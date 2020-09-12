Карикатурный переворот: Зачем Сытник попросил Шабунина снять Зеленского

Ігор Петренко / Depo.ua

Шабунин, которого никак не затрагивали назначения одиозных лиц, неожиданно разродился призывом к свержению Зеленского. Поскольку Шабунин обычно озвучивает то, что нужно его партнеру Сытнику, над которым сгустились тучи вполне вероятного вылета с должности, это говорит об одном: директор НАБУ объявил открытую войну президенту.

То, что руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин является фактически медийным голосом директора НАБУ Сытника, уже ни для кого не является секретом. Более того, Шабунин напрямую называл в интервью Артема Сытника "надежным партнером". Сегодня Виталий Шабунин заявил: "Я не вижу другого способа спасти страну, кроме как массовым, мирным путем сносить Зеленского (вместе со всей этой шоблой)".

Это заявление прозвучало в связи с назначением юриста Медведчука Якубовского на должность в офисе генпрокурора. Правда, ранее праведного гнева в подобных ситуациях Шабунин не демонстрировал. Так, назначение первым заместителем директора ГБР Александра Бабикова, адвоката экс-президента беглого Виктора Януковича, почему-то не вызвало такой бурной реакции "антикоррупционера". Не требовал он "сносить Зеленского" после обнародования "пленок Трубы", на которых зафиксировано, как из офиса президента напрямую раздавались указания об открытии дел против его предшественника Порошенко. Не возмущало его назначение руководителем офиса президента личного юриста Коломойского, чиновника правительства Азарова Андрея Богдана.

И скандалы с его заместителем Ермаком не тревожили Шабунина. Бог с ним, с профессиональным. Как возмущенный гражданин не требовал он государственного переворота во время гибели бойца Журавля, когда в ТГК назначили ватноватого Кравчука и откровенно ватного Шокина, когда они делали заявления четко с российскими нарративами. Наконец, "совместное патрулирование" боевиками наших позиций не сподвигло Шабунина призвать всех на штурм Банковой.

Что же изменилось? Откуда такое возмущение, откуда пассионарные приступы у Шабунина? Почему раньше не надо было снимать Зеленского, ни из-за "совместного патрулирования" с боевиками, ни из-за российского бизнеса, ни из-за Омана? После решения Конституционного суда его "надежному партнеру" Сытнику грозит увольнение. Правда, добровольно уходить он отказывается. И даже уже заявил, что президент не сможет его уволить. Но к тому все идет. На кону - не только карьера Сытника. На кону - уголовные дела против него за продажу земли в Крыму по оккупационным законам и за российские рубли, за превышение полномочий. После снятия "неприкосновенного" пока Сытника его охотно потопят собственные же сотрудники в море компромата.

Учитывая, что "то, что у Сытника на уме, у Шабунина на языке", сегодняшние призывы Шабунина к свержению Зеленского - не гражданская позиция "активиста" (ведь раньше он то ее не проявлял при более весомых и скандальных обстоятельствах), а прямое объявление войны директора НАБУ президенту.