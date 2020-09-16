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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Берлинский провал. Какой порядок капитуляции выдвинул Путин Зеленскому

08:10 16.09.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Предложенный Кремлем ультиматум включает легализацию оккупационных войск, "выборы" под дулами их автоматов и дальнейшее "самоуправление" на их штыках.

О том, что переговоры в нормандском формате в Берлине 11 сентября провалились, стало известно сразу по их окончании. Однако сейчас выяснилось, что дело обстоит еще хуже. Фактически Путин выдвинул Зеленскому ультиматум. И если он не будет выполнен, то никакого мира на Донбассе не будет.

Путин отказался "сойтись посередине"

Напомним, что 11 сентября в Берлине прошли переговоры на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. В роли советника Зеленского на этой встрече выступал руководитель его офиса Андрей Ермак, а в роли советника Путина - замруководителя его администрации Дмитрий Козак.

Накануне встречи российские СМИ сообщали о том, что готовится некий итоговый документ. «Европейские и украинские партнеры выполнили требование Козака и заблаговременно представили свои предложения в проект итоговых документов встречи», - сообщил «Интерфаксу» российский источник, знакомый с ходом подготовки встречи.

Однако после встречи никакой итоговый документ не появился. Этот факт уже сам по себе свидетельствует о том, что переговоры были провальными. Но через трое суток после встречи сайт Страна.ua обнародовал 46-страничный документ - сравнительную таблицу, в которой приведены подготовленные к этой встрече предложения РФ от 21 августа, альтернативные предложения Украины от 23 августа и франко-германские предложения от 1 сентября.

Конечно же, Страна.ua сопроводила этот документ своими комментариями, где попеняла, что Зеленский, дескать, испугался «партии войны» и потому побоялся удовлетворить все кремлевские хотелки. Но реальная ситуация иная. «Партия войны» доминирует в Кремле. И рупором именно этой кремлевской партии выглядит Страна.ua, которая не выказала к Кремлю никаких претензий. В Украине же есть «партия обороны» (а не «партия войны») и «партия капитуляции» (а не «партия мира»). Зеленский, судя по всему, надеялся занять промежуточную позицию.

Это, возможно, было бы разумно, если бы со стороны РФ просматривалось аналогичное желание. Однако в действительности Путин - это «партия войны», и его устроит только капитуляция.

Известно, что Зеленский питал на сей счет иллюзии. Когда он еще только примерялся к президентскому креслу, то рассказывал, как вел бы переговоры с россиянами насчет, как он выразился, «всех этих кусков земли», то есть оккупированных территорий. «А говорить на самом деле надо очень просто: "Чего вы хотите? Да, чего вы к нам пришли? Напишите пункты". И я бы взял эти пункты, прочитал, но мир-то, честно говоря, нужен на наших условиях. Поэтому я сказал бы: "А вот наши требования". И где-то посередине бы сошлись», - на полном серьезе говорил Зеленский.

Став президентом, он тоже на полном серьезе принялся это реализовывать. Документ, который обнародовала Страна.ua, показывает, что Зеленский в самом деле собрался выполнить хотелки Путина наполовину. А Путина это не устроило. Ему подавай капитуляцию на 100%.

И теперь мы все оказались в очень опасной ситуации. Ибо Зеленский сейчас на развилке, и неизвестно, какой путь он выберет.

На какие капитулянтские шаги он уже согласился и каких еще шагов требует от него Путин - об этом можно узнать, внимательно прочитав документ, который обнародовала Страна.ua.

Изменения в Конституцию и «формула Штайнмайера»

Украинская делегация прибыла в Берлин, предварительно дав согласие на две «меры по реализации политических положений Минских соглашений». Эти меры были предложены Францией и Германией и поддержаны Украиной с некоторыми уточнениями.

Первая мера, на которую должна пойти Украина по предложению Ермака, - это «правовые аспекты особого порядка местного самоуправления ОРДЛО. Законопроект, запрещающий преследование и наказание лиц в связи с событиями, произошедшими в ОРДЛО, а также законопроект об особенностях местных выборов в ОРДЛО подлежат обсуждению без каких-либо предварительных условий в Политической рабочей группе ТКГ. Украине представить проект изменений в Конституцию Украины о децентрализации в Политическую рабочую группу ТКГ».

Вторая мера - это «включение "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Консультации в Политической рабочей группе ТКГ с целью скорейшего достижения договоренностей по проекту закона об особом статусе с включенной в него "формулой Штайнмайера" должны быть активизированы и завершены к концу сентября».

Франция и Германия хотели, чтобы Украина сделала это до 16 сентября 2020 г., но Ермак выторговал у французов и немцев еще две недели и с этим приехал в Берлин. Однако Путину этих двух мер оказалось мало. Он хочет большего. И существенным элементом этих его хотелок является принудить Украину к прямым переговорам с кремлевскими марионетками в Донецке и Луганске.

РФ настаивает, в частности, что проект изменений в Конституцию Украины о децентрализации должен быть «с учетом особенностей ОРДЛО». Кроме того, РФ требует, чтобы Верховная Рада приняла законопроект об особом статусе ОРДЛО, предложенный кремлевскими марионетками четыре месяца назад.

По кремлевским планам, наша страна «представит письменные предложения и замечания к проекту закона об особом статусе ОРДЛО Украины на постоянной основе (в связи с инкорпорацией "формулы Штайнмайера"), представленному представителями ОРДЛО Украины 25 мая 2020 года, а также перечень законов и иных нормативно-правовых актов, подлежащих принятию или изменению для обеспечения функционирования особого статуса ОРДЛО Украины на постоянной основе (с кратким концептуальным изложением содержания указанных актов)».

Далее, по планам Кремля, Украина «совместно с представителями ОРДЛО в ТКГ активизирует консультации в целях скорейшего согласования единого проекта Закона об особом статусе ОРДЛО на постоянной основе (с инкорпорацией в него "формулы Штайнмайера"), имея в виду необходимость включения в него положений, регулирующих вопросы будущего административно-территориального устройства и соответствующей ему системы органов местного самоуправления ОРДЛО, их полномочий, финансовой и материальной основы для реализации указанных полномочий, непрерывности жизнеобеспечения ОРДЛО в переходный период и иных положений, обеспечивающих функционирование особого статуса на постоянной основе».

«Народная милиция» вопреки Минским договоренностям

Но эти требования меркнут и блекнут на фоне дальнейшей путинской наглости. Кремль ждет от Зеленского, что Украина «представит в ТКГ и приступит к согласованию с представителями ОРДЛО Украины законопроекта, регулирующего организацию и деятельность народной милиции ОРДЛО и, с учетом этого регулирования, - правовое определение порядка и условий разоружения незаконных вооруженных формирований и создания условий безопасности для организации местных выборов в ОРДЛО Украины».

А когда это будет согласовано, Украина, по плану Кремля, «представит к заседанию рабочей группы ТКГ по политическим вопросам проект закона Украины об особенностях проведения внеочередных местных выборов в ОРДЛО Украины».

Суть очень прозрачна: Украина должна легализовать оккупационные войска под видом «народной милиции», затем под дулами автоматов этой «народной милиции» пройдут выборы в ОРДЛО - и мы получим легализованную нами оккупационную администрацию ОРДЛО, которая будет держаться на штыках «народной милиции».

Проблема Кремля в том, что этого НЕТ в Минских договоренностях. Там есть только «создание отрядов народной милиции по решению местных советов», однако, чтобы такое решение местных советов появилось, необходимо, чтобы сначала местные советы были избраны. То есть - сначала выборы, а затем уже - «народная милиция», если такие решения примут новоизбранные местные советы.

И это означает, что по Минским договоренностям нельзя легализовать оккупационные войска переименованием их в «народную милицию». Оккупанты должны уйти, а местные незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены.

Конечно же, тут возникает вопрос: а кто же будет обеспечивать безопасность в переходный период? При Порошенко украинская сторона давно предлагала решение: миротворцы ООН. Но при Зеленском (Ермаке) видим просто молчание. Банковая не сообщает - по крайней мере нам, украинцам, - никакого варианта решения. Хотя и заявить о согласии с предложением РФ тоже боится.

На саммит - только через унижение

А самое первое, чего добивается РФ, это чтобы украинский парламент убрал из своего постановления №795 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» четвертый пункт. Этот пункт гласит, что выборы в Крыму и ОРДЛО будут назначены в установленные отдельными законами порядке и сроки, при условиях прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии РФ против Украины, а именно: вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых РФ, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины; восстановления полного контроля Украины за государственной границей Украины; разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины; восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины; обеспечения безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя, после полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и ОБСЕ.

Подчеркнем, что 15 июля за это постановление проголосовали 326 народных депутатов. Это конституционное большинство. Постановление было поддержано почти единодушно всеми фракциями и группами, за исключением фракции ОПЗЖ (большинство ее членов демонстративно нажали кнопку «против»).

РФ угрожает, что если Верховная Рада не уберет из этого постановления четвертый пункт, то никакой саммит N4, то есть лидеров стран Нормандской четверки, вообще не состоится. Фактически это ультиматум: мира на Донбассе не будет, пока не будет отменен четвертый пункт постановления.

Требование РФ сформулировано так: «Украина обеспечит отмену (корректировку) всех противоречащих Минским соглашениям положений Постановления Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года №795-IX, предусмотрев, что внеочередные местные выборы в ОРДЛО будут назначены после создания всех правовых и организационных условий в соответствии с Минскими соглашениями».

В обоснование этого требования РФ утверждает: «Для обсуждения в N4 и в ТКГ всех предусмотренных проектом предстоящего совещания аспектов урегулирования конфликта необходимо выяснить и недвусмысленно закрепить принципиальную позицию и намерения Украины относительно использования всех без исключений требований Минских соглашений как политико-правовой основы урегулирования конфликта, в том числе относительно дальнейшего применения Постановления №795-IX для назначения и проведения внеочередных местных выборов в ОРДЛО. При отсутствии согласованного решения по этому вопросу рассмотрение всех других вопросов повестки предстоящего совещания N4 лишено практического смысла».

Что могла бы ответить на это украинская сторона? Ну прежде всего то, что на данный момент никаких договоренностей в формате N4 о выборах в ОРДЛО нет. Когда такие договоренности будут достигнуты, тогда при необходимости Верховная Рада изменит формулировки постановления №795. Если же РФ настаивает на необходимости «использования всех без исключений требований Минских соглашений» прямо сейчас, тогда мы ловим РФ на слове и напоминаем о своем требовании к РФ выполнить условия Минских договоренностей и освободить Дебальцево и другие районы, которые были захвачены РФ в нарушение Минских договоренностей. То есть, если уж соглашаться на корректировку постановления №795, то так и записать: эта корректировка вступает в силу сразу после того, как Украина восстанавливает контроль над Дебальцево.

В Кремле ждут сигнала о капитуляции

Что вместо этого ответила украинская делегация во главе с Ермаком? «Редакция, предложенная российской стороной, которая содержит обязательства Украины отменить (скорректировать) Постановление Верховной Рады Украины от 15.07.2020 №795 до определенного срока, подразумевает вмешательство в конституционные полномочия Верховной Рады Украины. Напомним, что исходя из имеющихся полномочий, глава украинской делегации в ТКГ Л.Кравчук 19.08.2020 г. обратился в Верховную Раду Украины с просьбой рассмотреть данное Постановление на предмет соответствия Закону Украины "Об особом порядке местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях" и комплексу мер по реализации Минских договоренностей».

То есть украинская делегация решила подставить Верховную Раду. Дескать, Зеленский не собирается капитулировать, но это может сделать парламент.

В этой связи важно подчеркнуть один момент. Сама по себе корректировка постановления №795 не станет капитуляцией, но будет сигналом о готовности Зе-власти капитулировать. Как подчеркивает РФ, без корректировки постановления №795 не состоится саммит лидеров стран Нормандской четверки. А Путин видит смысл в этом саммите только в том случае, если Зеленский согласится на весь предложенный Кремлем алгоритм капитуляции, включая легализацию оккупационных войск, «выборы» под дулами их автоматов и дальнейшее «самоуправление» на их штыках. Так что если Зеленский согласится на корректировку постановления №795 и добьется этого от Верховной Рады, это будет означать, что он уже согласен и на все остальные хотелки Путина.
 

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