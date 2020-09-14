Коалиция жабы с гадюкой. Почему Рада собирается провалить бюджет

Алиса Неделина / Деловая столица

Вместо подготовки к рассмотрению главного финансового документа страны парламент занят формированием нового большинства.

В понедельник, 14 сентября, Кабинет министров Украины утвердил проект бюджета на 2021 год. В сообщении Минфина, обнародованном на странице в «Фейсбук», проект назван "бюджетом возможностей для развития". Ключевые приоритеты - повышенная минимальная заработная плата; качественное образование; доступная медицина; противодействие пандемии и COVID-вакцинация; забота о старости (помощь пенсионерам 75+); надежная оборона и безопасность; большое строительство (дороги) и еще целый ряд вдохновляющих пунктов. Правда, откуда деньги на весь этот праздник и что именно Кабмин имеет в виду под развитием - пока что тайна за семью печатями. Согласно данным Кабмина, рост ВВП в 2021-м составит 4,6%, доходы запланированы на уровне 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн.), а расходы - на уровне 1350 млрд. То есть планируемый уже сегодня дефицит бюджета - 279 млрд грн. При этом инфляция составит 7,3%, а госдолг к ВВП - 64,6%.

Что заложено в бюджете-2021

Чтобы уложиться в срок - подать проект бюджета в парламент согласно законодательству нужно до 15 сентября - заседание Кабмина, на котором утвердили документ, провели рано утром в понедельник, 14 сентября. При этом, по данным «ДС», принимали проект фактически без обсуждения. В Телеграм-каналах уже начали писать, что якобы главы МОЗа Максим Степанов и Минэкологии Роман Абрамовский от голосования воздержались. Мол, потому, что никаких денег на реформы и обещанные повышения зарплат в документе нет.

Обсуждение проекта бюджета всегда сопряжено со скандалами и необходимостью удовлетворения «депутатских хотелок». Но в этом году бюджетный процесс проходит в условиях пандемии, избирательной кампании, слухов о грядущей отставке Кабмина и щедрых обещаний, которые президент Зеленский раздает во время своего турне по регионам страны.

Проанализировать, что же именно заложили в проекте бюджета, пока невозможно - полный текст документа недоступен. Министр финансов Сергей Марченко на брифинге озвучил несколько цифр: так, например, на цифровизацию и информатизацию в органах госвласти заложили 2,9 млрд грн, а на противодействие распространению коронавируса в заведениях образования намерены выделить 1 млрд грн. «Ковидного» фонда, по словам Марченко, в следующем году не будет. Львиная доля этого фонда, кстати, ушла именно на строительство дорого в рамках «Большого строительства», а не на поддержку бизнеса или медучреждений. В новом же бюджете на дороги планируется выделить 150 млрд грн - почти столько же, сколько на всю систему здравоохранения в стране.

От «бюджета под елочку» до «бюджета-невидимки»

Впрочем, какие бы цифры не предложил Кабмин - к ним будет множество вопросов. Поскольку такая ситуация повторяется каждый год, логично было бы заранее выделить ключевые цифры и активно пиарить все хорошее в бюджете как среди населения, так и среди нардепов, которые, собственно, за бюджет и голосуют. Несколько лет в Украине принимали бюджет «под елочку», в последние дни уходящего года, буквально на лету внося изменения, дабы ублажить строптивых депутатов. Так, например, в 2015-м году фракция Олега Ляшко дружно проголосовала за бюджет-2016, который лидер РПЛ всячески распекал и называл «позорным». Кардинальная смена позиции объяснилась очень просто: в бюджете заложили 250 млн грн фактически для фирмы, интересы которой лоббировал Ляшко. С тех пор «Ляшко и пожарные машины» превратились в мем, который вспоминают каждый раз, когда дело доходит до рассмотрения депутатских правок к проекту бюджета.

Позже ситуация изменилась - проект бюджета не просто начали подавать в Раду до 15 сентября для галочки, а на протяжении нескольких месяцев с графиками и слайдами убеждали депутатов, почему все же стоит проголосовать за документ. В итоге, к примеру, в 2018-м бюджет проголосовали 23 ноября.

Сейчас же нет ни графиков, ни слайдов, ни даже «видосиков», которые одно время были чуть ли не главным коммуникационным форматом общения власти с населением. Все знают, что с деньгами в стране туго, экономика падает, перебои с социальными выплатами из страшилок вот-вот превратятся в реальность. Кабмин же вместо того, чтобы искать в парламенте союзников, гордо рапортует о том, что подготовил «бюджет возможностей для развития». Между тем, парламент вполне способен провалить главный финансовый документ страны. Депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий уже заявил: «То, что я видел, мы не будем поддерживать ни в коем случае, потому что есть закон Украины о государственных финансовых гарантиях, где Украина должна выделять не менее 5% на здравоохранение». А нардеп Ярослав Железняк ("Голос") отметил, что планируемое Кабмином повышение налогов приведет к тому, что людей попросту будут увольнять.

Бюджет как яблоко раздора

Причина не только в том, что к новому бюджету наверняка будет множество вопросов экономического характера. Дело еще и во внутренних распрях, поглотивших Верховную Раду. Монобольшинство осталось в далеком прошлом - сегодня большинство результативных голосований «Слуги народа» подкреплены голосами других фракций. Поговаривают, в парламенте формируется новое большинство. Речь идет о совместной работе части «Слуги народа», «Батькивщины», «Довіри» и «За майбутнє». Главными выгодополучателями называют Игоря Коломойского, которому приписывают влияние на несколько десятков «слуг народа» и фракцию «За майбутнє», а также Рината Ахметова. Последнему приписывают связь с некоторыми «слугами народа» (в частности, об этом заявил исключенный из фракции Лео Герос), а также с лидеркой «Батькивщины» - Тимошенко публично поддержала кандидатуру Олега Ляшко на довыборах по 208 округу и даже отправилась с ним в совместный вояж по Черниговщине. Хотя конфликт между двумя политиками длился годами - вспомнить хотя бы, как Ляшко обзывал Тимошенко «московской зозулей», а Тимошенко Ляшко - «чихуахуа». Учитывая давние, мягко говоря, напряженные отношения между Коломойским и Ахметовым, конфигурация нового большинства выглядит как ставший уже поистине фольклорным союз жабы и гадюки. «Золотую акцию» в этом странном объединении, если оно будет создано, получит все же Игорь Коломойский, обладающий большим ресурсом в Раде. Однако почему бы и не объединить усилия с конкурентом, если на кону стоит доступ к государственным ресурсам? Так что, к примеру, бюджет, который Кабмин не удосужился хоть как-то распиарить перед подачей в Раду, вполне может отправиться в корзину, если в нем не будут учтены интересы отдельных лиц.

Населению же провал бюджета будет преподнесен как борьба за достойную жизнь народа - мол, с таким документом не будет вам ни высоких пенсий, ни хорошей медицины, ни работы. Благо, и у Ахметова, и у Коломойского есть собственные медиахолдинги, которые позволят повернуть общественное мнение в нужное русло. Нынешний же Кабмин, кажется, ни судьбой проекта бюджета, ни своей собственной особо не опечален. И пока эксперты гадают над форматом новой коалиции, которая будет формировать новый Кабмин, действующее правительство заявляет о том, что у него много забот - например, по повелению Зеленского привезти в Украину Олимпиаду.