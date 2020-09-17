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Марина Порошенко идет на выборы. Как это поможет «Евросолидарности»
23:49 16.09.2020 |
Партия Петра Порошенко выдвинула его супругу первым номером столичного списка - этот шаг поможет мобилизовать электорат "ЕС", а Виталия Кличко заставит задуматься, с кем УДАРу формировать коалицию в горсовете.
Не так давно улицы Киева украсили бигборды с Петром Порошенко и лозунгом "Наша цель - европейский Киев". После этого начались разговоры о том, что пятый президент может пойти в мэры. Вместе с тем в Киеве появились и борды с портретом депутата от "ЕС" Алексея Гончаренко с надписью "Зелеными в Киеве должны быть только каштаны", что также породило вопросы о хедлайнере кампании "ЕС" в Киеве. В партии продолжают держать интригу: к съезду, который состоялся 31 августа, в мэры не выдвинули никого.
И вот сегодня "ЕС" объявила о своем решении: своего кандидата в мэры у партии не будет, а первым номером списка "ЕС" в Киеве станет Марина Порошенко. Решение сосредоточиться в продвижении своего списка в Киевсовет и выдвижении Марины Порошенко на первое место выглядит интересным политтехнологическим решением, и вот почему.
У столичного патриотичного избирателя нет четкого осознания идеологического разделения партий - оно настолько условное, что не дает ответа на вопрос, почему, например, избиратель должен голосовать за "Европейскую солидарность", а не за "УДАР", либо наоборот. Ведь еще не так давно Кличко был формальным главой "Солидарности". А когда избиратель теряется в идеологических нюансах, то он, скорее всего, проголосует за узнаваемую фамилию. То есть в "ЕС" приняли решение мобилизовать избирателя и помочь ему определиться, сделав супругу пятого президента первым номером партийного списка в столице.
По сути, своим выдвижением Марина Порошенко ломает обычный ход кампании, которая ранее проходила под знаком чемпиона киевского рейтинга Виталия Кличко, старых и малопопулярных политиков вроде Алексея Кучеренко от "Батькивщины" и Александра Попова от ОПЗЖ, с довеском "мыльных пузырей" в виде главы партии собственного имени Андрея Пальчевского и Ирины Верещук, неожиданно выдвинутой "слугами".
От перечисленных политиков Марину Порошенко отличает практически отсутствующий антирейтинг при очень высокой узнаваемости. Дело в том, что на протяжении пяти лет она реализовывала масштабные социальные и гуманитарные проекты. Например, инклюзивное образование - в 2015 году в общеобразовательных школах обучалось около 3 тысяч детей с особыми потребностями, в нынешнем году в школы пошли более 24 тысяч таких детей. Значимым событием было и создание Украинского культурного фонда, который Марина Порошенко возглавляла несколько лет. Это институция, предложившая украинским художникам, режиссерам, театральным деятелям и другим работникам искусства открытый, прозрачный и понятный механизм получения грантов на поддержку культурных проектов.
Кроме того, супруга пятого президента - врач, поэтому во время карантина она принимала непосредственное участие и координировала помощь Фонда Порошенко больницам, передавая туда защитные костюмы, аппараты искусственной вентиляции легких и обеспечивая тестирование. То есть участие супруги пятого президента в антиковидной кампании тоже запомнилась киевлянам и сыграет ей в плюс.
Кличко придется сделать выбор
Есть ли возможности у "ЕС" нарастить свой рейтинг в Киеве? По сути, столичные избиратели этой партии хотят от нее трех вещей. Во-первых, чтобы в ее работе отсутствовали какие-либо намеки на "поиск мира в глазах Путина". С этим проблем нет и не будет. Во-вторых, наличие у партии четкого плана развития Киева, прежде всего инфраструктуры - сейчас город развивается хаотично из-за отсутствия нового утвержденного Генплана, и это многих раздражает. В-третьих, избиратели не хотят конфронтации "ЕС" с Кличко, и в данном случае невыдвижение своего кандидата в мэры - очень правильный шаг. Если партия сможет вести кампанию в русле этих трех критериев, рейтинг "ЕС" в столице, скорее всего, будет расти.
К слову, выполнение второго из вышеназванных критериев Марина Порошенко фактически уже подтвердила, комментируя свое выдвижение. "Школ и садов в столице катастрофически не хватает. Больницы не обеспечены современным оборудованием. Время действовать на уровне столицы, которая должна стать примером для всей Украины", - заявила она.
Судя по последним соцопросам, дела с популярностью у "ЕС" идут весьма неплохо. В "Слуге народа", которая имеет сравнимый с "ЕС" рейтинг, конечно, этим недовольны - там хотели бы уверенного второго места, а после выборов - коалицию с УДАРом. А если Кличко не согласится на союзничество с партией власти, у Банковой есть весомый козырь для торга - возможность назначить на должность председателя КГГА не Кличко. Впрочем, если нынешний мэр победит уже в первом туре, то назначение другого главы КГГА будет выглядеть просто дико, вряд ли Банковая решится на такой шаг.
Кроме того, не исключено и влияние фактора улицы - народ, разогретый в ходе кампании, будет не сложно организовать выступить в защиту Кличко, и Зеленский, который побаивается улицы, не рискнет назначить "парашютиста" в кресло главы КГГА.
С другой стороны, Кличко нужно будет трижды подумать, соглашаясь на коалицию со "слугами". Он не сможет объяснить этот альянс большинству своих избирателей, которые, скорее всего, заклеймят его предателем. Такой шаг с высокой вероятностью резко ухудшит политические перспективы Кличко.
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