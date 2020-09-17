Финансовые новости
- |
- 17.09.20
- |
- 02:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
КС признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ
Большая палата Конституционного суда Украины (КС) на заседании 16 сентября признала не соответствующими Конституции Украины ряд положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".
"По результатам рассмотрения указанного дела Конституционным судом Украины принято решение, которым отдельные положения Закона признаны не соответствующими Основному Закону Украины о наделении президента Украины полномочиями создавать Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должность и освобождать от должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, определять трех лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины, его операционной и институциональной независимости и утверждать Положение о Совете общественного контроля и о порядок его формирования", - сообщает пресс-служба КС.
Кроме того, КС закрыл конституционное производство по делу о проверке на соответствие Конституции Украины абзаца первого ч. 1 ст. 1 закона в части определения НАБУ как "государственного правоохранительного органа".
Положения закона, признанные неконституционными, потеряют силу через три месяца после принятия судом решения. Верховная Рада должна неотложно привести положения законодательства Украины в соответствие с решением КС.
Текст решения будет обнародован на официальном сайте КС в разделе "Акты КС".
Как сообщалось, в конце июля 50 народных депутатов подали в КС представление, в котором обжаловали закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014 № 1698-VII с изменениями. Авторы представления считают, что Конституции Украины не соответствуют абзац первый ч. 1 ст. 1 закона в части определения НАБУ государственным правоохранительным органом.
Также парламентарии считают не соответствующим основному закону закрепление полномочий президента создавать НАБУ, назначать и увольнять с должности директора НАБУ, определять трёх членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро
28 августа в НАБУ заявили, что КС принял представление на рассмотрение. В тот же день КС признал неконституционным указ пятого президента Украины Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Осенняя песня Деркача: Кто на самом деле заставляет Украину вмешиваться в американские выборы
ТОП-НОВОСТИ
|Марина Порошенко идет на выборы. Как это поможет «Евросолидарности»
|КС признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ
|Марина Порошенко от «ЕС» и «сбитый» Пальчевский: Новые главные интриги местных выборов в Киеве
|Сергей Фурса: Бюджет печатного станка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|ЕБА: В последнее время участились случаи блокирования регистрации НДС накладных и расчетов корректировки к ним
|Берлинский провал. Какой порядок капитуляции выдвинул Путин Зеленскому
|Недвижимый вопрос. Почему провалился рынок жилья и что будет с ценами
|Под предлогом выборов на Донбассе: что сделало переговоры в Берлине неудачными для Украины
|Игры НАБУ с Офисом президента. Почему Сытник молчит о «слуге» - взяточнике
|Блокирование парламента. Почему импичмент Зеленскому уже не выглядит фантастикой
|Выборы ограниченного участия. Как Навальный Путину встречу с Лукашенко подпортил
Это интересно
|Представлены умные часы Apple Watch Series 6
|Aston Martin представил киберспортивный гоночный симулятор
|Представлен смартфон-ротатор LG Wing с двумя экранами и выдвижной камерой
|YouTube запустила свой аналог TikTok под названием Shorts
|NVIDIA объявила о покупке компании Arm за $40 млрд
|Chevrolet Corvette получит электрический полный привод
|Mercedes-Benz проиграл патентный спор ещё одной компании