм-каналов, продвигающих месседжи Банковой.

Так вот, именно Кириллу Тимошенко Зеленский поручил руководить Координационным советом по реализации программы «Большое строительство». Вряд ли можно было бы придумать лучшее доказательство тому, что эта программа - не более чем пиар-проект. Тимошенко озабочен в первую очередь не самим строительством, а оформлением заборов строек в едином стиле программы «Большое строительство».

Что же касается смыслов, которые Кирилл Тимошенко пытается заложить в этот проект, то они настолько неглубоки (точнее, вовсе поверхностны), что их легко соскрести грубой народной иронией. В качестве примера достаточно привести недавние неуклюжие оправдания Зеленского, который заявил, что деньги Covid-фонда были потрачены на строительство дорог якобы для того, чтобы больные могли быстрее добраться до больниц. При этом народ уже достаточно наслышан о том, сколько стоит в больницах якобы бесплатное лечение от Covid. Ну и юмор у народа соответствующий: дороги строятся для того, чтобы ускорить путь в морг.

Табу на тему коррупции

Для устойчивости предвыборной кампании «слугам народа» нужен был бы третий кит. И он вроде бы планировался - борьба с коррупцией. Однако этот кит спрятался на дно и пускает оттуда пузыри.

Реальных посадок коррупционеров, которые можно было бы предъявить избирателям, так и не произошло. А после того, как вспыхнул коррупционный скандал вокруг члена парламентской фракции «слуг народа» Александра Юрченко, стало ясно, что хвастаться борьбой с коррупцией Зе-команда не сможет. Теперь эта тема для «слуг народа» табу.