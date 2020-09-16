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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Марина Порошенко от «ЕС» и «сбитый» Пальчевский: Новые главные интриги местных выборов в Киеве

17:34 16.09.2020 |

Политика

О возможном баллотировании в Киевсовет жены пятого президента заговорили после того, как в нескольких видеороликах партии наряду с Петром Порошенко появилась Марина Порошенко. Эксперты в целом положительно оценили такой политтехнологический ход, хотя и замечали: бывший Первой леди придется испытать на себе, что такое выборы по-украински. С циничным компроматом и борьбой без правил.

Что получает "ЕС" от выдвижения Марины Порошенко? Во-первых, у нее довольно высокий уровень узнаваемости. Очевидно лучший среди первых номеров в списках партий - участниц выборов. Во-вторых, для избирателей "Евросолидарности" фамилия Порошенко в избирательных списках будет играть мобилизационную роль. Те, кто доверяет Петру Алексеевичу, с высокой вероятностью проголосуют и за список, который возглавляет Марина Анатольевна. Те же, кто колеблется, могут склониться к поддержке "ЕС", ведь Марина Порошенко способна смягчить негативы, которые еще до сих пор господствуют в общественном мнении относительно ее мужа.

И, в-третьих, "ЕС" отказалась выдвигать своего кандидата на выборах мэра Киева, облегчив Виталию Кличко путь к третьему подряд мэрству. Поддержав Кличко, Порошенко дал тому сигнал о готовности к сотрудничеству его фракции в городском совете, которую, очевидно, возглавит Марина Порошенко, с "УДАРом". И таким образом ограничив колебания Кличко в сторону "зеленых".

Попов против Кучеренко: клинч "крепких хозяйственников"

Бывший "регионал" и экс-председатель КГГА Александр Попов, которого считают человеком с орбиты Сергея Левочкина, идет на выборы под хозяйственными лозунгами, популярными у определенной части избирателей. Однако у Попова в его нише появился конкурент - кандидат от "Батькивщины", нардеп и бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

Можно предположить, что у Попова уровень узнаваемости в Киеве выше, чем у креатуры партии Юлии Тимошенко, однако сам факт борьбы двух кандидатов за похожий электорат, выравнивает их шансы. Сейчас, согласно последнему опросу социологической группы "Рейтинг", Попов имеет 5,8%, а Кучеренко 5,7%. Как говорится, идут ноздря в ноздрю. Интересно, что поддержка "ОПЗЖ" в Киеве составляет 7,4%, а "Батькивщины" 7,3%. То есть, если Кличко фактически вытягивает "УДАР" на своем рейтинге, то в случае Попова и Кучеренко партийные бренды имеют более высокую поддержку, чем персонально названы кандидаты.

Хипстер Нефедов во главе "Голоса"

Максим Нефедов, бывший глава Государственной таможенной службы, уволенный 24 апреля на внеочередном заседании правительства как неэффективный менеджер, возвращается в политическую жизнь. На своей странице в Фейсбуке он написал: "пора выйти за пределы зоны комфорта - я иду под №1 на выборы в Киевсовет с командой Голос".

Нефедов объясняет, что хочет "что-то изменить в городе", в котором он родился и живет. Хочет, чтобы "Киев реализовал свой потенциал и стал современным и комфортным для людей городом". Партию "Голос" он выбрал, потому что она "выступает за модерн, а не за архаику, европейской Украины, а не российское болото, за либеральную экономику, а не популизм и социалистическое прошлое". Говорит, в партийном списке в Киевсовет - "люди, которые своими руками строили компании, защищали Украину, лечили больных".

В свою очередь, в "Голосе" назвали Нефедова "успешным реформатором публичных закупок" и человеком, который "занимался экономическими реформами вопреки всем обстоятельствам". А кандидат в мэры Киева от "Голоса" Сергей Притула опубликовал в Фейсбуке совместную с Нефедовым и главой партии "Голос" Кирой Рудык фотографию.

После такого ливня взаимных комплиментов стоит напомнить, кто такой Нефедов и какими достижениями может похвастаться. Сам он о себе пишет в Фейсбуке: "За 6 лет в публичном секторе я уже доказал, что пришел работать честно <...> за 6 лет я показал, что даже небольшой командой единомышленников можно изменить много - сэкономить десятки миллиардов в реформе публичных закупок и Прозорро, запустить реальную приватизацию и привлечь десятки миллиардов из Прозорро. Продажи, поднять Украину на 16 мест в рейтинге DoingBusiness и начать строить Новую таможню".

О новой таможне и том, как Нефедов провалил там работу, СМИ писали много, как справедливо, так и без учета внешних факторов, повлиявших на такой результат. Напомним сухие цифры: план поступлений в бюджет 2019 таможня не выполнила на 56 млрд грн, в первом квартале 2020 недобор составил почти 20 млрд грн, сообщал министр финансов Сергей Марченко. После увольнения Нефедова с таможни президент Владимир Зеленский заявлял, что считает это решение правительства оправданным, так как "хорошими людьми бюджет не наполнишь".

Начинал карьеру Нефедов как финансовый аналитик. С 2015 работал в Министерстве экономического развития, где отвечал за реформу государственных закупок, в частности - создание системы Prozorro. Был заместителем министра Абромавичюса, далее - Степана Кубива. Когда во времена Зеленского начались атаки на Prozorro, Нефедов защищал эту систему разве что в Фейсбуке. Поэтому сложилось впечатление, что этот политик хоть и декларирует систему либеральных и современных взглядов на развитие страны, но не умеет или не хочет ее отстоять.

Пальчевский, которого "сбивают" все

Андрей Пальчевский, портретами которого увешана вся страна (что довольно странно как для кандидата, который собирается баллотироваться "всего лишь" в мэры столицы), рано стартовал в избирательной кампании. Но результатом стала интересная ситуация: с одной стороны, его стали больше узнавать избиратели, но одновременно они не стали ему больше симпатизировать.

В начале своей рекламной кампании, еще летом, Пальчевский уверенно занимал второе место вслед за Виталием Кличко во всех социологических опросах в Киеве. Не отставала и его партия "Победа Пальчевского".

Но по состоянию на сентябрь, когда все претенденты на победу на выборах находятся на низком старте, а многие уже вступили в кампанию, не дожидаясь официальное разрешение начать агитацию, рейтинг Пальчевского начал демонстрировать тенденцию к снижению. Не отстает в этом падении и его "Победа".

По данным, полученным социологической группой "Рейтинг" в начале сентября, Пальчевский уже вылетел за пределы главной тройки кандидатов в мэры. Не лучше дела и у "Победы": в партийном рейтинге она пока имеет 3,9%, которые не дают оснований рассчитывать на попадание в Киевсовет.

Но это еще не все плохие новости для кандидата. К еще более ощутимому падению его рейтингов может привести обнародование результатов расследования Bihus.Info, из которого следует, что кампанию Пальчевского финансирует Вадим Столар - бывший регионал, о котором ходят разговоры как о "смотрящем" за рынком строительства в Киеве. Помешать реализации планов претендента на должность мэра Киева может еще одна плохая для него новость: расследователи нашли у Пальчевского бизнес в Москве, связи с рейдерами и бизнесом ОРДЛО.

Дорогая кампания и раннее ее начало могут не помочь кандидату достичь желаемых результатов. Слишком легкой добычей оказался он для контрагитации конкурентов. Пальчевский успел проколоться чуть не в единственном своем большом интервью нелояльных медиа - ВВС Украина. Заявил, что журналисты исказили его фразу, сказанную в студии российского пропагандистского телеканала: "Чем больше и грубее вы будете ругать Украину, тем дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения". И СМИ подтвердило свою правоту соответствующим видео.

Проблема Пальчевского еще и в том, что его потенциальный избиратель одновременно является избирателем и ОПЗЖ, и "Слуги народа", и партии "Сила и Честь" Игоря Смешко. Последняя политсила, которой сейчас социологи дают 3,4%, если правильно выстроит кампанию, вполне может откусить необходимые ей проценты именно от "Победы Пальчевского".
 

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