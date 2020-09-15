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АНАЛИТИКА

Блокирование парламента. Почему импичмент Зеленскому уже не выглядит фантастикой

23:45 14.09.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Появились желающие "заблокировать работу парламента" и "совместно готовить акции гражданского неповиновения с целью досрочного прекращения полномочий Зеленского".

Ближайшие четыре дня обещают быть богатыми на события в парламенте и вне его. Но принципиально важными будут два вопроса. Во-первых, найдутся ли в парламенте 150 голосов для создания временной следственной комиссии (ВСК) по «вагнеровцам». И, во-вторых, отвергнет ли парламент навязываемые ему изменения в постановлении о местных выборах 25 октября. От этих двух вопросов будет напрямую зависеть развитие событий в более дальней перспективе.

ВСК с прицелом на импичмент

Вопреки всем стараниям Банковой, в Украине продолжает разгораться вагнергейт - скандал вокруг срыва спецоперации по поимке боевиков российской ЧВК «Вагнера», совершавших военные преступления в ОРДЛО. 14 сентября стало известно, что Офис генпрокурора подготовил подозрения 28 «вагнеровцам», которые должны были попасть из Минска в Киев в руки СБУ и ОГП. И которые вместо этого из-за срыва украинской спецоперации благополучно вернулись в Россию.

Создать в парламенте ВСК для расследования возможной государственной измены, вызвавшей срыв спецоперации по «вагнеровцам», требуют фракции «Европейская солидарность» и «Голос». Правда, у них суммарно лишь 46 народных депутатов, а для положительного решения вопроса необходимо 150. Однако это требование имеет мощную внепарламентскую поддержку.

С 7 сентября шел сбор подписей под петицией к Верховной Раде с требованием создать ВСК для расследования возможной государственной измены. Петиция составлена от имени родственников и близких украинских воинов, погибших на войне с Россией. Автором петиции выступила Виталина Тарасова - вдова Героя Украины Константина Могилко, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года.

Для рассмотрения петиции необходимо было собрать 25 тысяч подписей за 90 дней. Однако это барьер был преодолен уже через шесть дней - вечером 13 сентября число подписей под петицией перевалило за 25 тысяч. И утром 14 сентября петиция была переведена на сайте Верховной Рады в категорию «находящихся на рассмотрении».

Тем же утром под Верховной Радой собралась акция «Правды не спрячешь» с требованием о создании ВСК. Организатором акции выступил «Рух опору капітуляції» (РОК). Тогда же состоялось заседание согласительного совета парламента. На нем сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и замглавы фракции «Голос» Ярослав Железняк озвучили требования подписантов петиции и участников акции.

По словам Железняка, свои кандидатуры в ВСК подали «Голос», «Европейская солидарность» и «Батькивщина», а остальные фракции и депутатские группы игнорируют эту тему. И на согласительном совете вопрос о ТСК не сдвинулся с места.

Ввиду этого РОК призвал депутатов, которые стоят на государственнических проукраинских позициях, заблокировать работу парламента до тех пор, пока не будут выполнены четыре требования:

1. Создать ВСК по расследованию фактов сдачи национальных интересов и государственной измены в действиях должностных лиц по делу «вагнеровцев».

2. Заслушать отчет министров обороны и иностранных дел, представителей Трехсторонней контактной группы, председателя СБУ и командования ВСУ по ситуации с т.н. «перемирием» и «совместным с представителями "ДНР" инспектированием» позиций ВСУ.

3. Создать ВСК по фактам фальсификации дела об убийстве Павла Шеремета в целом и соответствующих экспертиз в нем в частности.

4. Рассмотреть проект постановления «Об обращении к Президенту Украины о внесении в Верховную Раду Украины проекта закона о ликвидации Окружного административного суда г. Киева».

Впрочем, РОК не ограничивается этими четырьмя пунктами и заходит еще дальше. «Приглашаем все политические партии и движения к созданию единого координационного штаба сопротивления государственной измене, реваншу и капитуляции. Предлагаем совместно готовить акции гражданского неповиновения с целью досрочного прекращения полномочий Президента Владимира Зеленского», - говорится в заявлении РОК. Фактически это шаг к импичменту Зеленскому.

От ревизии постановления до срыва выборов

Еще одно требование, выдвигаемое парламенту, - отказаться от рассмотрения проекта №3943. Это проект постановления с длинным названием «О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" относительно возможности обеспечения представительства совместных интересов территориальных громад сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей». Его внес замглавы профильного комитета Александр Качура еще 28 июля 2020 г.

Напомним, 11 сентября в Берлине прошли переговоры советников глав государств Нормандской четверки. По итогам встречи замруководителя администрации Путина Дмитрий Козак анонсировал пересмотр постановления Верховной Рады Украины от 15 июля «О назначении очередных местных выборов в 2020 году», четвертый пункт которого говорит о том, что местные выборы в ОРДЛО могут быть проведены только после вывода оккупационных войск и восстановления Украиной полного контроля над государственной границей. По словам Козака, эти условия противоречат Минским договоренностям. «Договорились о том, что в ближайшее время Рада рассмотрит проект постановления, корректирующий то постановление, которое было принято 15 июля», - заявил он.

Так вот, проект №3943 - это и есть та самая корректировка, которую анонсировал Козак. Участник тех переговоров, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак по возвращении в Киев подтвердил, что в Берлине об этом рассказала украинская сторона: «Мы только проинформировали коллег по "нормандской" встрече, что депутатом от "Слуги народа" еще 28 июля было зарегистрировано постановление об изменениях. И это постановление есть на сегодня, и в ближайшее время оно будет вынесено в зал Верховной Рады, где будет решаться его судьба», - признал Ермак.

Суть этого проекта не только в выхолащивании четвертого пункта в угоду Кремлю (в частности, убирается упоминание о российской агрессии и вычеркивается требование восстановления Украиной полного контроля над государственной границей как условие проведения выборов в ОРДЛО). Проект еще и предлагает провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы на территориях, контролируемых Украиной.

Это фактически подарок ОПЗЖ, которая имеет высокие шансы получить в этих двух облсоветах монобольшинство. А после выборов наличие у ОПЗЖ контроля над этими облсоветами может стать и поводом для создания коалиции «слуг народа» с ОПЗЖ.

Есть еще одна опасность - перенос местных выборов с 25 октября на весну под предлогом карантина, а на самом деле - чтобы успеть к тому времени договориться с Путиным о выборах в ОРДЛО. Проект №3943 может быть технологическим шагом в реализации такого сценария.

Голосование по проекту №3943 может пройти в любой день на этой сессионной неделе - с 15 по 18 сентября. Следующая сессионная неделя начнется 29 сентября, а Ермак хочет новой встречи на уровне советников в Нормандском формате до конца месяца. Поэтому все должно решиться в ближайшие дни.
 

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