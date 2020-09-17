Осенняя песня Деркача: Кто на самом деле заставляет Украину вмешиваться в американские выборы

Роман Федюк / Depo.ua

Ситуация, при которой Деркач, попавший под санкции США и был назван правительством этой страны российским агентом, продолжает использоваться украинским информпространством как филиалом Russia Today, это многое говорит как о талантах украинских правоохранителей, так и о перспективах Украино-американских отношений.

Свежая порция аудиозаписей вроде как разговоров пятого украинского президента с бывшим вице-президентом США, обнародованная внефракционным депутатом Андреем Деркачем, стала уже четвертой.

Ничего свежего и оригинального в обнародованных разговорах не было. Нам снова рассказали о "внешнем управлении Украиной", выпадах против Трампа в разговорах украинских и американских чиновников (которые, по замыслу авторов этой истории, должны были способствовать поддержке Деркача со стороны действующего хозяина Белого дома), и по-восточному причудливые дифирамбы, которые Байден будто бы пел Порошенко (вставлены, очевидно, для того, чтобы вызвать раздражение действующей украинской власти).

Хоть как-то скрашивали общую серость избитой кремлевской методички разве что пикантные намеки на роман Шабунина с поверенным в делах США в Украине Кристин Квин. Ну и заявления о том, что сам Деркач попал в санкционные списки Минфина США, потому что туда, по мнению депутата, занес денег неназванный украинский олигарх. В описании которого не трудно узнать личность Рината Ахметова. Вот такими были сегодняшние скупые сенсации.

И все это могло бы выглядеть как очень трогательная демонстрация свободы слова, не ограниченной даже здравым смыслом. Ну, или публичный брейнсторминг по новым делам, которые сервильные по отношению к действующей власти украинские силовики могли бы завести на предыдущего президента.

Но все не так просто. Поскольку выдающийся благотворитель РПЦ и непримиримый "борец с коррупцией" Андрей Деркач, который с точки зрения американского правительства, является не просто "активным российским агентом", который поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами". В Вашингтоне считают, что он, публикуя "отредактированные" аудиозаписи, прямо или косвенно вмешивается в президентские выборы 2020 года в США.

Конечно, Деркач может рассказывать читателям российских шламоотстойников в украинском информпространстве, что его "преследуют члены Демпартии США", а Трамп - это чуть ли не его личный друг, и твита не запостит, не посмотрев, не опубликовал ли Деркач чего-то свежего о его политических врагах.

Но любой человек, наделенный даром чтения, может легко убедиться, что санкции против Деркача ввел управляемый Республиканской партией Минфин США. А "русским агентом" его называли и в американском Госдепе, который управляется не Байденом и не Обамой, а Майклом Ричардом Помпео. Который, кроме тесных отношений с Трампом, может похвастаться вполне неплохой карьерой в ЦРУ. Которая, наверное, дала ему определенные знания и умения, достаточные для того, чтобы отличить русского агента от героя-правдоруба, или хотя бы ситуативного политического союзника.

Поэтому ситуация сейчас выглядит следующим образом. Человек, которого и правительство США, и обе ведущие политические партии считают российским агентом, осуществляет в Украине свои пропагандистские акции. Эти акции, несомненно, срежиссированные и спонсируемые Россией, могут оказать влияние на результаты президентских выборов в США. Но украинские правоохранительные органы, вместо того, чтобы проявить должный интерес к личности, которую наши партнеры не без оснований обвиняют в работе на враждебную нам страну, открывают новые уголовные дела по материалам Деркача - а не против него самого. Байдену, конечно, повезло, что украинская Фемида пока ограничилась Порошенко, но ситуация все равно сюрреалистическая.

Нет, конечно, проводится какое-то следствие и в отношении достоверности пленок. Гениально его прокомментировала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью Шустеру. "Сейчас следствие по пленкам Деркача продолжается, оно действительно продолжается. Вот вы что-то об этом следствии знаете? А оно есть".

При этом Венедиктова убеждена, что "это для всех нас победа, что Украина до сих пор не на страницах всех мировых газет и нас не втянули в геополитику и политику национального уровня США". Единственная проблема заключается в том, что когда Андрей Деркач продолжит свою "просветительскую деятельность", эта ситуация может кардинально измениться.