Шумы перед Берлином. Чего ждать от Зеленского с Ермаком 11 сентября

Юрий Вишневский / Деловая столица

Сейчас в фокусе внимания украинцев - активность Банковой для достижения мира на Донбассе. Предпринимаемые шаги вызвали критику в медиа и негодование в ветеранской среде.

10 сентября в 14:00 должна была начаться инспекция позиций украинских войск в поселке Шумы возле оккупированной Горловки (Донецкая обл.). Буквально за час до этого мероприятия вдруг стало известно, что Банковая решила от него отказаться.

Официальная причина заключается в том, что россияне выдвинули новые требования. Не исключено, что Владимир Зеленский согласился бы их удовлетворить. Но он, судя по всему, побоялся ветеранов войны с Россией, которые анонсировали на вечер 10 сентября две акции протеста. РОК («Рух опору капітуляції») призвал ехать в 19:00 в Кончу-Заспу «для инспекции резиденции Зеленского». Многие ветераны, активисты и другие неравнодушные граждане выразили намерение собраться в 19:00 на Банковой.

Поводом для возмущений стало не только то обстоятельство, что инспекция наших позиций должна была проводиться при участии оккупантов, но и тот факт, что это была односторонняя уступка. Ибо ни о каком инспектировании позиций оккупантов с участием украинской стороны речь не шла.

Впрочем, ветераны не считают, что поводы для тревоги исчезли. На следующий день, 11 сентября, объявлена встреча в Берлине представителей стран нормандской четверки (Украина - Россия - Германия - Франция) на уровне советников глав государств. От Украины там будет руководитель Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, а от РФ - замруководителя администрации Путина Дмитрий Козак.

Еще утром 10 сентября в ветеранской среде распространилась информация, со ссылкой на источники на Банковой, что инспекция в Шумах - это лишь маленькая зрада по сравнению с тремя большими зрадами, которых Козак ждет от Ермака в Берлине. Пункт первый - возобновление подачи воды в Крым. Пункт второй - отвод (отступление) украинских войск по всей линии фронта. Пункт третий - выборы в ОРДЛО в существующих условиях (то есть под дулами российских автоматов).

Эта информация служит дополнительным стимулом для возмущений в ветеранской среде. Чтобы оценить перспективы дальнейшего развития событий, рассмотрим подробнее, что известно об инспекции в Шумах и предстоящей встрече в Берлине.

Кремлевские ультиматумы

О том, что 10 сентября должна состояться инспекция позиций украинских войск в Шумах, стало известно накануне. Тогда же выяснилось, что со стороны оккупантов «инспектором» позиций ВСУ станет российский генерал Руслан «Якубов» (генерал-майор ВС РФ Руслан Вахитов), который находится в базе «Миротворца». Вахитов должен «проверить», не нарушают ли защитники Украины условия «прекращение огня», и если он подтвердит, что украинцы ничего не нарушают, тогда 1-й армейский корпус ВС РФ якобы обещает не стрелять.

Официальный сайт президента Украины выступил с разъяснением, что «юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник - ОБСЕ в сопровождении представителей сторон». Однако сама ОБСЕ от этой роли открещивается. Совместные инспекции боевых позиций на Донбассе не входят в мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщил руководитель отдела прессы и публичной информации СММ Драгана Николич-Соломон. Он подчеркнул, что «мандат СММ ОБСЕ не предусматривает совместной инспекции, а любые изменения в мандате Миссии требуют консенсусного решения 57 государств - участников ОБСЕ».

Главная кремлевская марионетка в Донецке Денис Пушилин сразу же похвастался тем, что украинская сторона якобы выполнила его ультиматум. В связи с этим он объявил, что отменяет свой приказ об уничтожении украинских позиций в районе поселка Шумы. И оккупанты стали вовсю смаковать свою психологическую победу.

Такая игра в поддавки вызвала протест даже у некоторых представителей команды Зеленского. Так, член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил в эфире телеканала «Украина 24»: «Я не вижу смысла проводить инспекцию, если ОБСЕ подтвердила, что там нет никаких позиций. Думаю, что это решение было больше политическим, чем практическим, предотвращающим нарушение перемирия. Надеюсь, результаты смогут оправдать тот резонанс в обществе, который можно назвать стыдом, потому что та сторона уже заявила, что мы выполнили требования Пушилина... Будем судить об этом по результатам нормандской четверки», - заявил он. И тут же спрогнозировал новые уступки: «Я считаю, что это уступка с нашей стороны. Если мы делаем уступку, то понятно, что та сторона захочет получить еще».

Другой член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский подчеркнул, что «компромиссы имеют смысл только в том случае, если они обоюдны. Если же на уступки идет только одна сторона, то это называется по-другому». Подчеркнем, что ни на сайте президента, ни на фейсбук-страничках Зеленского и его офиса не появилось никаких разъяснений, почему не было договорено одновременно с инспекцией оккупантами украинских позиций в Шумах провести инспекцию украинской стороной позиций оккупантов. Похоже, никаких вразумительных ответов ни у Зеленского, ни у Ермака не нашлось.

Ввиду этого пошла волна возмущения в социальных сетях и онлайн-медиа. С протестом выступила партия «Голос». Крайне резко высказались депутаты из «Европейской солидарности».

И вот перед самым началом инспекции в Шумах стало известно, что она отменяется по просьбе украинской стороны, так как российская сторона выдвинула новые требования: посещение новых точек; осуществление фото- и видеофиксации; подписание совместного протокола. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук уточнил, что вопрос об инспекции «отсрочен, не закрыт, отсрочен для изучения новых обстоятельств, которые вчера не ставились и не обсуждались».

Дальнейшие сценарии

Как видим, Сергей Гармаш оказался Кассандрой. Он спрогнозировал: «Если мы делаем уступку, то понятно, что та сторона захочет получить еще». И его прогноз полностью сбылся. Оккупанты выдвинули новые требования.

Аналогичная ситуация может возникнуть 11 сентября в Берлине на переговорах Ермака и Козака при немецком и французском свидетелях. Эту встречу анонсировал лично Зеленский, поскольку она для него очень важна. «Очень сложно, чтобы эта встреча не сорвалась. Мы все для этого делаем. 11 числа будет встреча, это уже говорит о том, что, я так верю и хочу. И мы делаем все, чтобы была встреча лидеров после встречи советников», - заявил он на брифинге 9 сентября.

В тот же день экс-руководитель его офиса Андрей Богдан в интервью программе «В гостях у Гордона» заявил, что у Ермака есть соглашение с россиянами. «Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. Там есть 12 или 13 пунктов. В это верят все иностранные спецслужбы. Это какой-то алгоритм действий. Мы вам корабли - мы вам воду в Крым. Мы вам пленных - вы нам прямое авиасообщение. Мы вам $3 млрд по решению суда, а вы нам что-то... Я точно знаю, что в этом перечне подразумевалось увольнение всех прозападных политиков», - рассказал Богдан.

В рассказе Богдана видим обещание воды в Крым - один из тех пунктов, которые может требовать Козак от Ермака в Берлине 11 сентября. Конечно, такие вещи не организуются за один день. То же самое можно сказать и о таких требованиях, как отвод украинских войск по всей линии фронта и проведение с согласия Украины выборов в ОРДЛО на кремлевских условиях. Возможно, ни о чем таком Козак с Ермаком завтра не договорятся, но возможен и вариант, что договоренности будут тайными вплоть до саммита лидеров стран нормандской четверки. После истории с инспекцией в Шумах от Зеленского и Ермака можно ждать любых сюрпризов.

Блогер Олег Шарп поделился информацией еще об одном требовании Кремля. «Никакого перемирия не было. Ситуация на Донбассе - управляемый из Москвы процесс. Просто Путин дал Ермаку аванс длиной в 40 дней, показав, что может держать в узде своих марионеток. Цена аванса: начало прямых переговоров с ОРДЛО», - отметил блогер. По его сведениям, Путин по каналам спецсвязи дал Зеленскому понять, что если тот не отдаст ему должок в ближайшие недели, то напряженность на фронте будет нарастать и достигнет своего апогея в тютельку перед местными выборами 25 октября. Проверить эту информацию будет нетрудно. Шарп анонсировал, что в ближайшее время на «1+1» и медведчуковских каналах будет муссироваться тезис: «Мы вынуждены идти в русле Минских договорённостей, которые подписал Порошенко (на этом основной акцент!), поэтому для сохранения человеческих жизней нужно начать диалог с Донбассом - там тоже наши люди».

Позитивы и негативы для Зеленского

Итак, мы имеем следующую картину. Встреча в Берлине 11 сентября в нормандском формате на уровне советников должна стать шагом к саммиту лидеров стран нормандской четверки. Это подчеркивает сам Зеленский. Он, несомненно, рассчитывает поиметь имиджевую выгоду от тех мирных договоренностей, которые он якобы заключит с Путиным.

Однако пока что у него одни имиджевые потери. И дальше будет только хуже, тем более что Путин не даст ему мира.

Также очевидны итоги истории с сорвавшейся инспекцией в Шумах. Соглашаться и затем отказываться - это всегда выглядит хуже, чем просто не соглашаться. Зеленский и Ермак в очередной раз выставили себя в крайне невыгодном свете перед ветеранами и вообще перед патриотической частью населения. Это ударит по шансам «слуг народа» на местных выборах. В то же время срывом инспекции Зеленский и Ермак снизили свои шансы что-то выторговать у Путина. А если не будет реальных подвижек в переговорном процессе по Донбассу, это, опять же, ударит по шансам «слуг народа» на местных выборах.

Это означает, что Кремль будет добиваться от Банковой еще более дорогих уступок за еще меньшую цену. И это будет вызывать еще более активное сопротивление ветеранов. Поскольку Зеленский периодически меняет свое мнение в зависимости от того, какие страхи у него преобладают, то негатив он получит по максимуму с обеих сторон, а позитива - ни от кого.

