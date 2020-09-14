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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дотянуть бы до весны. Сколько Украина продержится без транша МВФ

13:24 14.09.2020 |

Экономика

 Денис Вергун / UBR.ua

Вероятней всего, раньше начала следующего года Украине транш МВФ не светит, и то - только при определенных условиях.

Международный валютный фонд затрудняется назвать дату следующего транша по программе stand-by для Украины и когда миссия фонда навестит нашу страну. Зато там поспешили напомнить, что одним из важнейших критериев для получения денег является создание эффективной системы противодействия коррупции.

В свою очередь, в Нацбанке в начале сентября выражали уверенность в скором визите миссии и получении денег уже до конца 2020 года.

Напомним, первый транш кредита, который составил около $2,1 млрд Украина получила в июне этого года. Остаток разделили еще на 4 транша. Изначально их планировалось выделять по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года.

По словам представителя МВФ Джерри Райса, предварительными условиями для продолжения финансирования Украины являются поддержание независимости и целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда (ВАСУ).

Судя по всему, международные кредиторы пока не совсем удовлетворены ходом антикоррупционных реформ в Украине и не спешат с визитом для пересмотра программы stand-by.

Сколько продержимся без денег

До конца 2020 года Украину уже не ожидают значительные выплаты по внешним долгам, поэтому задержка решения МВФ не несет угрозы дефолта.

"На данный момент Украина выполнила практически все платежи по внешним долгам в 2020 году, поэтому острой сиюминутной потребности в рефинансировании внешнего долга нет. В частности, 11 сентября была осуществлена плановая выплата в адрес МВФ в объеме $0,4 млрд", - заметила нам исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Однако при этом есть большой "навес" ожидаемого дефицита бюджета до конца года, который необходимо финансировать.

"Без денег от МВФ и других официальных кредиторов это возможно лишь путем размещения ОВГЗ под ставки, которые в разы будут превышать учeтную ставку НБУ", - рассказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Более реалистичными кажутся сценарии или все же выполнения в ближайшие месяцы обязательств перед МВФ и получения денег до конца года, или же невыполнения незащищенных статей бюджета (включая капитальное строительство) в оставшиеся месяцы, особенно, в декабре, и сокращения бюджетного дефицита существенно ниже 7,5% ВВП.

"От сотрудничества с МВФ в большей мере зависит способность Украины привлекать внешнее финансирование. Если не будет усугубления экономического кризиса, до весны без внешнего финансирования можно продержаться", - отметил руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Пока что транши некритичны, но все может очень быстро поменяться, считают эксперты.

На 2020-2021 годы планируется высокий бюджетный дефицит, который крайне тяжело профинансировать только за счет внутренних ресурсов. А пауза во взаимоотношениях с МВФ резко ограничивает доступ к внешнему рынку заимствований.

"Поэтому для Украины крайне важно своевременно привлекать запланированные средства от МВФ и других международных финансовых организаций", - подметила Елена Коробкова.

Как отсрочка скажется на гривне

Если власти не пойдут путем эмиссионного финансирования дефицита бюджета, по негативное влияние на курс и цены будет ограничено - гривна просто будет оставаться непривлекательной для нерезидентов и их средства будут уходить из ОВГЗ и других гривневых активов.

Граждане и бизнесы также будут стараться без лишней необходимости не выходить из валюты, тем более, что депозитные ставки заметно упали.

"Более реалистичный сценарий урезания бюджетных расходов и дефицита, скорее всего, негативно отразится на экономическом росте, оставив страну без источника средств для инвестиций в кризис", - говорит Глеб Вышлинский.

Прогнозы по следующему траншу

Наиболее технически сложная задача для украинских властей - принять закон, который урегулирует вопрос назначения главы НАБУ. Проведение конкурса на главу САП также может затянуться.

При наличии политической воли, говорят эксперты, эти инициативы можно было бы провернуть довольно оперативно, чтобы показать свои "серьезные намерения" международным кредиторам.

"При желании по обоим вопросам можно было бы показать МВФ значительный прогресс в ближайшие недели, провести миссию в начале октября, и выйти на транш в первой половине ноября", - добавил Глеб Вышлинский.

Вместе с тем, желание политиков контролировать антикоррупционные органы настолько сильно, что только угроза финансового кризиса заставляет их принимать в этих вопросах решения, дающие этим органам реальную независимость.

По мнению экспертов, очередной транш Украина все же способна получить еще в декабре, как того хочет НБУ. Но более реалистичным прогнозом все же виднеется начало следующего года.

"Уже очевидно, что транш будет после утверждения госбюджета на следующий год, то есть не раньше декабря. Если до утверждения бюджета наши власти смогут снять вопросы МВФ по поводу независимости антикоррупционных органов, то можно ожидать транш в декабре, но с большей вероятность в январе-феврале", - заметил в беседе с Александр Паращий.
 

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