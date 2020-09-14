Освободить всех заложников: Решится ли Зеленский на ультиматум Путину

Ігор Петренко / Depo.ua

После заявления Козака о том, что мы должны провести выборы на оккупированных территориях, Украина должна дать четкий асимметричный ответ, но пока даже не готова выгнать Кравчука.

Ультиматум Козака вызвал целую бурю эмоций в Киеве. Проблема только в том, что не предусмотреть подобное заявление было просто невозможно.

Для того чтобы понять, что будет дальше, также не надо быть большим провидцем.

1. Россияне прекрасно понимают, что Зеленский считает (ему так подсказывают), что прорыв в примирении позволит ему выиграть выборы. Поэтому нормандская встреча для него - некий фетиш, священная корова и таблетка от всех болезней. Именно поэтому россияне сейчас поднимают градус (тем более что их задача неизменна - втюхать нам ОРДЛО с их контингентом и иметь здесь очень слабую центральную власть).

2. Ситуация будет обостряться прежде всего дипломатично и мелкими провокациями, заставляя Зеленского все время нервничать.

3. Есть всего несколько вариантов развития событий:

- власть в Киеве соглашается на выборы в ОРДЛО, что приравнивается к полному самоубийству Зеленского и является началом сложных, если не трагических событий в Киеве;

- власть не соглашается ни на что и не получит "пряника" в виде обмена пленными;

- в ситуацию вмешивается Медведчук (как и в прошлый раз) и помогает освободить какое-то количество наших заложников перед выборами, при этом критикуя действующую власть.

На самом деле, у власти есть один единственный выход из ситуации, чтобы выйти без имиджевых потерь: заявить, что она прежде всего требует освобождения всех заложников в безусловной форме. А уже потом говорим обо всем остальном. Надо просто поднять градус и перестать играть вторым номером. Но пока в Офисе президента не готовы идти этим единственно верным путем.

Сейчас в СМИ вбрасывается "инсайдерская" информация, что Зеленский готов перенести выборы из-за коронавируса. Если это правда, то тогда это означает полное непонимание того, что происходит в стране. Новый карантин убьет рейтинг власти и вызовет бунты на местах с неизвестными последствиями. И это при том, что в войну с Ермаком (читай, косвенно с Зеленским) активно начал включаться Коломойский.

Пока наиболее вероятной выглядит следующая история: никто никаких резких шагов делать не будет, надеясь, что все как-то рассосется. А для прикрытия будут предлагать делать косметические изменения в Офисе президента, правительстве, обладминистрациях и т. д.

Одним словом: скандалы, примирения на пару часов и новые скандалы - вот, что ждет нас в ближайшие месяцы.