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Громоотвод для Фокина: Почему спикер ТКГ может стать новой проблемой для власти
09:54 16.09.2020 |
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников анонсировал появление «голоса» украинской делегации ТКГ в Минске. Уменьшит ли это количество зашкваров?
Резников пояснил: украинцы мало знают о работе Трехсторонней контактной группы, поскольку получали достаточно сухие информационные сообщения. "Поэтому принято решение о том, что сейчас идет подбор, будет введена такая должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, задачей которой будет как раз фокусироваться все сигналы, onevoice от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и мы будем сейчас исправляться", - отметил Резников.
Очевидно, речь идет о целом ряде скандалов, вызванных заявлениями членов делегации. Прежде всего - Леонидом Кравчуком и Витольдом Фокиным. Особенно это касается последнего. Напомним, в интервью сайту "Страна" Фокин заявил, что война на востоке прекратится в случае амнистии боевиков и особого статуса Донбасса. И если национал-патриотические силы выступили с требованием убрать это лицо из состава ТКГ, то реакция власти откровенно удивила. Ее спикеры начали выгораживать болтливого политика-пенсионера. Причем делали это крайне неуклюже. Тот же Резников повторил тезис о якобы искажении слов Витольда Павловича. Ранее, напомним, член нашей делегации, журналист Сергей Гармаш вменил авторам интервью с Фокиным, что те выбросили фразу "кроме тех, у кого руки по локоть в крови" оттуда, где речь шла об амнистии. Редакция "Страна" опровергла слова Гармаша: фраза об амнистии звучала так, как ее артикулировал Фокин.
Не меньше вопросов возникало и к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе. Тот признал рассуждения Фокина "ошибкой", однако пояснил: личное мнение этого человека не "не представляет государственной, официальной позиции Украины на этих переговорах". Это объяснение выглядит сомнительным, ведь господин Фокин - не самозванец, а официальный представитель делегации и все, что он говорит, является официальной позицией власти. Если нет, тогда такому человеку не место в ТКГ.
Но еще больше вреда имиджу украинской делегации в Трехсторонний группе нанесло заявление внучки экс-премьера, певицы Маши Фокиной. Из ее слов украинцам стало известно, по каким принципам назначаются члены нашей делегации. Напомним эта дама рассказала, что фактически пристроила дедушку благодаря давним дружеским отношениям с главой президентского Офиса Андреем Ермаком. И сколько бы ни пытались ее слова опровергать, но дело уже сделано - от очередного зашквара власти отмываться невероятно сложно.
Впрочем, вернемся к анонсированному Резниковым появлению "голоса" ТКГ. Логика в таком назначении есть, ведь кто-то должен озвучивать единую позицию делегации, а не нести в массы собственные фантазии. Но вот вопрос: поможет ли появление такого спикера. Во-первых, в переговорной группе Украину представляют два журналиста - уже названный Денис Гармаш и Денис Казанский. Которые вполне справились бы с ролью спикера. Однако эти двое в основном говорят несколько иное, чем Кравчук и тем более Фокин. Поэтому, скорее всего, выбор падет на человека, который будет полностью устраивать Андрея Ермака, ныне курирующего переговорный процесс.
Во-вторых, после целого ряда ляпов президентской пресс-службы возникает вопрос: назначат специалиста, или просто хорошего парня или девушку? И не с подачи ли Маши Фокиной? Шутки шутками, но на самом деле от того, кто и как будет объявлять официальную позицию власти по очень сложной теме переговоров в Минске, будет зависеть восприятие месседжей обществом.
В-третьих, как показала история с внучкой Фокина, проблемы могут возникнуть даже не с интерпретацией сказанного членами делегации, а с необходимостью нивелировать заявления людей, совершенно не причастных к переговорам. Это - раз. А, во-вторых, есть и в дальнейшем будут десятки заявлений и оценок действий власти и отдельных представителей в ТКГ со стороны политиков, экспертов, общественных деятелей. То есть, спикер делегации должен не только озвучивать какую-то позицию, но и реагировать на слова других. И вот здесь может возникнуть еще одна проблема: не втянется ли этот человек в информационную войну с оппонентами власти. Или, точнее, не уполномочат ли его вести эту войну в качестве громоотвода.
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