Избирательная кампания «слуг народа». На каких двух китах она колышется

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Избирательная кампания «слуг народа». На каких двух китах она колышется

08:50 17.09.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Должен был быть еще третий кит. Но он спрятался на дно и пускает оттуда пузыри.

Чуть больше месяца остается до 25 октября, когда избиратели дадут оценку Зе-власти на местных выборах. «Слуги народа» хотели бы выиграть эти выборы на своих достижениях на общеукраинском уровне. Но этих достижений фактически нет. Поэтому им приходится подменять отсутствующие позитивы фиктивными успехами.

Переговоры ради переговоров

С конца августа Банковая демонстрирует бешеные усилия для активизации переговоров по миру на Донбассе - как в Минском формате на уровне Трехсторонней контактной группы (Украине - Россия - ОБСЕ), так и в Нормандском формате (Украина - Россия - Германия - Франция). С точки зрения украинских интересов такая активность именно сейчас, в предвыборное время, крайне невыгодна. Ибо противная сторона, то есть Кремль, старается по максимуму воспользоваться тем, что Банковая попала в предвыборный цейтнот, и выжать из нее любые уступки.

Если бы Банковая всерьез хотела предъявить реальное продвижение на пути к миру на Донбассе, то работать над этим нужно было всю минувшую зиму и весну, чтобы уже летом выйти на конкретные договоренности. Если же этого не получилось по вине Кремля, то сейчас следовало бы поставить эту тему на паузу, с тем чтобы вернуться к ней уже после выборов.

Но Банковая нашла другое решение, примитивное до смешного. А именно: поскольку мира на Донбассе нет, будем продавать избирателям переговоры о мире.

То, что это банальный блеф, выяснилось очень быстро. 11 сентября в Берлин прошли переговоры в Нормандском формате на уровне советников лидеров. Со стороны Украины в роли советника лидера выступал руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, со стороны РФ - замруководителя администрации Путина Дмитрий Козак. Сам Владимир Зеленский накануне этих переговоров выразил надежду, что «встреча советников лидеров стран Нормандского формата принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров Нормандской четверки». Однако по итогам переговоров не было достигнуто никаких четких решений и результатов, как не достигнуто и договоренности о проведении саммита лидеров Нормандской четверки. То есть надежды Зеленского нисколько не оправдались.

Более того, вскоре выяснилось, что на переговорах в Берлине РФ выдвинула Украине ультиматум, включающий легализацию в ОРДЛО оккупационных войск, «выборы» под дулами их автоматов и дальнейшее «самоуправление» на их штыках. Иначе, пугает Кремль, не будет ни мира, ни даже переговоров о мире.

Тем не менее, Зеленский пытается выдавать желаемое за действительное и делает вид, будто никакого провала в Берлине не случилось. Особенно смешно эти попытки выглядят на международном уровне. 15 сентября Зеленский отправился с визитом в Австрию и там на пресс-конференции анонсировал саммит лидеров стран Нормандской четверки (N4). «Будет встреча, я знаю, что в течение... ну не могу обещать, но, мне кажется, в течение 10 дней должна быть, верю в это, или надеемся, не знаю, как сказать. Будет еще одна встреча советников, после которой должна быть уже встреча лидеров Нормандской четверки», - сказал он и добавил, что все лидеры подтверждают готовность к встрече.

Буквально сразу же это заявление опроверг замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко: «Я скажу, что это неправда. На переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет». После этого МИД Украины выступил с комментарием, в котором (внимание!) не стал опровергать Руденко, не предъявил никаких доказательств согласия Путина на саммит (таких доказательств нет), а только констатировал очевидное: «Если заявление Андрея Руденко является четким сигналом, что Кремль принципиально не заинтересован в проведении саммита лидеров N4, это ставит под сомнение настроенность Российской Федерации урегулировать конфликт».

Суть произошедшего в том, что Кремль категорически не собирается помогать Зеленскому в его игре. Зеленский с Ермаком решили попользоваться Кремлем, чтобы продать украинским избирателям переговоры по Донбассу как будто бы реальное продвижение к прекращению войны и установлению мира. Однако у Кремля игра здесь противоположная: попользоваться предвыборным цейтнотом Зеленского для того чтобы добиться от Украины максимальных уступок.

А теперь вопрос знатокам: если Зеленский будет продолжать делать вид, что мирный процесс успешно развивается, то что предпримет Путин, дабы испортить Зеленскому его игру? Новые обстрелы? Теракты? Отказ от обмена пленными? Или все сразу?

Телевизор против холодильника

Второй кит предвыборной кампании «слуг народа» - это повышения жизненного уровня сограждан. Опять же, реальных успехов тут нет, а есть, наоборот, грандиозные провалы, проявившиеся в интегральном показателе - падении ВВП на 1,3% в первом квартале и на 11,4% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тут Банковая тоже нашла решение, примитивное до смешного. А именно: поскольку холодильник опустел, будем кормить избирателей телевизором.

Это и «Большое строительство» Зеленского, и обещания премьера Дениса Шмыгаля о росте экономики в 2021 г., и запланированный рост бюджетных показателей. Правда, холодильник пока что не собирается подыгрывать телевизору. Люди не очень-то склонны верить заверениям, что дно экономического падения уже пройдено. К тому же именно сейчас начало ускоряться падение гривни - а перед выборами это может вызвать только панику.

Сомнителен и пиар-эффект от «Большого строительства». Чтобы убедиться в этом, достаточно присмотреться к куратору этого пиар-проекта Кириллу Тимошенко. В прошлом году на президентских выборах он был одним из руководителей избирательной кампании Зеленского, отвечал за креатив и работу с медиа. 21 мая 2019 г. получил должность замглавы президентской администрации, с 25 июня 2019 г. - замруководителя Офиса президента. На этом посту занимается, по сути, тем же, чем и во время предвыборной кампании: пиаром Зеленского в СМИ, а также креативом, который свелся к развитию нескольких телеграмм-каналов, продвигающих месседжи Банковой.

Так вот, именно Кириллу Тимошенко Зеленский поручил руководить Координационным советом по реализации программы «Большое строительство». Вряд ли можно было бы придумать лучшее доказательство тому, что эта программа - не более чем пиар-проект. Тимошенко озабочен в первую очередь не самим строительством, а оформлением заборов строек в едином стиле программы «Большое строительство».

Что же касается смыслов, которые Кирилл Тимошенко пытается заложить в этот проект, то они настолько неглубоки (точнее, вовсе поверхностны), что их легко соскрести грубой народной иронией. В качестве примера достаточно привести недавние неуклюжие оправдания Зеленского, который заявил, что деньги Covid-фонда были потрачены на строительство дорог якобы для того, чтобы больные могли быстрее добраться до больниц. При этом народ уже достаточно наслышан о том, сколько стоит в больницах якобы бесплатное лечение от Covid. Ну и юмор у народа соответствующий: дороги строятся для того, чтобы ускорить путь в морг.

Табу на тему коррупции

Для устойчивости предвыборной кампании «слугам народа» нужен был бы третий кит. И он вроде бы планировался - борьба с коррупцией. Однако этот кит спрятался на дно и пускает оттуда пузыри.

Реальных посадок коррупционеров, которые можно было бы предъявить избирателям, так и не произошло. А после того, как вспыхнул коррупционный скандал вокруг члена парламентской фракции «слуг народа» Александра Юрченко, стало ясно, что хвастаться борьбой с коррупцией Зе-команда не сможет. Теперь эта тема для «слуг народа» табу.

 

ПО РУБРИКАМ

12:58 Банки заработали на BankID свой «первый миллион»

12:25 Фондовые биржи АТР 17 сентября закрылись в основном в минусе вслед за рынками США

12:23 Справочный курс гривны 17 сентября вырос на 2,5 коп до 28,1045 грн/$1

11:03 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 16.09.20

10:56 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.09.20

10:51 Остаток средств на корсчетах банков 17.09.20

09:11 Золото дешевеет 17 сентября более чем на 1% на росте курса доллара

09:05 Доллар дорожает 17 сентября на комментариях и прогнозах главы ФРС о состоянии экономики США

08:00 Ралли на фондовом рынке США 16 сентября выдохлось после заседания ФРС

07:58 ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

16.09 НБУ на 5-м аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки 4 банков на 1,255 млрд грн под 6,5%

16.09 Доллар дешевеет 16 сентября к основным валютам в ожидании итогов заседания ФРС

16.09 Депозитные ставки для физлиц 16.09.20

16.09 Девальвационные ожидания украинцев несколько улучшились

16.09 Кабмин отменил ограничение зарплат для топ-менеджеров государственных банков

• дальше…

12:49 Рада приняла в целом закон об электронной розничной торговле лекарствами

12:47 Рада унифицировала подход к бюджетам местного самоуправления независимо от статуса населенного пункта

11:29 Рада приняла в первом чтении законопроект о снижении для аграриев ставки НДС с 20% до 14%

10:56 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.09.20

09:11 Золото дешевеет 17 сентября более чем на 1% на росте курса доллара

08:40 Нефть 17 сентября коррекционно дешевеет после двух дней роста

08:24 Нидерландский банк запускает серию вебинаров о «зеленом» финансировании

08:20 Кабмин принял решение для работы Министерства стратегических отраслей промышленности

08:18 Нардепы поддержали повышение ответственности за превышение габаритно-весовых норм

08:14 Кабмин поддержал продолжение проекта с электронными накладными для грузовых перевозок

• дальше…

13:05 Deloitte оштрафован на рекордные 15 млн фунтов из-за аудита отчетности Autonomy

11:40 У бундесвера новый автомат - из фирмы Шмайссера и Эмиратов

10:43 ООН обвиняет власти Венесуэлы в преступлениях против человечности

09:38 Обанкротившаяся год назад старейшая турфирма в мире Thomas Cook возвращается на рынок

07:58 ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

16.09 Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

16.09 Берлин предлагал США миллиардную сделку за отказ от санкций против «Северного потока-2» - СМИ

16.09 Народный банк обяжет принимать цифровой юань во всем Китае

15.09 Президент Австрии не видит связи между делом Навального и «Северным потоком-2»

15.09 Верховная Рада поддержала введение санкций против Беларуси

15.09 ЕС считает Лукашенко незаконным президентом Беларуси

15.09 В Швейцарии может образоваться крупнейший банк Европы

15.09 В британском парламенте одобрили критикуемый ЕС законопроект

14.09 Выборы ограниченного участия. Как Навальный Путину встречу с Лукашенко подпортил

14.09 В Мали после путча появится переходное правительство

• дальше…

12:54 Украина застряла в развитии человеческого капитала. Что показал индекс Всемирного банка

16.09 Украинцы боятся кризиса почти в два раза больше, чем коронавируса

09.09 Выборы в Киеве: Как Кличко и Порошенко выталкивают «слуг» с политического ринга столицы

09.09 Подрядчики не могут вовремя завершить инвентаризацию сельхозземель - Госгеокадастр

07.09 В Украине могут вырасти штрафы для рыболовов-браконьеров

07.09 В Украине ввели круглосуточный весовой контроль грузовиков

07.09 Минюст выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48

07.09 В Украине начнут штрафовать за ЗD номерные знаки

03.09 Пустыня на горизонте: Почему обеспечить Крым водой не захочет даже ООН

02.09 НБУ с 1 октября выводит из обращения монеты 25 коп. и банкноты образца до 2003г

01.09 В августе средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1407 долл.США/кв. м

31.08 Процедура получения денег за «пакет малыша» меняется с 1 сентября

31.08 В Украине собираются ввести обязательный техосмотр

31.08 В Минздраве назвали медицинские и научные учреждения, присоединившиеся к пилотному проекту по трансплантации

28.08 Украина повысила позиции в рейтинге Совета Европы по противодействию терроризму и отмыванию денег

• дальше…

13:42 Что будет с Сытником: Какой самый плохой вариант выбирает власть

13:02 Гройсман: У нас с Порошенко были разные взгляды на децентрализацию

08:58 Разделить судьбу «слуг»: Как Кличко, отгородившись от Порошенко, ударил сам по себе

08:50 Избирательная кампания «слуг народа». На каких двух китах она колышется

08:07 Подарок для России: почему Кабмин сам подставился под торговые ограничения РФ

16.09 Осенняя песня Деркача: Кто на самом деле заставляет Украину вмешиваться в американские выборы

16.09 Марина Порошенко идет на выборы. Как это поможет «Евросолидарности»

16.09 КС признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ

16.09 Марина Порошенко от «ЕС» и «сбитый» Пальчевский: Новые главные интриги местных выборов в Киеве

16.09 Сергей Фурса: Бюджет печатного станка

16.09 «Евросолидарность» поддержит на выборах мэра Киева Кличко –Прокопив

16.09 Марина Порошенко возглавит список «Евросолидарности» на выборах в Киевсовет

16.09 Нефьодов пойдет под №1 в списке «Голоса» на выборах в Киевсовет

16.09 Верховная Рада назначила экс-регионала Горбаля членом Совета НБУ

16.09 Громоотвод для Фокина: Почему спикер ТКГ может стать новой проблемой для власти

• дальше…

13:20 Представлен компактный камерофон Sony Xperia 5 II с IP68 и экраном 120 Гц

13:14 Kia выпустит семь новых электромобилей к 2027 году

10:03 Chainalysis: Восточная Европа лидирует по активности на даркнет-рынках

09:29 Facebook представила автономную VR-гарнитуру Oculus Quest 2 за $299. А за дополнительные $79 её можно подключить к ПК

08:35 Sony выпустит PlayStation 5 в ноябре. Она будет стоить так же, как Xbox

16.09 Военные США тестируют собак-роботов на поле боя

16.09 Volvo представила новую систему очистки воздуха в салоне

16.09 Гибкие смартфоны станут тоньше благодаря новым OLED-панелям Samsung

16.09 Кроссовер Jaguar F-Pace серьёзно обновлён

16.09 Исследование: абсолютное большинство атак на облачные серверы нацелено на криптоджекинг

15.09 Представлен iPad Air 4 — c дизайном iPad Pro, портом USB-C, поддержкой быстрой зарядки и боковым сканером отпечатков

15.09 Представлен недорогой Apple iPad 8 на базе SoC Apple A12, с поддержкой Apple Pencil и портом USB-C

15.09 Apple представила Watch SE — свои первые доступные смарт-часы. Их цена стартует с $279

15.09 Представлены умные часы Apple Watch Series 6

15.09 Aston Martin представил киберспортивный гоночный симулятор

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно